Cette villa culte de «Scarface» est à vendre pour une fortune
Une propriété de luxe située à Key Biscayne (en Floride) défraie actuellement la chronique: une villa, célèbre pour son apparition dans le film culte Scarface, est mise en vente pour la somme de 237 millions de dollars. Si ce prix est atteint, la demeure compterait parmi les maisons les plus chères jamais vendues aux États-Unis.
Pour les passionnés de cinéma, le domaine est immédiatement reconnaissable. Dans Scarface, la villa servait de résidence au baron de la drogue Frank Lopez, incarné par Robert Loggia. Un élément reste particulièrement marquant: l'ascenseur de verre, conservé jusqu'à aujourd'hui, que l'on peut encore admirer sur les photos actuelles de la mise en vente.
L'histoire de la maison n'est pas moins spectaculaire que sa carrière cinématographique. Elle a été érigée au début des années 1980 par Roberto Striedinger, un pilote qui, selon le Wall Street Journal, entretenait des liens avec le cartel de la drogue colombien. Après sa condamnation, la propriété a été saisie par les autorités américaines avant d'être revendue plus tard.
🚨Featured in 'Scarface', this mansion on Key Biscayne was just listed for $237M. pic.twitter.com/jySTrDLtpY— BILLIONAIRE COLLECTION ® (@BillionMagazine) April 23, 2026
Le lien avec Richard Nixon
Le passé politique du terrain remonte toutefois encore plus loin. Dans les années 1970, il faisait partie de la «Winter White House» de l'ancien président américain Richard Nixon, qui utilisait alors le secteur comme lieu de retraite.
Un vestige de cette époque a d'ailleurs survécu jusqu'à nos jours: une zone d'héliport d'environ 20 000 mètres carrés, construite à l'origine pour les visites d'État.
Mansão usada no filme 'Scarface' é posta à venda pelo valor recorde R$ 1,2 bilhão. @PageNoExtra https://t.co/GDLPsGeb3q pic.twitter.com/QT3sSg5fmD— Jornal Extra (@jornalextra) April 24, 2026
Un palace moderne de 13 000 mètres carrés
Aujourd'hui, la villa a été entièrement modernisée pour devenir un sanctuaire baigné de lumière. S'étendant sur près de 13 000 mètres carrés habitables, elle offre des prestations hors normes:
- Des plafonds culminant à 7 mètres de haut.
- Plus de 260 mètres de façade maritime privée.
- Un studio de musique et un espace de fitness.
- Une piscine monumentale en forme de piano.
- De vastes espaces de vie oscillant entre intérieur et extérieur.
L'ensemble du domaine couvre près d'un hectare au bord de l'eau.
‘Scarface’ mansion listed for $237M. See inside Key Biscayne waterfront estate https://t.co/tRm5BubEgs— Tacoma News Tribune (@thenewstribune) April 24, 2026
En quête d'un record historique
L'actuel propriétaire, l'investisseur John Devaney, avait acquis le terrain au début des années 2000 pour environ 15 millions de dollars avant de l'agrandir considérablement. En visant aujourd'hui les 237 millions, il espère établir un nouveau record.
"Elevators like Frank's on Scarface"— Gage (@GAGEmusicx) April 23, 2026
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Récemment, Mark Zuckerberg avait attiré l'attention en acquérant une propriété à Miami pour 170 millions de dollars, mais la villa de Scarface pourrait désormais largement dépasser ce montant.
A ce jour, la propriété résidentielle la plus chère de Floride a été vendue en avril 2025 pour 225 millions de dollars à Naples, tandis que le record absolu aux États-Unis reste détenu par un penthouse new-yorkais, acquis pour près de 240 millions de dollars en janvier 2019.