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La villa de «Scarface» est à vendre pour une fortune en Floride

Une villa ayant servi de décor au film culte Scarface, avec Al Pacino, est à vendre aux États-Unis. Dans le film, elle servait de demeure au parrain de la mafia Frank Lopez.
Une villa ayant servi de décor au film culte Scarface, avec Al Pacino, est à vendre aux États-Unis. Dans le film, elle servait de demeure au parrain de la mafia Frank Lopez.Keystone x1oak studio via nypost

Cette villa culte de «Scarface» est à vendre pour une fortune

Mise en vente à Key Biscayne (en Floride) pour 237 millions de dollars, la villa légendaire du film Scarface pourrait pulvériser les records immobiliers américains. Le bien a une histoire et des atouts peu communs.
27.04.2026, 15:0427.04.2026, 15:08

Une propriété de luxe située à Key Biscayne (en Floride) défraie actuellement la chronique: une villa, célèbre pour son apparition dans le film culte Scarface, est mise en vente pour la somme de 237 millions de dollars. Si ce prix est atteint, la demeure compterait parmi les maisons les plus chères jamais vendues aux États-Unis.

Pour les passionnés de cinéma, le domaine est immédiatement reconnaissable. Dans Scarface, la villa servait de résidence au baron de la drogue Frank Lopez, incarné par Robert Loggia. Un élément reste particulièrement marquant: l'ascenseur de verre, conservé jusqu'à aujourd'hui, que l'on peut encore admirer sur les photos actuelles de la mise en vente.

Les super-riches vivent déjà dans un autre monde

L'histoire de la maison n'est pas moins spectaculaire que sa carrière cinématographique. Elle a été érigée au début des années 1980 par Roberto Striedinger, un pilote qui, selon le Wall Street Journal, entretenait des liens avec le cartel de la drogue colombien. Après sa condamnation, la propriété a été saisie par les autorités américaines avant d'être revendue plus tard.

Bildnummer: 54353130 Datum: 08.07.1983 Copyright: imago/United Archives AL PACINO (Scarface/Tony Montana) und ROBERT LOGGIA (Frank Lopez) in Scarface 1983 BOX People Entertainment quer Film Bildnumme ...
Robert Loggia (à droite) dans le rôle de Frank Lopez dans le film Scarface.Image: imago images

Le lien avec Richard Nixon

Le passé politique du terrain remonte toutefois encore plus loin. Dans les années 1970, il faisait partie de la «Winter White House» de l'ancien président américain Richard Nixon, qui utilisait alors le secteur comme lieu de retraite.

Un vestige de cette époque a d'ailleurs survécu jusqu'à nos jours: une zone d'héliport d'environ 20 000 mètres carrés, construite à l'origine pour les visites d'État.

Un palace moderne de 13 000 mètres carrés

Aujourd'hui, la villa a été entièrement modernisée pour devenir un sanctuaire baigné de lumière. S'étendant sur près de 13 000 mètres carrés habitables, elle offre des prestations hors normes:

  • Des plafonds culminant à 7 mètres de haut.
  • Plus de 260 mètres de façade maritime privée.
  • Un studio de musique et un espace de fitness.
  • Une piscine monumentale en forme de piano.
  • De vastes espaces de vie oscillant entre intérieur et extérieur.
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image: 1oak studio via nypost
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L'ensemble du domaine couvre près d'un hectare au bord de l'eau.

En quête d'un record historique

L'actuel propriétaire, l'investisseur John Devaney, avait acquis le terrain au début des années 2000 pour environ 15 millions de dollars avant de l'agrandir considérablement. En visant aujourd'hui les 237 millions, il espère établir un nouveau record.

Récemment, Mark Zuckerberg avait attiré l'attention en acquérant une propriété à Miami pour 170 millions de dollars, mais la villa de Scarface pourrait désormais largement dépasser ce montant.

A ce jour, la propriété résidentielle la plus chère de Floride a été vendue en avril 2025 pour 225 millions de dollars à Naples, tandis que le record absolu aux États-Unis reste détenu par un penthouse new-yorkais, acquis pour près de 240 millions de dollars en janvier 2019.

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