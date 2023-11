Patrick Dempsey aurait déjà du être élu l'homme le plus sexy de l'année. Image: getty/montage: ana simoes

Patrick Dempsey est officiellement parfait

Le neurochirurgien le plus célèbre du monde a enfin eu droit à la reconnaissance qu'il mérite. Et moi, je valide.

Fini les Chris Evans, Ian Somerhalder ou encore Julien Doré (coucou Margaux!) surcotés. Place aux hommes, aux vrais. Docteur Mamour, aka Derek Shepherd dans Grey's Anatomy, Patrick Dempsey quoi, a enfin le sacre qu'il mérite: il a été élu l'homme le plus sexy de l'année 2023 par le magazine People. Et après tant d'années à faire rêver les femmes devant leur écran de télé, j'ai envie de vous dire enfin!

Parce que bon, avouons-le, il est un peu la raison pour laquelle on a toutes accroché avec la série médicale américaine. Et ce, bien que l'histoire ne soit, à la base, pas du tout à propos de lui. Pas question toutefois de s'étaler et de vous écrire mille et une lignes pour essayer de vous expliquer pourquoi cet homme est si formidable. Entre son regard perçant, ses dents scintillantes, son sourire charmeur et ses cheveux poivre et sel façon George Clooney, what else? Et puis, c'est Derek Shepherd enfin!

Le seul mec qui a réussi à être sexy en portant un calot de chirurgien

Disons que ça ne m'aurait pas dérangée d'être hospitalisée au Grey Sloan Memorial, dans le service de neuro, dirigé par Derek Shepherd, au troisième étage de l'hôpital et de voir ça, tous les jours 👇

Derek Shepherd porte son calot préféré, celui avec des ferry 🫶 Image: dr

Et puis, si le médecin le plus bankable du monde a réussi à changer la dépressive et immature Meredith Grey en une mère de famille responsable, ce mec doit être capable de bien des miracles.

En plus d'être canon à souhait, Docteur Mamour a de l'humour puisqu'il a déclaré avoir toujours été «l'autre gars» et non pas LE gars. L'acteur a d'ailleurs d'abord cru à une blague lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle. C'est si chou.

Mais en plus d'être canon et drôle, Patrick Dempsey en a dans la crâne puisqu'il a assuré au magazine People vouloir utiliser la plateforme que lui donne ce nouveau titre «pour faire du positif autour de lui». Il compte bien continuer à sauver le monde en continuant le travail de sa fondation, le Dempsey Center, qu'il a créé en l'honneur de sa mère décédée d'un cancer afin de soutenir les malades et leurs proches.

Rhooo, décidément, ce mec est véritablement parfait. ❤️

