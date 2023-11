Et encore un montage claqué, ouaiiis! Image: watson / dr

Ode à Julien Doré, cet homme super, sur la RTS ce soir et en tournée

Julien Doré vient d'annoncer une nouvelle tournée dans les zéniths et arenas entre la France, la Belgique et la Suisse. Dans longtemps, trop longtemps: 2025. Alors pour patienter, on se réjouit de le retrouver en flic dans Panda sur RTS ce mardi soir. N'en déplaise à ses haters, l'artiste a plus d'un atout à faire valoir. En voici quelques-uns.

Plus de «Divertissement»

Par la voix de son fils de deux ans et demi, Julien Doré, en survêt' sur son canapé, vient d'annoncer une nouvelle tournée.

«Papa, refais un pestacle!» L'injonction merveilleuse du fils merveilleux d'un homme merveilleux.

La billetterie a ouvert au début du mois, mais pas la peine de s'emballer trop vite, la tournée commencera au printemps 2025 et le seul concert annoncé en Suisse (pour le moment) aura lieu à l'Arena de Genève le 3 décembre 2025, soit dans 757 dodos. Dans plus de deux ans. C'est long.

Mais dans l'intervalle, l'homme à la crinière dorée prendra ses quartiers sur la RTS (et TF1), puisqu'il jouera un flic un peu maladroit qui reprend du service dans Panda, une série en six épisodes diffusée dès le 28 novembre.

Une actu et une affiche qui ont fait ricaner mes collègues, ces incultes sans goût, qui trouvent malheureusement un écho sur les réseaux sociaux où Julien Doré se fait tacler d'avance pour ce rôle, avec des commentaires du style «ça sent la méga daube», ou «oh non, encore un chanteur qui s'improvise acteur». Rappelons à ces haters que le Français n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà joué dans la série Dix pour cent, qui raconte la vie d'une agence d'acteurs à Paris. Julien Doré y incarnait... Julien Doré, et son passage avait été largement salué.

Dans Panda, Julien Doré incarne donc un ancien flic qui a troqué les investigations pour les cocktails. Devenu tenancier d'un bar de plage en Camargue, il va devoir rechausser ses bottes d'enquêteur à cause d'une erreur judiciaire.

«Mis à part certains reliefs caricaturaux, Panda, c’est moi! Ma vie dans les Cévennes colle exactement à la façon dont il évolue dans son environnement. La paillote, son rapport aux autres, son apparence vestimentaire sont autant de similitudes. Je me sentais bien dans ce personnage car je n’avais pas à me tromper moi-même ni à aller chercher quelqu’un d’autre.» Julien Doré dans une interview à TF1.

Haters gonna hate

Il n'y a pas que les talents d'acteur du Français ou le pitch de la série qui ont suscité de vils commentaires. A la simple évocation de l'artiste, il y a aussi eu, que ce soit ce matin en séance de rédaction ou sur les internets, des critiques du style: «Ouais, c'est le type qui met des barrettes dans ses cheveux dans la Nouvelle Star». Oui, bon, certes. C'était en 2007. Et en 2007, on se cherchait tous capillairement parlant. Calmos.

via GIPHY A l'intention de mes collègues qui critiquent Julien Doré.

Depuis, le Français est l'un des plus grands artistes francophones de sa génération, en témoignent les nombreux trophées des Victoires de la Musique et autres NRJ Music Awards qui ornent sa salle de bains ou son living room. Mais les critiques (capillaires) ne s'arrêtent pas là. Sur Twitter, les Jean-Bernard de ce monde s'en prennent aussi aux longs cheveux bouclés de Julien Doré. Là encore, à part la jalousie...

Ce type est infatigable. Image: instagram julien doré

Certains internautes lui reprochent encore d'en fait trop, à sauter partout dans ses concerts, escalader les infrastructures, mettre en scène ses chiens Simone et Jean-Marc… Mais c’est là que se révèle tout le génie de Julien Doré. Le Français pousse le bouchon à un tel degré de ridicule et de too much que l'ensemble en devient beau et harmonieux, notamment dans la chanson Waf, sur laquelle il a littéralement fait chanter ses deux bergers blancs suisses.

Et quand on lui demande pourquoi il les a appelés Simone et Jean-Marc, Julien répond «parce que ça leur allait bien». Encore besoin d'une preuve que le Monsieur a de l'humour? Sur son site, il vend un set de badges «PACK DU HATER». Ils sont en rupture de stock.

Manifestement, le monde se partage en deux catégories: les gens qui ont du goût et les autres. Alors tant pis pour les autres, et vivement l'ouverture de la billetterie, ce vendredi. Et vivement la série Panda sur La RTS dès ce 28 novembre à 21h et TF1 le 30.

Julien forever. ❤️

Des papas tristes qui emmènent leur fille en concert