Image: Activision

Cette pépite va vous faire kiffer l'an 2000

Après la remastérisation réussie des deux premiers opus, place à la suite: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 revient tout beau, tout neuf, comme un skate fraîchement sorti de la boutique.

Robin François / jvmag.ch

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Eh bien! Si on m’avait dit que, près de deux décennies plus tard, cette pépite du jeu vidéo des années 2000 ferait son retour, je n’y aurais probablement pas cru! Voici le Remake de Tony Hawk’s Pro skater 3 + 4. Un vrai plaisir et une nostalgie qui frappe fort.

Nous revoilà donc en 2025, Tony Hawk est âgé de 57 ans (ouch!), mais il a toujours le sourire et reste une figure incontournable de la discipline. Ce n’est donc pas sans une pointe de nostalgie que je lance le jeu sur ma PlayStation 5, persuadé que je vais immédiatement rentrer les meilleurs tricks comme si je n’avais rien oublié du jeu qui tournait sur ma PlayStation 2.

Car oui, pour ceux qui ont la chance d’avoir moins de 30 ans et qui n’ont pas connu ce bon vieux Tony, Activision nous propose ici une réédition de Tony Hawk’s Pro Skater 3 et 4, deux jeux de skateboard sortis en 2001 et 2002, dans un «bundle» bien ficelé, qui vient de sortir sur toutes les plateformes. Le jeu est très orienté arcade, le but principal étant, à travers les différents niveaux, de rentrer les tricks les plus fous afin d’accumuler des points et d’accomplir les objectifs fixés.

Sa force à l’époque était une bande-son incroyable et une bonne touche d’humour avec des situations décalées dans chaque niveau. Bien évidemment, la possibilité d’y jouer en multijoueur (en écran partagé puis en ligne !) a contribué à son succès au point que les joueurs de cette génération se rappellent forcément des heures passées dans la fonderie ou l’aéroport sur un fond de Motorhead ou Xzibit.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Retour à l’entraînement

Comme je vous le disais, je lance donc le jeu sur ma PS5, prêt à tout exploser, et me rends compte que je ne sais vraiment plus jouer, contrairement à ce que je pensais… Mais heureusement, Activision a pensé à tout et nous propose d’emblée un parcours d’initiation, qui est extrêmement bien fait. Et je les en remercie vivement, car en une quinzaine de minutes, j’ai pu reprendre toutes les bases, et en apprendre même bien plus que ce que je savais faire à l’époque de façon instinctive en appuyant sur tous les boutons.

L’initiation est vraiment bien faite et nous accompagne dans l’apprentissage des tricks de base Image: jvmag

Le jeu est vraiment orienté arcade et on y trouve rapidement du plaisir une fois qu’on connaît les touches de façon plus complète, sans que cela ne soit trop difficile. Très vite, on se met alors à chercher les gaps et tricks spéciaux sur la map qui nous offriront un bonus de points spécial. C’est très rafraichissant et nous change particulièrement de la complexité de certains jeux plus actuels.

Un remaster réussi ?

Que peut-on dire de ce remaster de Tony Hawk’s Pro skater 3 + 4? Eh bien, la première chose qui m’a frappé, c’est que les graphismes sont vraiment bons. Il ne s’agit manifestement pas d’une simple remastérisation mais d’une refonte totale de ces jeux avec une reconstruction des niveaux de l’époque, en partant d’une base contemporaine.

Les graphismes sont détaillés, il y a du reflet, des couleurs éclatantes, de la fluidité et une interface modernisée. Si je n’avais pas connu les jeux des années 2000, cela ne me frapperait peut-être pas, mais je tenais à le relever, car le travail effectué va bien au-delà d’une simple réédition sur les plateformes modernes.

L’écran d’accueil, avec le choix des jeux Image: jvmag

Et pour autant, le jeu n’est pas dénaturé et conserve son humour décalé d’antan lorsqu’on tombe dans la lave ou dans l’eau, qu’on percute un piéton ou qu’on galère à impressionner les autres skaters pour accomplir l’objectif en question. En bref, c’est amusant et léger et permet d’enchainer les sessions sans trop avoir l’impression de refaire en boucle le même niveau. On se réjouit d’ailleurs à chaque fois de (re)découvrir les niveaux suivants pour voir la liste des objectifs parfois complètement hors sol qui nous attendent.

Panoplie de contenu

Pour ce qui est des niveaux, ils sont très fidèles à ceux des jeux d’origine, qu’on prend du plaisir à retrouver dans leur intégralité… enfin, presque. Car oui, il manque deux niveaux de Tony Hawk’s Pro skater 4. Celui-ci a dû être adapté dans son gameplay afin de rentrer dans le même concept que son prédécesseur. Ainsi, autant le 3 est très similaire au jeu original, autant le 4 est très différent dans la manière d’y jouer, qui a dû être adaptée pour ressembler au style du 3, avec des limites de temps et des objectifs plus limités.

Si vous étiez donc fan du quatrième volet, vous risquez peut-être d’être déçu. Si par contre vos meilleurs souvenirs sont avec le troisième épisode ou que vous n’avez tout simplement pas connu ces jeux, cela ne vous sautera pas aux yeux et vous n’y verrez pas de différence.

Image: Jvmag

La bande-son également est passée par une refonte. Vous retrouverez bien entendu certains de vos titres musicaux favoris des jeux originaux, mais pas que! On retrouve ainsi une playlist hybride comportant aussi d’autres titres faisant partie des classiques des années 2000 qui n’étaient pas intégrés aux précédents Tony Hawk’s Pro Skateur. De nouveaux titres plus modernes à la sauce électro ou hip-hop font aussi leur apparition. L’ambiance sonore est un régal.

Le contenu est également bien plus important, avec un choix de skaters colossal et parfois très original, ainsi que de nouvelles planches et des accessoires de personnalisation, que vous pouvez acheter avec l’argent récupéré au fil des niveaux. Enfin, vous trouverez aussi dans les dialogues quelques références modernes, comme la voiture autonome contrôlée par une IA qui déraille. En bref, le jeu, au-delà de son gameplay simple, ne donne pas du tout ce sentiment de vieux jeu simplement remasterisé, c’est une vraie adaptation moderne.

Conclusion

La touche d’humour décalé est toujours bien présente. Image: jvmag

Il est temps de faire le bilan. Ce Tony Hawk’s Pro skater 3+4 est-il pour vous? Si vous recherchez un jeu fun et léger pour décrocher un peu des traditionnels RPG, FPS et j’en passe, je vous dirais oui. On est très loin de la simulation et même si vous n’êtes pas fan de skateboard vous allez certainement prendre du plaisir à réaliser les objectifs du mode histoire ou à vous comparez à vos amis.

Si vous êtes un trentenaire nostalgique des jeux originaux, je vous dirais aussi oui. Il ne s’agit assurément pas d’un titre AAA phare et il est possible que vous ayez vite fait le tour, mais néanmoins il fait selon moi partie de ces titres qui sont difficiles à ne pas apprécier en occasionnel, sans pour autant s’inscrire dans les jeux qu’on va relancer tous les jours pendant des années. Alors si vous avez CHF 50.- de côté, rien que pour l’ambiance musicale et le plaisir de lancer un jeu chill sans prise de tête, j’ai envie de vous le recommander.

Ma note: Un 7 / 10

+ Gameplay arcade

+ Une initiation bien conçue

+ Mode multijoueur plutôt complet

- Durée de vie en solo

- Ceux qui ne sont pas nostalgiques

- Deux niveaux ont disparus.



«Tony Hawk’s Pro skater 3+4 »est disponible sur toutes les autres plateformes pour un prix d'environ 50 francs.