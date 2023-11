Selon des témoins, Brad Pitt et Ines de Ramon semblaient très «in love» lors de leur dernière apparition publique. Image: getty/keystone/watson

People

Brad Pitt et sa petite amie genevoise ont franchi une étape importante

La star américaine et Ines de Ramon ont filé le parfait amour lors de leur première apparition publique au gala LACMA Art+Film à Los Angeles. Mais le couple s'est bien gardé de poser ensemble devant les objectifs.

Pour vivre heureux, vivons cachés? Cela semble être, en partie, la devise de Brad Pitt et de sa dernière amoureuse en date, la Genevoise Ines de Ramon.

En partie seulement, car, si le couple évite soigneusement l'objectif des photographes, il a tout de même sauté un grand pas dans l'officialisation de sa romance au grand jour: le sexe-symbole et sa petite amie de 30 ans sont apparus ensemble au gala LACMA Art+Film à Los Angeles samedi dernier.

Et on peut dire qu'il était temps de faire une sortie «officielle»! Cela fait maintenant une année que les deux tourtereaux filent le parfait amour. Et apparemment le duo n'a pas été avare en marques d'affection pendant le fameux gala.



Selon une source citée par le magazine People, l'acteur et la trentenaire se seraient montrés «super affectueux».

«Ils ont ri et plaisanté avec les gens autour d'eux. Ils avaient l'air de passer un bon moment» Une source anonyme présente au gala LACMA people

Serait-ce donc là une nouvelle étape pour le couple d'Ines et Brad? C'est tout de même un big step de se montrer ensemble devant une bonne partie du gratin hollywoodien! Alors qu'on s'interrogeait sur le sérieux de cette relation il n'y a pas plus tard qu'un mois (voir ci-dessous👇), cette apparition publique est peut-être de bon augure pour l'avenir des tourtereaux.

On attend maintenant de voir quel sera le prochain pas franchi par ce couple inattendu. Qui sait, peut-être aura-t-il lieu lors de l'anniversaire de la star de Bullet Train? Brad Pitt s'apprête en effet à souffler ses 60 bougies le 18 décembre! Un jour avant que sa bien-aimée genevoise ne fête, elle, ses 31 printemps.

Pour rappel, Ines de Ramon avait déjà été conviée à la fête de Brad l'année dernière.

Peut-être que cette fois-ci ils feront une énorme party commune? Avec une rencontre entre Ines et les enfants de Brad à la clé? Allez, on peut toujours rêver... les paris sont ouverts! (anc)

