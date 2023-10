images: getty, dr, montage: watson

Des rumeurs enflent autour de Kanye West

Jadis, le rappeur voulait être président des Etats-Unis. Aujourd'hui, il se contenterait de sortir un nouvel album. Mais c'est compliqué.

On ne sait absolument rien de ce nouvel album, mais Kanye West bosse dur pour qu'on ait l'impression d'en savoir déjà trop. Depuis que Bianca Censori est entrée dans sa vie (il l'a considère comme «une muse»), on dit le rappeur en «pleine forme» et «créatif comme jamais». Pourquoi? Parce qu'il aurait organisé une séance d'écoute privée en Italie. Quand? Cet été ou il y a deux jours, allez savoir.

Ce jour-là (lequel?), certains happy fews auraient côtoyé un West «un peu fou» et «de mauvaise humeur». Les mêmes qui ont jugé pertinent d'envoyer deux ou trois photos à The Sun US, histoire de foutre un peu le bordel.

Si ça se trouve, il est simplement excité par sa musique.

Fin septembre, une «source proche du dossier» affirmait qu'il a même terminé «près de dix morceaux cette semaine». De quelle semaine parle-t-on? Aucune idée. Mais voilà plusieurs mois qu'il serait en train de bichonner un digne successeur à Donda, son album sorti le 26 août 2021. Bien sûr, six mois plus tard, fin janvier 2022, il crachera Donda 2, un opus inachevé et uniquement disponible sur son propre player qui coûte la peau des fesses. Mais personne n'osera considérer ce micmac comme un véritable album.

Comme toujours avec la star en froid avec les chaussures, les rumeurs sortent bien avant la moindre mélodie. Une grande spécialité du hip-hop, mais une véritable maladie chez l'ami Ye. Brouiller les pistes, surprendre les fans, étourdir les journalistes, agacer les maisons de disques sont autant de qualités qu'il peut sans honte rajouter à son curriculum déjà bien trop chargé par les controverses.

D'ailleurs, Venise s'en souvient bien: People Kanye West a montré son cul

Preuve qu'il mijote un sale coup sous ses vêtements désormais «choisis» par sa moitié, du son se fait régulièrement la malle ces dernières semaines. Sur Vimeo, Instagram, YouTube ou des sites bien moins recommandables. A chaque nouvelle fuite, les internautes les plus réactifs témoignent dans les médias spécialisés, mais les traces disparaissent aussitôt. A commencer par un hypothétique Jesus Is King II, supposée suite de son 9e album décrit par Ye comme «une expression de l’Évangile» et produit par la blouse blanche des rappeurs, Dr. Dre.

A l'image de Yandhi , la suite officieuse de Yeezus, qui peut toujours s'écouter en ligne moyennant une lampe frontale et de bonnes connaissances en informatique, la toile regorge de morceaux, de démos, de duos que Kanye West, officiellement, rêveraient de cramer au lance-flamme. Preuve en est, sa plainte déposé début septembre, contre un internaute qui aurait balancé des titres comme Shy Can't Look, NASDAQ et M. Miyagi, sur Instagram et Twitter. Dans le lot, certains auraient pu mettre le tympan sur un ovni composé en collaboration avec DJ Khaled.

Selon Billboard qui avait sorti l'affaire, les comptes de réseaux sociaux de l'accusé auraient été supprimés juste après avoir diffusé, sans consentement, des vidéos d'une mystérieuse... séance d'écoute privée. Allons bon, tout se recoupe? Mais alors pourquoi des photos de cette sauterie VIP de tous les dangers se retrouvent le 3 octobre en une de The Sun US? Aucune idée. Et il est probable que Kanye West lui-même soit perdu dans ses multiples astuces pour faire parler de lui.

Surtout que la dernière fuite en date ne concerne pas tant son (très attendu) retour en musique. Dans une conversation datant de 2020, qui vient d'être dévoilée, il affirmait que «Cardi B est manipulée par les Illuminati». Nous voilà rassurés (ou non), Ye est fidèle à lui-même.