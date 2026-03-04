beau temps12°
Scarpetta: Nicole Kidman a acquis une compétence glaçante

Nicole Kidman a acquis une étrange compétence lors du tournage de Scarpetta, sa prochaine série sur Prime.
L'actrice incarnera une médecin légiste dans Scarpetta, sa prochaine série.getty/watson

Nicole Kidman a acquis une compétence glaçante pour sa prochaine série

Invitée cette semaine sur le plateau du «Tonight Show» de Jimmy Fallon, l'actrice de 59 ans a confié la curieuse habileté qu'elle a développée sur le tournage de Scarpetta, la série policière bientôt disponible sur Amazon Prime.
04.03.2026, 17:0104.03.2026, 17:01

Cela ne vous étonnera peut-être pas, mais Nicole Kidman est dotée, parmi ses nombreux talents, d'une capacité d'apprentissage hors norme. Ce qui peut s'avérer très pratique lorsque l'on incarne une médecin légiste, comme c'est le cas dans sa prochaine série, Scarpetta, où l'actrice partage l'affiche avec Simon Baker et Jamie Lee Curtis.

Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis dans Scarpetta.
Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis dans Scarpetta.amazon prime

De passage par l'émission de Jimmy Fallon lundi, l'actrice a révélé qu'outre pouvoir nommer tous les organes du corps humain, elle était également capable de «pratiquer une autopsie».

«Je peux retirer les poumons, le foie, la vésicule biliaire et les intestins»
Nicole Kidman, lors de son passage au «Tonight Show Starring Jimmy Fallon»

Adepte de la méthode Stanislavski (ou tout simplement «La Méthode»), qui consiste pour un acteur à se mettre à utiliser sa propre mémoire affective et ses expériences personnelles pour se glisser dans la peau de son personnage et, ainsi, paraître le plus authentique possible, Nicole Kidman affirme avoir appris très vite. «Parce que cela fait partie du travail, et que j'ai travaillé avec un médecin légiste incroyable, et je l'ai étudié.»

Adaptée de la série de livres de Patricia Cornwell, Scarpetta suit les traces d'une médecin légiste qui reprend son travail après 30 ans d'absence. «L'intrigue se déroule en parallèle sur deux crimes, l'un survenu de nos jours et l'autre il y a 30 ans», détaille l'actrice et productrice à Jimmy Fallon. «C'est le point de départ, et ensuite, il y a tout le drame familial. Si vous aimez les thrillers policiers, et il y a énormément de gens qui apprécient ce genre…».

Autant dire que nous allons nous régaler.

Une anecdote de tournage toutefois pas aussi bizarre que celle-ci...

Elle a «adoré» porter un faux anus sur son dernier tournage

Comme le rappelle Page Six, ce nouveau projet intervient six mois après la séparation très médiatisée de la superstar d'avec son mari, Keith Urban, après 19 ans de mariage. Nicole Kidman a demandé le divorce le 30 septembre, invoquant la célèbre formule des «différends irréconciliables».

Après cette rupture, de nombreuses rumeurs ont circulé selon lesquelles Keith Urban aurait une liaison avec sa guitariste, Maggie Baugh, ou encore avec le jeune prodige de la country, Karley Scott Collins, qui a assuré la première partie de sa tournée mondiale.

Quant à Nicole Kidman, des tabloïds la soupçonnent d'avoir tourné la page auprès d'un riche businessman de l'industrie du divertissement, Paul Salem. Sans fournir aucune preuve très concrète jusqu'à présent.

Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman

En attendant, l'actrice semble prendre son pied entre la promotion de Scarpetta, une Fashion Week ici et là, et des moments passés avec ses deux filles adolescentes, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 15 ans. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. (mbr)

