Michel Sarran n’est pas tendre avec «Top Chef»

L'ex-juré de l'émission phare de M6, qui débute mercredi 4 mars, n'apprécie guère l'association entre le concours culinaire et le Guide Michelin, qui ferait gagner une étoile éventuelle au vainqueur.

Michel Sarran, ex-juré du concours de cuisine durant sept saisons, dont la chemise noire et son penchant pour les candidats atypiques l'ont rendu fort populaire auprès des fans de Top Chef en a gros sur le cœur. La raison? Une collaboration avec le Guide Michelin, garant de l'excellence française en matière de gastronomie, qui pourrait attribuer d'office une éventuelle étoile au restaurant du gagnant.

Dans les colonnes de Marianne, le chef dont le restaurant porte son nom à Nogaro (Gers) est étoilé au Guide Michelin depuis 1991 et doublement étoilé de 2003 à 2022, a partagé son mécontentement.

«Pour obtenir l’étoile, on nous disait qu’on était jugé sur la régularité, l’identité du chef, la qualité du produit, les techniques… Mais aujourd’hui, c’est devenu la Star Ac'» Michel Sarran

Dans son témoignage, Michel Sarran exprime ses doutes sur l'évolution des critères d'attribution des étoiles Michelin, soulignant que la décision de l'émission Top Chef d'attribuer une étoile à certains de ses candidats représente un changement majeur, en décalage avec les traditions du célèbre guide.

Selon lui, le Guide Michelin s'était toujours fondé sur des critères stricts: la régularité, l'identité du chef, la qualité des produits et la technique. Cependant, il semble désormais que cette nouvelle approche de la part d'une entité qui promet l'excellence culinaire dévalue la véritable essence de la gastronomie.

«Top Chef est une émission sérieuse, qui a son public, à laquelle participent des candidats surprenants, mais ça reste un concours. Autant attribuer l’étoile à tous les MOF, à ce compte-là» Michel Sarran

La guerre des étoiles

Concrètement, tout au long de cette nouvelle saison qui démarre ce mercredi, des inspecteurs du Guide Michelin seront invités à déguster et évaluer les plats des candidats de l’émission tout au long de la saison 16. De plus, à la manière de la fameuse «guerre des restos» bien connue des fans de l'émission, deux finalistes devront monter leur restaurant éphémère et élaborer chacun un menu. L’établissement gagnant sera alors consacré, ou non, selon que les inspecteurs auront jugé qu’il répond, ou non, à leurs cinq critères de notation.

«Je ne comprends pas comment les inspecteurs peuvent se baser sur «Top Chef» pour affirmer qu’un candidat mérite une étoile. Une telle récompense se décide aussi au niveau des produits utilisés, par exemple. Or, sur le tournage, ils sont de bonne qualité, sans être exceptionnels pour autant. Je ne comprends pas la logique.» Michel Sarran

Mais contrairement à Michel Sarran, qui a laissé son tablier en 2021 au triplement étoilé Glenn Viel, la cheffe et jurée Hélène Darroze, présente dans le jury depuis 2015, voit cette initiative d'un bon œil. Tout comme pour Paul Pairet, autre juré du concours, qui voit «l’association de deux très belles marques qui représentaient la gastronomie de façon très complémentaire».

«Le Guide Michelin a une vraie légitimité dans le jugement culinaire, tandis que Top Chef est un accélérateur de carrière qui a pris de la légitimité» Paul Pairet

Qu'on soit pour ou contre cette association, l'avis de Michel Sarran, l'ambassadeur de la cuisine toulousaine, a le mérite de soulever une vraie question: la télévision est-elle en train de prendre le pouvoir sur la profession?

