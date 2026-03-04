Michel Sarran n’est pas tendre avec «Top Chef»
Michel Sarran, ex-juré du concours de cuisine durant sept saisons, dont la chemise noire et son penchant pour les candidats atypiques l'ont rendu fort populaire auprès des fans de Top Chef en a gros sur le cœur. La raison? Une collaboration avec le Guide Michelin, garant de l'excellence française en matière de gastronomie, qui pourrait attribuer d'office une éventuelle étoile au restaurant du gagnant.
Dans les colonnes de Marianne, le chef dont le restaurant porte son nom à Nogaro (Gers) est étoilé au Guide Michelin depuis 1991 et doublement étoilé de 2003 à 2022, a partagé son mécontentement.
Dans son témoignage, Michel Sarran exprime ses doutes sur l'évolution des critères d'attribution des étoiles Michelin, soulignant que la décision de l'émission Top Chef d'attribuer une étoile à certains de ses candidats représente un changement majeur, en décalage avec les traditions du célèbre guide.
Selon lui, le Guide Michelin s'était toujours fondé sur des critères stricts: la régularité, l'identité du chef, la qualité des produits et la technique. Cependant, il semble désormais que cette nouvelle approche de la part d'une entité qui promet l'excellence culinaire dévalue la véritable essence de la gastronomie.
Selon lui, le Guide Michelin s'était toujours fondé sur des critères stricts: la régularité, l'identité du chef, la qualité des produits et la technique. Cependant, il semble désormais que cette nouvelle approche de la part d'une entité qui promet l'excellence dévalue la véritable essence de la gastronomie. Pour Michel Sarran, cette approche semble dénuée de logique et risquerait de nuire à la réputation et à l'intégrité du prestigieux guide culinaire.
La guerre des étoiles
Concrètement, tout au long de cette nouvelle saison qui démarre ce mercredi, des inspecteurs du Guide Michelin seront invités à déguster et évaluer les plats des candidats de l’émission tout au long de la saison 16. De plus, à la manière de la fameuse «guerre des restos» bien connue des fans de l'émission, deux finalistes devront monter leur restaurant éphémère et élaborer chacun un menu. L’établissement gagnant sera alors consacré, ou non, selon que les inspecteurs auront jugé qu’il répond, ou non, à leurs cinq critères de notation.
Mais contrairement à Michel Sarran, qui a laissé son tablier en 2021 au triplement étoilé Glenn Viel, la cheffe et jurée Hélène Darroze, présente dans le jury depuis 2015, voit cette initiative d'un bon œil. Tout comme pour Paul Pairet, autre juré du concours, qui voit «l’association de deux très belles marques qui représentaient la gastronomie de façon très complémentaire».
Qu'on soit pour ou contre cette association, l'avis de Michel Sarran, l'ambassadeur de la cuisine toulousaine, a le mérite de soulever une vraie question: la télévision est-elle en train de prendre le pouvoir sur la profession?
Avec l'AFP