Alors que les rumeurs annoncent un mariage secret en toute intimité, l’effervescence grandit autour des festivités spectaculaires de Taylor Swift et Travis Kelce au Madison Square Garden. Image: Charlie Riedel

Cette folle rumeur court sur le mariage de Taylor Swift

Depuis plusieurs jours, le mariage de Taylor Swift alimente toutes les spéculations. Dernier rebondissement en date: les deux stars se seraient déjà dit «oui» en secret.

Nadja Zeindler Suivez-moi

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Taylor Swift et Travis Kelce s’apprêtent-ils à célébrer leur union en grande pompe, ou cachent-ils bien leur jeu? Selon les révélations publiées jeudi soir par Page Six, le couple se serait déjà marié dans la plus stricte intimité.

Plusieurs sources anonymes affirment que la chanteuse et le joueur de football américain auraient prononcé leurs vœux en secret, bien avant la cérémonie grandiose initialement prévue au Madison Square Garden. Seul un «petit groupe de proches et d'amis» aurait assisté à ce moment suspendu. Une ambiance radicalement différente de celle attendue dans l’enceinte new-yorkaise, où pas moins de 1000 invités sont espérés.

Sur Instagram, les théories allaient déjà bon train. De nombreux internautes soupçonnaient cette immense fête d'être une simple manœuvre de diversion. Après tout, qui voudrait vraiment se marier au milieu d'un stade?

Un utilisateur en commentaire:

«Ce serait tellement drôle s'ils s'étaient mariés en privé ailleurs à la place»

Un autre ajoute:

«J'ai hâte de voir qu'il n'y aura finalement pas de mariage»

vu sur instagram

Les rumeurs ont été accentuées par la fuite d'une photo montrant le prétendu planning des festivités. Un policier a été photographié avec un porte-bloc affichant des détails logistiques datés du 2 juillet.

Toutefois, la Toile reste sceptique quant à l'authenticité de cette «note amateur» accompagnée d'une photo de fiançailles.

Pourquoi le choix du stade fait sens

Face à ce choix de lieu a priori peu romantique, CNN a tenté de décoder la stratégie du couple. Le Madison Square Garden présente en réalité des avantages majeurs pour la star de 36 ans, qui s'y sent comme chez elle après y avoir donné de multiples concerts.

«Le Garden n'a pas de fenêtres, il est entièrement couvert et les accès peuvent être rigoureusement filtrés. Cela empêche les paparazzis, les hélicoptères équipés de téléobjectifs puissants ou les drones de capturer les images volées si fréquentes lors des mariages de célébrités en plein air», décrypte le média américain.

Selon les informations de TMZ, l'arène a été métamorphosée ces derniers jours en un lieu «extraordinaire». Une scène monumentale y a été installée, accompagnée de décorations somptueuses et même d'attractions dignes d'un parc à thèmes.

On vous expliquait tout ça ici:

Une démesure qui évoque davantage un festival géant qu'une cérémonie traditionnelle. Le magazine People confirme, via ses propres initiés, que la salle omnisports est «méconnaissable», tout en réfutant la rumeur selon laquelle un château entier y aurait été construit.

Le mystère reste entier sur le fait de savoir si les alliances ont déjà été échangées. Mais l'effervescence autour de ce «mariage du siècle» ne faiblit pas. Quoi qu'il en soit, un imposant cortège de SUV a été aperçu sur les lieux tard jeudi soir. Taylor Swift serait arrivée à bord d'un Chevrolet blanc pour assister au dîner de répétition, organisé en présence de 100 invités.



Ce ne serait pas la première fois qu'un couple de stars choisit de s'unir d'abord dans l'intimité avant de s'offrir une fête spectaculaire. Tout indique que les festivités du Madison Square Garden suivront leur cours, que les deux tourtereaux soient déjà mari et femme ou non.