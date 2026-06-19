Le défi est de taille pour les organisateurs du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, qui devrait prendre place le 3 juillet prochain à New York. WireImage

Ce stade mythique va se transformer pour le mariage de Taylor Swift

L'évènement people de l'année se profile à toute allure. Alors qu'il se murmure de plus en plus intensément que le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce prendra place au cœur du monumental Madison Square Garden, des initiés révèlent ce qui pourrait se tramer dans le stade de 20 000 places.

Plus de «Divertissement»

Ce n'est pas franchement une surprise, mais l'union de Taylor Swift et de son footballeur de fiancé sera une production à la hauteur de sa gigantesque tournée, Eras, qui a mis le monde presque à feu, à sang et à paillettes ces deux dernières années. Et autant dire qu'avec une salle aussi vaste et mythique que le Madison Square Garden, rien ne vaut le bulldozer de la pop, son budget illimité et l'organisateur de mariages de célébrités parmi les plus courrus du monde, Mark Seed, pour relever ce gros défi.

Selon des sources internes, le célèbre «wedding planner», qui a notamment organisé le mariage de Jennifer Lawrence avec Cooke Maroney en 2019, planche «depuis des mois» sur le grand jour, le 3 juillet. «Il est capable de construire quelque chose de spectaculaire à partir de rien», affirme une source à Page Six.

Aménagement du Madison Square Garden

Reste que la tache s'annonce ardue, car d'importants travaux et plusieurs jours de rénovation seront nécessaires pour rendre cette gigantesque salle aussi chaleureuse, intime et romantique que possible.

«C’est faisable, mais c’est comme organiser un concert. Un mariage qui coûterait 300 000 dollars ailleurs coûterait 3 millions de dollars à l’intérieur du Madison Square Garden» Darren Olarsch, producteur, dans Page Six

Il s'agira notamment de dissimuler les quatre immenses tribunes et de réduire la taille du plafond (haut de 45 mètres) grâce à une structure et à l'éclairage. En bref, mettre sur place une sorte de «salle dans la salle» avec sa propre mini-scène, piste de danse et des tables tout autour, qui devrait être érigé au cœur du stade.

Faire oublier les gradins et le plafond de 45 mètres nécessitera du génie de la part des organisateurs du «mariage de l'année». Image: Sports Illustrated

Pour l'ambiance, les organisatrices de mariage interrogées par le tabloïd ne manquent pas d'inspiration: «Compte tenu du style de Taylor, elle s'orienterait fortement vers l'esthétique romantique et féerique qui est apparue tout au long de ses différentes périodes, comme Love Story, Folklore, Evermore», imagine Lauren Zizza, organisatrice de mariages de célébrités.

«Parmi les éléments de décoration, on pourrait citer un jardin enchanté, une douce lumière de bougies, des plafonds drapés et des tissus aux accents vintage» Lauren Zizza

Une seconde organisatrice estime également probable que plusieurs espaces distincts soient aménagés dans le stade pour les différentes parties de la journée, dont la cérémonie, le cocktail, le dîner et la soirée après le mariage.

Arrivée des VIP

Le Madison Square Garden revêt un autre avantage pour la superstar de la pop, qui a fait de la confidentialité de ses noces une véritable obsession. Il va sans dire que les invités, des célébrités de la trempe des futurs mariés, ne pourront pas vraiment se permettre d'arriver à pied, en métro ou de se garer devant le lieu de réception, au milieu des vendeurs ambulants, des stands halal et des excentriques qui traînent autour de Penn Station.

Le jour J, il faudra plutôt s'attendre à un long défilé de SUV noirs digne du cortège du président américain. Lesquels s'engouffreront dans une entrée non signalée située à l'angle de la 7e Avenue et de la 33e Rue, où, selon Page Six, une porte de garage sécurisée au niveau de la rue donne accès à un passage souterrain secret sur cinq étages.

Quid du menu?

Enfin, une ultime question demeure. Et des plus primordiales: qui sera le traiteur ayant l'insigne honneur de servir petits fours et menu en plusieurs plats à la reine de la pop, son époux et leurs convives? Et que servira-t-il à Taylor Swift, réputée fine gourmet? Mystère et boule de gomme.

Toutefois, des sources s'attendent à ce que la chanteuse, qui soutient régulièrement les petites entreprises et est farouchement attachée à sa deuxième maison, Nashville, fasse appel aux traiteurs de cette ville. «Elle est très généreuse et n'hésite pas à faciliter la vie des gens plutôt que de faire appel aux agences habituelles», glisse une source et wedding planner, à Page Six.

Difficile de savoir si ces détails culinaires finiront par percer un jour hors des murs épais du Madison Square Garden. Alors que «secret absolu» semble être le thème du mariage le plus attendu et le plus affriolant de l'année, rien n'est moins sûr. (mbr)

Vidéo: watson