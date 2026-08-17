averses modérées20°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Les nouveaux Beatles rejouent une scène culte

Vidéo: watson

On est déjà nostalgiques

Le tournage du biopic événement sur les Beatles bat son plein à Londres sous la direction de Sam Mendes. Porté par un casting XXL, ce projet réunit Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn et Barry Keoghan dans les rôles des quatre musiciens légendaires. Une vidéo des coulisses montre désormais les quatre acteurs en train de rejouer une célèbre séquence.
17.08.2026, 12:2317.08.2026, 12:23

Le projet cinématographique d'envergure consacré aux Beatles franchit une nouvelle étape très symbolique. Récemment, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont révélé les quatre acteurs principaux en plein tournage pour reconstituer l'une des images les plus célèbres de l'histoire de la musique: la couverture de l'album Abbey Road, photographiée à l'origine le 8 août 1969 devant les studios EMI à Londres.

La couverture de l'album Abbey Road.
La couverture de l'album Abbey Road.image: dr

Dans cette production signée Sony Pictures et intitulée The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, les rôles des Fab Four sont distribués comme suit:

  • Harris Dickinson dans le rôle de John Lennon
  • Paul Mescal dans le rôle de Paul McCartney
  • Joseph Quinn dans le rôle de George Harrison
  • Barry Keoghan dans le rôle de Ringo Starr

Réalisée par Sam Mendes, cette œuvre ambitieuse prendra la forme d'un biopic décliné en quatre volets. Chacun des films adoptera le point de vue de l'un des membres du groupe, proposant ainsi quatre histoires entremêlées. Pour accompagner cette fresque, la production a obtenu les droits musicaux complets auprès d'Apple Corps, garantissant l'accès à l'intégralité du catalogue des Beatles.

Ces groupes de musique se sont séparés et leur rupture est légendaire

Pour incarner l'entourage du groupe, la distribution réunit également James Norton dans le rôle du manager Brian Epstein, Harry Lloyd en producteur George Martin, Adam Pally sous les traits du manager musical Allen Klein, David Morrissey en Jim McCartney (le père de Paul), Leanne Best dans le rôle de la tante de John, Mimi, Arthur Darvill en attaché de presse Derek Taylor, Bobby Schofield en régisseur de tournée Neil Aspinall, et Daniel Hoffman-Gill dans le rôle du roadie Mal Evans.

La sortie en salles de ces quatre longs-métrages est prévue pour le mois d'avril 2028.

Vidéo: watson

(jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
de Margaux Habert
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
de Hilary Emmett
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
Pourquoi le monde est accro à Meryl Streep
de Simone Meier
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno
de Frédéric Nejad Toulami
Cet Américain traque sa Rolex au fond d&#039;un lac depuis 30 ans
Cet Américain traque sa Rolex au fond d'un lac depuis 30 ans
de Marine Brunner
Que vaut la série la plus sulfureuse de l&#039;été?
Que vaut la série la plus sulfureuse de l'été?
de Sainath Bovay
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
On a rencontré K.Maro au Venoge Festival
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Il existe un lien secret entre «Dune» et «L’Odyssée»
La course au titre de film de l’année fait rage. «L’Odyssée» et «Dune: Part Three» se disputent le sommet, mais la compétition devient passionnante lorsqu'on réalise le lien secret qui rassemble ces deux géants du cinéma.
2026 semble être l’année du cinéma. Un blockbuster chasse l’autre. Sont de la partie: L’Odyssée de Christopher Nolan, déjà diffusée et acclamée, et Dune: Part Three de Denis Villeneuve, dont on attend impatiemment la sortie.
L’article