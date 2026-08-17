Les nouveaux Beatles rejouent une scène culte

Vidéo: watson

On est déjà nostalgiques

Le tournage du biopic événement sur les Beatles bat son plein à Londres sous la direction de Sam Mendes. Porté par un casting XXL, ce projet réunit Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn et Barry Keoghan dans les rôles des quatre musiciens légendaires. Une vidéo des coulisses montre désormais les quatre acteurs en train de rejouer une célèbre séquence.

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Le projet cinématographique d'envergure consacré aux Beatles franchit une nouvelle étape très symbolique. Récemment, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont révélé les quatre acteurs principaux en plein tournage pour reconstituer l'une des images les plus célèbres de l'histoire de la musique: la couverture de l'album Abbey Road, photographiée à l'origine le 8 août 1969 devant les studios EMI à Londres.

La couverture de l'album Abbey Road. image: dr

Dans cette production signée Sony Pictures et intitulée The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, les rôles des Fab Four sont distribués comme suit:

Harris Dickinson dans le rôle de John Lennon

Paul Mescal dans le rôle de Paul McCartney

Joseph Quinn dans le rôle de George Harrison

Barry Keoghan dans le rôle de Ringo Starr

Réalisée par Sam Mendes, cette œuvre ambitieuse prendra la forme d'un biopic décliné en quatre volets. Chacun des films adoptera le point de vue de l'un des membres du groupe, proposant ainsi quatre histoires entremêlées. Pour accompagner cette fresque, la production a obtenu les droits musicaux complets auprès d'Apple Corps, garantissant l'accès à l'intégralité du catalogue des Beatles.

Pour incarner l'entourage du groupe, la distribution réunit également James Norton dans le rôle du manager Brian Epstein, Harry Lloyd en producteur George Martin, Adam Pally sous les traits du manager musical Allen Klein, David Morrissey en Jim McCartney (le père de Paul), Leanne Best dans le rôle de la tante de John, Mimi, Arthur Darvill en attaché de presse Derek Taylor, Bobby Schofield en régisseur de tournée Neil Aspinall, et Daniel Hoffman-Gill dans le rôle du roadie Mal Evans.

La sortie en salles de ces quatre longs-métrages est prévue pour le mois d'avril 2028.

Vidéo: watson

(jod)