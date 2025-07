Orlando Bloom «flirtait sans complexe»

Des mois avant que la séparation entre Orlando Bloom et Katy Perry ne soit rendue officielle, l'acteur de 48 ans flirtait déjà avec des femmes à Miami, ont assuré des sources à Page Six.

Cette fois, c'est officiel. Le couple mi-glamour, mi-zinzin qui était connu pour ses punchlines marrantes sur l'amour conjugal n'est plus.

C'est un communiqué de presse émanant du duo et transmis à US Weekly ce jeudi 3 juillet qui est venu concrétiser les rumeurs circulant depuis le 10 juin. Bon, il faut avouer que le communiqué lui-même évite de mentionner le fâcheux mot «séparation». Au lieu de cela, il tourne autour du pot, assurant que «Orlando et Katy ont recentré leur relation ces derniers mois pour se concentrer sur la coparentalité de leur fille».

«Ils continueront à se présenter ensemble comme une famille, car leur priorité commune est – et sera toujours – d'élever leur fille dans l'amour, la stabilité et le respect mutuel.» Sous-entendu: «it's over, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes».

Ce message n'est surprenant pour personne: Orlando s'est pointé tout seul au mariage de Jeff Bezos, tous biceps sortis.

Impossible d'avoir raté cela: Orlando et Kim Kardashian pour le mariage des Bezos. GC Images

Il était clair pour les yeux du monde qu'il se présentait en tant que nouveau célibataire. A ce titre, sa petite balade en compagnie d'une certaine Sydney Sweeney dans les rues de Venise n'a échappé à personne, et a même donné naissance à des spéculations autour d'une relation supposée. Oui, tout va très vite à Hollywood.

Bon, personne n'a ignoré que la star d'Euphoria était également accompagnée de Tom Brady.

Séparés depuis un moment?

Il semblerait que la séparation entre l'acteur et la chanteuse ne soit pas récente. Les deux tourtereaux auraient eu du plomb dans l'aile depuis le début de l'année déjà. En tout cas, si l'on en croit certaines sources qui se sont confiées à Page Six, et qui dévoilent que «Legolas» a flirté avec des femmes lors d'un voyage à Miami voici quelques mois. Et, tout ça, «sans complexe».

«Orlando était définitivement avec des filles à Miami...ll n'a pas été discret en déplacement» Une des sources anonymes à Page Six.

L'acteur de 48 ans avait donc bien à faire en Floride. Orly était à Miami le 9 avril pour célébrer le lancement d' un nouveau navire de croisière MSC. Il aurait également été présent lors du Grand Prix de Miami, qui s'est déroulé du 2 au 4 mai, aux côtés de célébrités comme Timothée Chalamet et Tom Brady.

Et à Venise, à l'occasion de la fiesta célébrant le mariage des Bezos, Bloom semble avoir cédé à la «dolce vita» pour profiter un peu de son célibat. Certains indiscrets ont glissé à Page Six que l'acteur s'y est amusé comme jamais. «Il faisait la fête comme un fou», a déclaré une mystérieuse source, précisant (va savoir pourquoi):

«Et il transpirait» C'est un signe? source: page six

Des hauts et des bas

Katy Perry et Orlando Bloom ont commencé à se fréquenter en 2016. En mars 2017, en raison de fortes secousses dans leur relation, le couple avait déjà diffusé un communiqué: «avant que les rumeurs ou les fausses nouvelles ne prennent le dessus, nous pouvons confirmer qu'Orlando et Katy prennent actuellement leurs distances par respect et par amour.» Un peu plus d'un an plus tard, ils ont été revus ensemble. Ils se sont fiancés en 2019. Leur fille, Daisy Dove, est née en août 2020.

Pour l'heure, on ne sait pas exactement ce qui aurait provoqué cette nouvelle rupture. D'aucuns l'imputent au stress vécu par Katy du fait du mauvais accueil fait à son album, 143.

Même s'il semble bien le prendre, Orlando pourrait bien avoir besoin de s'allonger sur un divan pour parler à quelqu'un. Il a en effet publié sur ses réseaux sociaux une série de citations célèbres du psychiatre et psychologue suisse Carl Gustav Jung. Au menu de l'analyse: l'amour, la solitude, l'obscurité de l'âme, toussa toussa.

Même si on a envie de dire à Orlando de s'accrocher (à autre chose qu'à Instagram), qui sait si la relation entre ces deux originaux ne finira pas...par un nouveau départ.