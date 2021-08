Divertissement

Jennifer Aniston et David Schwimmer seraient en couple



La rumeur raconte que Rachel et Ross sont en couple

On devrait dire Jennifer Aniston et David Schwimmer mais pour nous, c’est et ça restera Rachel et Ross.

La réunion Friends de cette année a été jusqu’à présent assez inutile et ennuyeuse. On a regardé, on a vu Justin Bieber déguisé en pomme de terre et on est passé à autre chose. Mais ça, c’était avant d’apprendre que Jennifer Aniston et David Schwimmer sont en couple! Ce documentaire soporifique de 1h44 devient une fabuleuse archive à conserver précieusement.

Ok, alors je me suis un peu emballée. Les deux acteurs ne sortent peut-être pas ensemble. C'est une rumeur relayée par plusieurs médias. Elle semble provenir de deux événements. Le premier, les retrouvailles de Friends, où les deux acteurs ont admis qu'ils avaient secrètement le béguin l'un pour l'autre pendant le tournage de la série.

Le deuxième événement est qu'après la réunion, selon plusieurs sites, David Schwimmer aurait pris l'avion pour se rendre chez Jennifer Aniston à Los Angeles pour visiter un vignoble ensemble.

Et puis le troisième fait imparable, c’est qu’Internet veut qu’ils se mettent ensemble. C’est le mois d’août, on s’ennuie, le Covid est toujours là, la Grèce brûle et le rapport du GIEC nous a annoncé qu’on allait tous mourir dans pas longtemps, donc si on pouvait juste avoir une bonne nouvelle l’espace d’un instant, ce serait sympa. Et puis c'est en top tendance sur Twitter, si ça c'est pas une preuve!

Si on a envie d'y croire, c'est aussi parce qu'on a perdu une décennie à regarder cette série en se demandant si Ross et Rachel allaient finir ensemble. On a envie d’imaginer les deux lobsters s’éclabousser dans la fontaine, s’appeler Mr. Rachel et Mme Ross et pivoter des canapés dans les escaliers. Mais tout ça, c'est à cause des scénaristes: si Ross et Rachel étaient frère et sœur, on aurait beaucoup moins envie de les voir se rouler des pelles.

