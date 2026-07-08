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Un film sur la vie de Britney Spears est en préparation

FILE - Britney Spears arrives at the Los Angeles premiere of &quot;Once Upon a Time in Hollywood,&quot; on July 22, 2019. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Britney Spears
Britney Spears sera bientôt à l'affiche sur grand écran.Image: keystone

Un film sur la vie de Britney Spears est en préparation

Hollywood s'empare des mémoires de Britney Spears pour un futur biopic. La scénariste Liz Meriwether vient d'être choisie pour transposer à l'écran la vie de la chanteuse.
08.07.2026, 12:1808.07.2026, 12:18

Hollywood veut porter à l'écran la vie mouvementée de l'icône de la pop Britney Spears (44 ans). Son autobiographie à succès The Woman in Me servira de modèle. Liz Meriwether, une scénariste très demandée, a désormais rejoint le projet, comme l'ont rapporté les magazines spécialisés Variety et Hollywood Reporter.

Liz Meriwether (44 ans) est notamment connue en tant que créatrice et showrunneuse de la série comique New Girl. Elle a également collaboré aux séries primées Dying for Sex et The Dropout.

Britney va-t-elle bientôt changer de vie?

Le studio Universal Pictures avait sécurisé les droits des mémoires de Spears en 2024. Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, Wicked) réalise le projet, tandis que Marc Platt (La Revanche d'une blonde, La La Land) officie comme producteur. Rien n'a encore filtré concernant l'attribution du rôle principal.

Britney se livre sans filtre dans ses mémoires

Dans son livre The Woman in Me, Britney Spears a couché sur papier sa vérité, évoquant les sommets et les abysses de son existence. Elle y égratigne sans ménagement son père, ses anciens amants, les paparazzi et les médias.

On a lu la biographie de Britney et c'était brutal

En 2008, son père avait pris la tutelle de la musicienne après que celle-ci eut sombré psychologiquement en raison de difficultés privées et professionnelles. En novembre 2021, la chanteuse a finalement été libérée de cette tutelle après une longue bataille judiciaire.

Récompensée à de multiples reprises par des disques de platine et des Grammy Awards (Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic), la chanteuse figure parmi les artistes les plus couronnées de succès de l'histoire de la musique. (jod/sda)

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