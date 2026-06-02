Bye bye, les boules indisciplinées! Britney Spears a changé de look et le résultat est étonnant. image: instagram

Britney va-t-elle bientôt changer de vie?

En tout cas, la pop-star a changé de coupe de cheveux - et c'est radical.

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Vous connaissez l'adage: «Une femme qui change de coupe de cheveux est une femme qui va bientôt changer de vie.» Un mois après avoir conclu un accord de plaidoyer pour éviter la prison, suite à des accusations de «conduite imprudente sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues», ce n'est pas Britney Spears qui dira le contraire.



Alors que la princesse de la pop, dans la foulée de son arrestation le 4 mars dernier, sort d'une nouvelle cure de désintoxication de 21 jours (au lieu des 30 prévus) et se retrouve désormais contrainte de consulter un psychologue une fois par semaine, ainsi qu'un psychiatre deux fois par mois, elle a procédé à une transformation surprenante.

Chris Appleton, le coiffeur chouchou d'Hollywood, qui compte parmi ses célèbres clientes des célébrités telles que Kim Kardashian, Kris Jenner, Jennifer Lopez, Nicole Kidman ou encore Christina Aguilera, a partagé le résultat sur son compte Instagram lundi soir.



«Enfant, en grandissant en Angleterre, Britney Spears était la bande-son de tant de moments», écrit le coiffeur en légende de sa publication Instagram. «Jamais je n'aurais imaginé, même en rêve, que je me retrouverais un jour derrière le fauteuil (ou plutôt, qu'elle se retrouve derrière le mien, LOL) à la coiffer. Certains moments font vraiment la boucle.»

«Elle est non seulement une icône, mais aussi l'une des personnes les plus gentilles et douces que j'aie jamais rencontrées» Chris Appleton, sur Instagram, au sujet de sa nouvelle cliente

Alors, quand on dit «radical», on ne parle évidemment pas du niveau de la boule à zéro de février 2007. Mais le changement est tout de même étonnant. En lieu et place de la chevelure indisciplinée qu'on lui connait depuis des années, celle qu'elle prend un malin plaisir à secouer sur ses étranges vidéos Instagram, la chanteuse affiche désormais une chevelure blonde parfaitement lissée, qui n'est pas sans rappeler certains clips du début des années 2000 ou ses années de scène.

Cheveux lissés et nouvelles extensions: le tout nouveau look de Britney Spears a suscité des réactions très enthousiastes. image: instagram

En tout cas, le résultat a provoqué une pluie de commentaires approbateurs sur la publication Instagram de Chris Appleton, notamment de la part des bonnes copines de la star, Paris Hilton et Kim Kardashian. Cette dernière s'est notamment fendue d'une avalanche de cœurs pour saluer la collaboration entre son coiffeur adoré et la pop-star.

Kim et Britney, qui se connaissent depuis près de quinze ans, se fréquentent encore. En novembre dernier, la vedette de The Kardashians avait notamment invité la chanteuse à une soirée pyjama entre filles avec sa sœur, Khloé. «C'est une vraie poupée. C'est la fille la plus adorable qui soit», avait-elle raconté quelques semaines plus tard sur le podcast «Khloé in Wonderland», le 28 janvier. «Son manager, Cade [Hudson], nous avait mises en contact, elle voulait venir et on a passé du temps ensemble.»

«Je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois, elle est vraiment adorable et elle voulait juste passer un moment entre filles» Kim Kardashian, au sujet de Britney Spears

Que son amie Kim lui ait glissé ou non le nom de son coiffeur, une chose est sûre: alors que Britney Spears sort d'une période difficile et doit désormais composer avec les conséquences de son arrestation au quotidien, ce changement de look ne peut être que de bon augure pour la chanteuse. (mbr)

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