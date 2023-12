Et la personnalité de l'année est...

La bande de Taylor Swift marche sur New York

Et c'est peu dire. En effet, à 33 ans, Taylor Swift peut se vanter d'avoir secoué non seulement l'industrie de la musique avec une tournée au succès phénoménal, mais également avec le docu-film du «Eras Tour». Depuis 96 ans que Time nomme une personnalité de l'année, Taylor Swift est la première artiste à recevoir ce titre en solo. Rappelons également qu'elle est la chanteuse la plus écoutée au monde sur Spotify.

«Une grande partie de ce que (Taylor) Swift a accompli en 2023 est incommensurable. (...) Elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées»

Vous l'aurez deviné, c'est Taylor Swift. N'en déplaise à certains de mes collègues (qui semblent lui vouer une haine viscérale et injustifiée), la chanteuse s'est encore une fois hissée au sommet puisque le magazine Time vient tout juste de la nommer «Personnalité de l'année».

