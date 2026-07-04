La reine de la pop Taylor Swift et la star de la NFL Travis Kelce se sont mariés ce vendredi au Madison Square Garden à New York, lors d'une cérémonie ultra-sécurisée qui a réuni un parterre de célébrités et suscité la ferveur des fans. images: getty

Taylor Swift et Travis Kelce se sont dit «oui»

Après tant d'attente et de spéculations, c'est fait! Taylor Swift et Travis Kelce sont officiellement mari et femme. Le couple a célébré son union ce vendredi au Madison Square Garden devant un parterre de stars du monde entier, venues assister à ce «mariage royal».

Raphaëlle PELTIER/afp

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La reine de la pop américaine Taylor Swift et la star de la NFL Travis Kelce se sont officiellement mariés vendredi lors d'une cérémonie somptueuse qui a attiré une pléiade de célébrités de premier plan, toutes vêtues de leurs plus beaux atours, à New York, scellant une union qui a suscité une attention mondiale frénétique.

L'excitation est palpable autour du «mariage royal» américain, qui se déroule le week-end du 250e anniversaire des États-Unis, dans un contexte de canicule record, de quasi-absence totale d'information et de mesures de sécurité dignes des chefs d'État.

L'attente était d'autant plus grande que Swift et Kelce n'ont fait aucune annonce publique concernant leurs projets de mariage au mythique Madison Square Garden – et auraient même insisté pour que leurs invités signent des accords de confidentialité.

Une confirmation officielle

Mais Tree Paine, l'attachée de presse de longue date de la chanteuse, a rompu le silence vendredi soir en détaillant une cérémonie luxueuse et intime, sans préciser la date du mariage.

«Taylor et Travis n'avaient ni demoiselles d'honneur ni garçons d'honneur. Son frère, Austin Swift, était son témoin principal et Jason Kelce, le témoin de Travis», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«La cérémonie a réuni les deux familles et a été officiée par leur ami Adam Sandler», a ajouté Paine.

Elle a précisé que les tenues de mariage du couple étaient signées Christian Dior Haute Couture, tandis que leurs chaussures étaient des créations sur mesure de Christian Louboutin. Taylor Swift portait des bijoux Cartier.

Peu avant l'annonce, un écran géant à l'extérieur du Madison Square Garden a affiché le message «JUST&T MARRIED!» – T&T pour Taylor et Travis.

Réunion de stars

Avant le grand événement de vendredi, une foule de Swifties - comme on appelle les fans de la superstar - a acclamé et chanté ses chansons à l'extérieur de la salle de spectacle tandis qu'une file de SUV noirs déposait les invités.

«J'ai grandi avec sa musique et je suis vraiment ravie d'être à New York aujourd'hui pour son mariage», a déclaré Mayan Menahem, 31 ans, à Manhattan.

Quelque 1 000 invités, apparemment interdits d'utiliser leur téléphone portable, étaient attendus à ce mariage secret.

Parmi les célébrités présentes sur les lieux figuraient le mannequin Gigi Hadid, les acteurs Hugh Grant, Bradley Cooper et Dakota Johnson, ainsi que les stars de la pop Benson Boone et Camila Cabello.

Les invités ont arboré des tenues color-block, à l'instar de Camila Cabello, vêtue d'une création Zimmermann. image: x

Tree Paine dans une robe Rachel Gilbert. image: x

Les articles, devenus frénétiques, ont notamment fait état de sources anonymes déclarant à Page Six que l'artiste milliardaire et triple champion du Super Bowl s'était déjà marié devant «un petit groupe de proches».

L'Empire State Building a annoncé qu'il s'illuminerait d'un «éclat bleu clair» pour célébrer le mariage.

Fête toute la nuit

L'événement principal a eu lieu après un premier dîner de répétition jeudi soir, en présence de 100 invités, au Madison Square Garden.

Selon les médias spécialisés dans le divertissement, Swift et Kelce ont offert à leurs invités des boîtes en velours noir gravées des initiales du couple, contenant apparemment une flûte à champagne ornée de diamants.

La fête de vendredi aurait débuté par un cocktail en milieu d'après-midi, avant une réception qui s'est prolongée tard dans la nuit.

Stevie Nicks et Tim McGraw devaient se produire, tandis qu'Ed Sheeran était également pressenti pour monter sur scène, selon Page Six.

A midi, la police avait bouclé les rues autour du Madison Square Garden, où les journalistes étaient à la recherche d'indices, comme l'arrivée de camions chargés de beignets et de homards.

Mariage royal

Parallèlement, les fans de Taylor Swift ont afflué vers les lieux new-yorkais mentionnés dans les paroles de leur idole, notamment le Bus Stop Cafe dans le West Village.

«Elle est la plus grande star d'Amérique - c'est notre royauté, notre reine, elle est tout», a déclaré Alyssa Heinen, 24 ans, originaire de Manhattan.

«On a l'impression d'assister à un mariage royal»

Avant le grand jour, le porte-parole de Swift a déclaré que le couple faisait don de 26 millions de dollars à diverses organisations caritatives américaines, notamment à New York et à Kansas City.

Le mariage de Swift avec Kelce intervient après une série de relations amoureuses très médiatisées et ratées – notamment avec l'acteur britannique Joe Alwyn et les chanteurs John Mayer et Harry Styles – qui ont alimenté ses chansons.

Elle a révélé ses fiançailles avec le colosse barbu Kelce en août dernier dans une publication Instagram annonçant que «Votre professeur d'anglais et votre professeur de gym vont se marier».

La chanteuse, lauréate de 14 Grammy Awards, sort d'une année exceptionnelle marquée par le succès de son album The Life of a Showgirl, son intronisation au Songwriters Hall of Fame et une nouvelle chanson sur la bande originale de Toy Story 5.

Kelce, ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, a signé pour une 14e saison en NFL. Il coanime également le populaire podcast «New Heights» avec son frère Jason.