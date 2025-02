Une enquête est en cours, mais il est certain que les fans de DJ Khaled et Drake attendront sans doute des éclaircissements sur cette affaire. (sbo)

C’est également à son domicile de Miami que DJ Khaled a reçu un cercueil noir, portant les inscriptions «RIP Drake» et «RIP OVO», accompagnées d’une croix inversée. Bien que le producteur et DJ entretienne une relation amicale et professionnelle de longue date avec Drake, des tensions semblent avoir émergé récemment entre eux.Au début du mois, DJ Khaled avait supprimé une annonce concernant deux collaborations avec Drake sur son prochain album, après que ce dernier ait laissé entendre qu’il y avait eu un problème de communication entre eux.

DJ Khaled n’est pas le seul à avoir reçu un cercueil noir le 15 février dernier. Deux jours plus tôt, le 13 février, le rappeur 6ix9ine, également connu sous le nom de Tekashi 69, a reçu, lui aussi, un colis suspect à son domicile en Floride. Le cercueil noir, sur lequel était inscrit «RIP King Von», fait référence au rappeur King Von, abattu en 2020 lors d’une rixe à Atlanta. Ce dernier entretenait une relation particulièrement tendue avec Tekashi 69, rendant l’envoi de ce macabre colis d’autant plus troublant.

«White Lotus» revient, mais il manque un détail essentiel

La troisième saison de l’une des séries les plus réussies de ces dernières années envoie une nouvelle bande de nantis en Thaïlande.

Un centre de bien-être, c’est le meilleur endroit pour tomber sur des gens qui vont mal. Surtout en Thaïlande, «pays des hommes blancs et chauves», paradis de tout et de son contraire, où l’Occidental moyen adore se perdre, pour oublier qu’il ne se supporte plus. Rajoutez-y le verni du luxe et vous obtenez le parfait parc d’attractions des crises existentielles, des connards en chemisette et des larmes planquées sous des hectolitres d’alcool.