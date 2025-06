13 choses hilarantes qu'on ne voit qu'à la Fête fédérale de gymnastique

La Fête fédérale de gymnastique bat son plein à Lausanne, du 12 au 22 juin. Échauffez-vous!

nicole christen, Madeleine sigrist

Plus de «Divertissement»

La 77e Fête fédérale de gymnastique se tient à Lausanne à partir du 12 juin. Au programme : plus de 140 compétitions réparties dans 22 disciplines, dont l'athlétisme, la gymnastique artistique, le floorball, le volleyball et la gymnastique. Il va sans dire que la gymnastique peut parfois passer au second plan pendant les festivités.

Voici quelques événements qui ne se produisent probablement que pendant le festival de gymnastique.

PS: Cela vaut la peine de faire défiler jusqu'en bas.

Beaucoup, beaucoup de gens flexibles.

Image: KEYSTONE

Jazz fingers. Jazz fingers partout.

Image: KEYSTONE

Il y a de la gymnastique partout. Vraiment…

Image: KEYSTONE

... partout.

Image: watson/nic

La règle d’or: vous pouvez dormir n’importe où.

Image: KEYSTONE

...

Image: watson/nic

...

Image: watson/nic

...

Il paraît qu'on dort particulièrement bien avec de l'herbe.

Image: watson/nic

Les boîtes à pizza, c'est vachement mieux qu'un couette.

Image: watson/nic

Je dors, au plus tard, sur le chemin du retour. Image: watson/nic

Des compagnons créatifs.

Image: watson/nic

Canapé? Ou cyclomoteur?

Image: watson/nic

(Au moins, ça a l'air amusant.)

Image: watson/nic

Ouah...

Image: watson/nic

Oh! Un... transporteur de bagages?!

Image: watson/nic

La course aux sous-vêtements.

Image: watson/nic

Et beaucoup de style.

Image: KEYSTONE

Bien sûr, tout a un lien avec une activité sportive.

Image: watson/nic

Toujours avec beaucoup de...

Image: watson/nic

... style!

Image: watson/nic

Bien sûr: l’alcool!

Image: watson/nic

De l'alcool vraiment partout!

Image: watson/nic

La plupart du temps, directement de la bouteille.

Image: watson/nic

Un bel endroit ombragé.

Image: watson/nic

Ceci est une discipline à part entière.

Image: watson/nic

[On pourrait écrire ici un drôle de dicton sur le tabac à priser.]

Image: watson/nic

Des légionnaires romains sous des tentes devant le village gaulois?

Image: PHOTOPRESS/WENGER

Presque. Ce sont les tentes des amis du festival de gymnastique, ici en 2013 à Bienne.

Image: PHOTOPRESS/WENGER

Les bancs du festival servent-ils à manger? Pour les gymnastes, c'est bien plus qu'un simple terrain de jeu. Ici, par exemple, un toboggan…

gif: watson/nic

... ou ici, une balançoire! gif: watson/nic

Et voici plus de nudité pour les courageux

Image: instagram

Encore....

Image: watson/nic

Un champ de croupes.

Image: watson/nic

Ou autre.

Image: watson/nic

Une...autre discipline.