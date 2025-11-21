ciel couvert-1°
«Hunger Games 5: Lever de soleil sur la moisson» a un trailer

Whitney Peak (Gossip Girl) et Joseph Zada (Nous les menteurs) sont les nouveaux visage de ce nouveau Hunger Games.
Whitney Peak (Gossip Girl) et Joseph Zada (Nous les menteurs) sont les nouveaux visage de se second préquel.Image: Lionsgate

Vous avez faim de «Hunger Games»? La suite arrive

Sixième film de la saga, la première bande-annonce du nouveau Hunger Games: Lever de soleil sur la moisson a été dévoilée.
21.11.2025, 16:5221.11.2025, 16:52
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Si vous aimez la franchise Hunger Games, vous n'êtes pas sans savoir que la saga littéraire de Suzanne Collins a connu un nouveau souffle, avec deux romans préquels: Hunger Games: La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sorti en 2019 et Hunger Games: Lever de soleil sur la moisson en 2024.

Ces deux livres ont la particularité d'avoir été produits directement en film. C'est ainsi que La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur à eu droit à son adaptation en 2023, et que c'est désormais sa suite qui pointe sur grand écran.

Dans Lever de soleil sur la Moisson, dont la bande-annonce vient d’être révélée, il s’agit de suivre la 50e édition des Hunger Games, qui ont eu lieu deux décennies avant les exploits de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) dans la trilogie originale.

Si le premier film mettait l’accent sur Coriolanus Snow, le grand méchant de la saga, alors âgé de seulement 18 ans, ce nouveau préquel s’intéresse à un autre personnage emblématique: Haymitch Abernathy, dont on va enfin pouvoir explorer le passé.

La bande-annonce:

Vidéo: extern / rest

Incarné par Woody Harrelson dans les films précédents, il servait de mentor à Katniss et Peeta. Dans ce préquel, le personnage est joué par l’acteur Joseph Zada (Nous les menteurs), qui incarne un jeune candidat du District 12, sélectionné pour participer à une édition spéciale des Jeux; pour marquer le jubilé, chaque district doit en effet envoyer deux fois plus de tributs qu’à l’accoutumée.

Comme dans les volets précédents, on retrouve un bien joli casting, mêlant nouveaux personnages hauts en couleur et visages bien connus des fans. Elle Fanning incarne la styliste Effie Trinket, Ralph Fiennes reprend le rôle du Président Snow, Kieran Culkin prête ses traits au présentateur Caesar Flickerman, et Jesse Plemons joue Plutarch Heavensbee, l’un des instigateurs de la rébellion. Glenn Close, Maya Hawke, Billy Porter, Whitney Peak et Mckenna Grace complètent la distribution.

Le film sera, quant à lui, toujours réalisé par Francis Lawrence, qui a signé tous les films de la franchise Hunger Games depuis son second volet, L'Embrasement, sorti en 2013. Il faudra patienter jusqu’au 25 novembre 2026 pour découvrir ce nouveau chapitre.

