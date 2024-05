Mona Patel portait une robe signée Iris Van Herpen WireImage

Au Met Gala, cette mystérieuse femme a éclipsé tout le monde

Si Mona Patel jouissait jusque-là d'un certain anonymat, son passage devant les photographes de son premier Met Gala a ébloui tout le monde. Qui est celle qui est devenue virale et à qui on attribue le titre de «meilleure tenue de la soirée»?

Ce lundi 6 mai, parmi le gratin hollywoodien du Met Gala, une femme a instantanément attiré l'œil: Mona Patel. Cette anonyme s'est rapidement hissée au rang de star sur le tapis rouge, éclipsant les célébrités les plus indécrottables de l'événement mondain de l'année.

Mais qui est-elle et pourquoi les internautes sont-ils tombés sous son charme?

S'entourer des meilleurs

On vous le disait, Mona Patel a brillé pour son premier Met Gala. Pour réussir son entrée sur le tapis rouge, la femme d'affaires a choisi de s'entourer de la crème de la crème, à savoir la créatrice néerlandaise Iris Van Herpen et le légendaire styliste Law Roach. Et le résultat a été au rendez-vous ce lundi soir.

«Je voulais que mon premier look célèbre mon héritage et allie mon amour de la couture, et lorsque j'ai entendu parler du thème, Iris Van Herpen m'a semblé être un choix évident» Mona Patel à Vogue India en mars

En effet, véritable pionnière de la mode dite «high-tech», Iris Van Herpen collabore notamment avec des architectes et scientifiques afin de développer des matériaux et des techniques toujours plus innovantes pour ses créations.

Getty Images North America

Image: Patrick McMullan

Rendant hommage au thème, «Garden of Time» (le jardin du temps), l'Indienne d'origine s'est ainsi illustrée portant une sublime robe sculptée près du corps dont le corset reprend la forme d'un papillon. Les stars du look? Les papillons délicatement brodés sur ses manches, battant des ailes au ralenti. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendue virale sur les réseaux sociaux, comme en atteste ces tweets sur X.

Une entrepreneuse philanthrope

Mona Patel une femme d'affaires. Née à Vadodara, dans l'État du Gujarat, en Inde, la jeune femme a déménagé très jeune aux États-Unis pour poursuivre des études supérieures à l'université Rutgers dans le New Jersey où elle s'est finalement installée en 2003.

Selon son profil Instagram, elle est PDG d'au moins trois entreprises dont Couture for Cause, une association à but non lucratif, avec laquelle elle a déjà récolté plusieurs milliers de dollars pour des causes qui lui sont chères, comme l'éducation des enfants à travers le monde.

Son objectif? Associer son amour pour la mode et ses activités philanthropiques afin de soutenir des causes qui lui sont chères, écrit Vogue India. La lauréate du Forbes Next 1000 de 2021 s'est offert son premier billet pour le Met en vendant aux enchères des pièces uniques, dont une grande partie provenait de ses archives personnelles.