Cameron Puertas est le meilleur passeur d'Europe. Image: Tomas Sisk/Freshfocus

Ce footballeur lausannois est en train de payer très cher son passé

Cameron Puertas réalise une superbe saison avec l’Union Saint-Gilloise. Il intéressait beaucoup Murat Yakin et la Nati pour l'Euro, mais le passé du joueur a refait surface et se dresse désormais sur sa route.

Dominic Wirth

Pour situer la performance d'un sportif de haut niveau, il n'y a parfois pas besoin de beaucoup de mots, tant les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est le cas de Cameron Puertas, le milieu de terrain de Lausanne, qui a quitté sa ville natale pour la Belgique il y a deux ans et demi. Il y réalise aujourd'hui une saison dont on parle encore trop peu dans notre pays.

Le meneur de jeu de l'Union Saint-Gilloise a marqué 11 buts et délivré 17 passes décisives, ce qui fait de lui le joueur le plus décisif de Belgique. Aucun autre footballeur d'un grand championnat européen ne compte autant d'assists. C'est bien simple: Puertas (25 ans) est le roi des passes décisives en Europe.

La semaine dernière, Murat Yakin a annoncé sa présélection pour l'Euro en Allemagne. Il l'a fait justement à Lausanne, la ville où Cameron Puertas a grandi. Yakin a retenu pas moins de 38 noms. Mais celui de Puertas n'en faisait pas partie, malgré tous ses buts et ses assists.

Il y a une raison à cela. Puertas a certes passé toute sa vie en Suisse. Il est né et a grandi à Lausanne, dans le quartier de Praz-Séchaud au nord de la ville, en tant que fils d'immigrés espagnols. Mais il n'a toujours pas de passeport suisse. Et cela est aussi lié à une bêtise qui remonte à quelques années, mais dont les effets se font encore sentir aujourd'hui.

Le Lausannois transforme les ballons en offrandes. Image: imago

Le footballeur est encore un jeune homme lorsque son permis de conduire lui est retiré pour une infraction au code de la route. Il commet alors une autre erreur, qu'il ne tardera pas à regretter amèrement: Puertas se fait flasher. Convoqué au tribunal, il est condamné à une amende et voit une mention inscrite à son casier judiciaire. Surtout, il ne pourra pas être naturalisé pendant des années à cause de ce délit. Ce n'est en effet qu'en 2025 que cela sera possible, selon l'Association suisse de football (ASF). Celle-ci a le footballeur dans ses petits papiers depuis des années, et a un «grand intérêt» à ce que Puertas puisse bientôt jouer pour la Suisse.

L'ASF a même cherché à savoir si le processus de naturalisation pouvait être accéléré en vue de l'Euro, mais en vain.

Le championnat belge étant sur le point de s'achever, l'Union Saint-Gilloise ne souhaite pas organiser d'interview avec Puertas. Il y a quelques semaines, ce dernier a toutefois parlé de sa situation à la SRF. Parfois, disait-il alors, le passé vous rattrape. «C'est arrivé et cela fait partie de mon histoire», a déclaré Puertas, qui ne cache pas à quel point le fait de manquer l'Euro lui fait mal.

Ce dimanche, son club joue le titre. Le Lausannois et son équipe ont besoin d'une victoire contre Genk et doivent espérer que le leader Bruges perde son dernier match de la saison. Dans ce cas, l'Union Saint-Gilloise réaliserait le doublé coupe/championnat.

La situation Image: google

Ce triomphe serait aussi celui de Cameron Puertas, leader de sa formation. Le journaliste Stéphane Lecaillon affirme qu'il n'y a pas de meilleur milieu de terrain dans toute la ligue. Puertas a du caractère, de la volonté, parcourt d'innombrables kilomètres et sait se montrer dangereux. «C'est un milieu de terrain moderne», dit Lecaillon, au sujet d'un joueur taillé pour le pressing exercé par Saint-Gilloise.

Une trajectoire inhabituelle

Le Lausannois n'a que 25 ans, mais il a déjà connu pas mal de choses dans le football. Dans ses jeunes années, il est ramasseur de balles lors des matchs à domicile du Lausanne-Sport, puis entre les poteaux avec les jeunes du club vaudois. A 13 ans, il quitte la section junior parce qu'il ne veut plus être gardien de but - et délaisse donc le centre de formation, chemin habituel vers le haut niveau.

Quand Puertas a 17 ans, il végète encore en 2e ligue, au Forward Morges. Il a atterri dans ce club parce que son beau-frère y joue. A Morges, l'entraîneur s'appelle Christophe Ohrel. Celui-ci ne tarde pas à se demander ce que cet excellent footballeur fait chez lui. Et appelle Marc Hottiger, un autre ancien joueur de l'équipe nationale, qui dirige à l'époque la relève de Lausanne. Quelques entraînements plus tard, Puertas est de retour au LS. Et réussit plus tard à intégrer la première équipe.

Le Lausannois a été buteur contre Wil en 2019. Image: KEYSTONE

Celui dont tout le monde loue la grande volonté ne tarde pas à quitter son club de jeunesse. Le voici désormais à Saint-Gilloise, mais peut-être plus pour longtemps. Le journaliste Lecaillon s'attend à un départ du Suisse cet été. Des clubs espagnols, mais aussi allemands et français, seraient intéressés. L'heure de Cameron Puertas est peut-être enfin venue.