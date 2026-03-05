Pitbull sera au Hallenstadion le 8 novembre 2026. Image: keystone

Pitbull va passer par la Suisse

Le rappeur américain vient d'annoncer les dates de sa tournée I’M BACK avec une escale à Zurich. Porté par un succès viral impressionnant sur les réseaux sociaux, il se produira au Hallenstadion en novembre 2026.

On le croyait resté coincé dans les années 2010 avec ses costumes brillants et ses refrains entêtants. Pourtant, le rappeur Pitbull connaît un retour de flamme phénoménal. Bonne nouvelle pour les fans suisses: l'artiste vient de dévoiler ses dates de tournée, et il fera bien escale chez nous.

A 45 ans, la star internationale repart à l'assaut de l'Europe avec sa tournée intitulée I’M BACK. Le rendez-vous est pris pour le 8 novembre 2026 à la Hallenstadion de Zurich.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il ne sera pas seul sur scène: le rappeur Lil Jon sera également de la partie pour transformer la salle en club géant.

L'effet viral: le phénomène des «clones»

Si la demande est aujourd'hui si énorme en Suisse, en Allemagne et en Autriche, c'est grâce à un succès qui ne se dément pas. Sa précédente tournée, Party After Dark en 2025, avait déjà attiré les foules avec plus de 50 concerts dans 13 pays. Mais le vrai secret de ce revival, il faut le chercher sur les réseaux sociaux.

Une tendance virale a littéralement dopé la popularité du rappeur: des milliers de fans, et particulièrement de jeunes femmes, se rendent désormais à ses concerts déguisés... en Pitbull. Costume cintré, lunettes de soleil et bonnet pour simuler le crâne chauve: ces vidéos de «clones» génèrent des millions de vues et créent un véritable engouement intergénérationnel.

Une machine à tubes (et à dollars)

Pitbull n'est pas seulement un mème internet, c'est une force de frappe commerciale impressionnante. Selon le Billboard Boxscore, il a généré plus de 250 millions de dollars de revenus au cours de sa carrière et vendu plus de 4,7 millions de billets à travers le monde.

(sav)