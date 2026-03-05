beau temps14°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Pitbull sera à Zurich en novembre

Pitbull performs at MetLife Stadium on Friday, May 16, 2025, in East Rutherford, N.J. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) Pitbull
Pitbull sera au Hallenstadion le 8 novembre 2026.Image: keystone

Pitbull va passer par la Suisse

Le rappeur américain vient d'annoncer les dates de sa tournée I’M BACK avec une escale à Zurich. Porté par un succès viral impressionnant sur les réseaux sociaux, il se produira au Hallenstadion en novembre 2026.
05.03.2026, 14:4105.03.2026, 14:41

On le croyait resté coincé dans les années 2010 avec ses costumes brillants et ses refrains entêtants. Pourtant, le rappeur Pitbull connaît un retour de flamme phénoménal. Bonne nouvelle pour les fans suisses: l'artiste vient de dévoiler ses dates de tournée, et il fera bien escale chez nous.

A 45 ans, la star internationale repart à l'assaut de l'Europe avec sa tournée intitulée I’M BACK. Le rendez-vous est pris pour le 8 novembre 2026 à la Hallenstadion de Zurich.

Image

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il ne sera pas seul sur scène: le rappeur Lil Jon sera également de la partie pour transformer la salle en club géant.

L'effet viral: le phénomène des «clones»

Si la demande est aujourd'hui si énorme en Suisse, en Allemagne et en Autriche, c'est grâce à un succès qui ne se dément pas. Sa précédente tournée, Party After Dark en 2025, avait déjà attiré les foules avec plus de 50 concerts dans 13 pays. Mais le vrai secret de ce revival, il faut le chercher sur les réseaux sociaux.

Une tendance virale a littéralement dopé la popularité du rappeur: des milliers de fans, et particulièrement de jeunes femmes, se rendent désormais à ses concerts déguisés... en Pitbull. Costume cintré, lunettes de soleil et bonnet pour simuler le crâne chauve: ces vidéos de «clones» génèrent des millions de vues et créent un véritable engouement intergénérationnel.

Un exemple de concert:

@ninalisaaa We found our people ✨🤍 @Pitbull #pitbull #fireball #pitbullconcert #o2 #london #mrworldwide ♬ Fireball (feat. John Ryan) - Pitbull

Une machine à tubes (et à dollars)

Pitbull n'est pas seulement un mème internet, c'est une force de frappe commerciale impressionnante. Selon le Billboard Boxscore, il a généré plus de 250 millions de dollars de revenus au cours de sa carrière et vendu plus de 4,7 millions de billets à travers le monde.

(sav)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le nouvel amour de Lily Allen promet d'être thérapeutique
Après un divorce fracassant avec la star de Stranger Things et un album brut sur l'infidélité, la chanteuse britannique tourne la page. Elle a officialisé sa relation avec une personne portant un nom de famille très prestigieux.
Elle avait transformé sa douleur en tubes. Pourtant, un an après avoir fait trembler les tabloïds lors de son divorce d'avec David Harbour, Lily Allen semble avoir retrouvé le sourire. La chanteuse de 40 ans a choisi le cadre élégant d'une soirée Valentino en février pour confirmer ce que tout le monde pressentait: elle n'est plus un cœur à prendre.
L’article