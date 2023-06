People

Les Bennifer ont (enfin) trouvé leur villa de rêve et elle vaut une fortune

La villa comprend une dizaine de chambres et le double de salles de bain. C'est à se demander pourquoi ces deux-là ont besoin d'autant d'espace.

Après moult rebondissements et mésaventures qui auront duré plusieurs mois, le couple star Bennifer a enfin trouvé son havre de paix: une maison à environ 61 millions de dollars à Los Angeles, aux Etats-Unis. Ben Affleck et Jennifer Lopez ont jeté leur dévolu sur une villa située à Wallingford Estates, une communauté fermée à Beverly Hills, nous apprend le Wall Street Journal jeudi.

La villa comprend pas moins de 12 chambres, 24 salles de bains, un garage de 12 voitures et une piscine. A ceci s'ajoute un complexe sportif avec des installations de basket-ball et de pickleball (mélange de ping-pong et de tennis), une salle de sport et un ring de boxe. La propriété a été notée la première fois à 135 millions de dollars en 2018, et son prix a été réduit à 74,995 millions de dollars au mois de mars selon Zillow, une entreprise américaine d'annonce immobilière.

La villa se situe sur un domaine d'environ 5 acres et fait plus de 35 000 mètres carrés.

Notre visite guidée

Image: getty

Les portes du paradiiiiiis. Image: dirt.com

Image: dirt.com

C'est presque aussi grand que la table de Poutine. Image: dirt.com

Un canapé presque aussi grand que la table... Image: dirt.com

Une cuisine extérieure parce que celle à l'intérieur ne suffit pas, évidemment. Image: dirt.com

Une salle de sport sans télé? Impossible, voyons. Image: dirt.com

S'asseoir et de regarder les autres faire du sport: le sommet de la flemmardise. Image: dirt.com

C'est quoi cette obsession pour les longs fauteuils?! Image: dirt.com

Encore et toujours des canapés très (très) longs. Image: dirt.com

N'empêche, ça donne bien envie de piquer une tête non? Image: dirt.com

