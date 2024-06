Pour les Bennifer, l'orage est-il temporaire, ou permanent? source: getty x dr x montage

People

Ça sent toujours plus le roussi pour les Bennifer

Allant dans le sens des rumeurs d'une séparation, des sources proches de Jennifer Lopez et Ben Affleck ont assuré que les deux stars sont «épuisées» par leur mariage.

Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train sur la séparation entre Jennifer Lopez et son maussade (d'ex) chéri, Ben Affleck. Bien que les principaux intéressés n'aient encore rien confirmé, les deux (ex?) tourtereaux ont été aperçus à maintes reprises en solo, sur le tapis rouge ou à l'un de leurs (nombreux) domiciles.

Les rumeurs ont particulièrement explosé quand JLO s'est présentée seule au Met 2024. Puis l'acteur a été aperçu sans son alliance, et ce, à plusieurs reprises, Daaamned! En plus, il a l'air de faire encore pluuuuus la tête que d'habitude (mais bon, ça, c'est pas un critère, puisque tirer la gueule, c'est la deuxième nature de Ben Affleck).

La photo de la discorde 👇 Une main nue. Une goutte de plus dans le flot de rumeurs autour d'un futur divorce. source: x

Pour vous remettre le contexte, Ben et JLO se sont mariés en grande pompe en août 2022, 18 ans après avoir rompu leurs fiançailles. Les Bennifer ont fait le bonheur de la presse people en apparaissant soit collés-serrés sur les tapis rouges, soit en pétard en voiture. De toute évidence, depuis un an, JLO et son amoureux vivaient de vraies montagnes russes émotionnelles.

Rappelez-vous, le couple avait l'air tendu lors de l'avant-première du film The Mother, le 10 mai 2023. source: x

En conséquence, la presse américaine se fait un malin plaisir de trouver des sources proches des époux pour faire le point sur cette supposée séparation, et ses raisons.

Des buts différents?

PageSix, TMZ et même Gala se sont penchés sur le IT couple pour soutirer des informations aux plus indiscrets.

Et force est de constater que dans l'entourage, personne ne croit plus à ce duo glamour qui nous a tant fait rêver sur le yacht du clip Jenny from the block.

Selon des proches, le bilan est sans appel:

«Ils ont pris un peu d'espace pour déterminer si la relation est bonne pour eux deux» source: US Weekly

Selon une autre source, l'acteur d'Argo ne serait apparemment «pas d'accord avec le style de vie de Jennifer» et se sentirait «usé» par ce mariage.

«Leur phase de lune de miel est maintenant révolue» Un proche des Bennifer, s'exprimant via PageSix.

Il faut dire que les deux stars ont de sacrés emplois du temps. Ils sont dans des villes différentes une bonne partie de l'année, et ça, c'est facile pour personne, même pour des amoureux lambda. De son côté, la Portoricaine a commencé à intensifier ses engagements professionnels et à préparer sa prochaine tournée «This Is Me… Live», qui débutera le mois prochain.

La sémillante quinqua donne tout pour sa carrière, mais «la distance physique du couple met en lumière leur fossé émotionnel», complète encore cette (très) mystérieuse source. Les Bennifer ont ainsi «toujours plus de mal à communiquer», et surtout...

«...ils ont une manière complètement différente d'aborder les conflits»

Aïe! Quand l'une des parties du ménage veut parler des problèmes, mais que l'autre veut juste qu'on lui foute la paix et jouer à la Play en boudant, c'est la dispute assurée!

D'aucuns assurent que c'est Ben Affleck qui aurait fait le premier pas en arrière, après avoir «repris ses esprits».

«S'il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait. Il a l'impression que les deux dernières années n'étaient qu'un rêve fiévreux. Il a repris ses esprits maintenant, et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas» Une source, relayée par Gala.

Aperçus ensemble

Face aux murs de rumeurs, les deux stars font tout de même «contre mauvaise fortune bon cœur». La preuve, ils ont été repérés ensemble jeudi, à l'occasion de la fête de remise des diplômes de l'une des filles du comédien, Violet. Sur la paparazzade, on peut apercevoir l'acteur en habit du dimanche, portant une caisse de paquets roses. L'image même de la résilience!

Tout ce marasme semble au moins ravir la presse lifestyle, qui tente d'en tirer de vraies et profondes leçons de vie. En effet, sur le net, l'on voit fleurir pléthore de titres du style: