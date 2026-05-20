Avant son grand retour, cette télé-réalité vire la moitié du casting
C'est ce qu'on appelle un gros ménage de printemps. Alors que le tournage de la 10e saison de Selling Sunset, la télé-réalité décadente qui raconte depuis 2019 les aventures d'une équipe d'agents immobiliers au sein de la société de courtage Oppenheim Group, à Los Angeles, est sur le point de commencer ces jours-ci, l'on apprend avec stupeur que la plupart de ses stars de longue date ont été licenciées.
Comme le confirme le Daily Mail ce mercredi, Emma Hernan, Mary Bonnet, Chelsea Lazkani, Alanna Gold et Sandra Vergara – la sœur de Sofia Vergara – ont toutes été renvoyées de l'émission et ne seront pas de retour pour les nouveaux épisodes de l'une des franchises de téléréalité les plus populaires de Netflix.
Selon des sources, ces figures éminentes de la série depuis plusieurs saisons ont été remerciées en avril dernier. Aucune d'entre elles ne s'est encore exprimée sur cette éviction brutale.
Une interview mystérieuse
Pas faute pour l'une des principales concernées, Mary Bonnet, présente dans la série depuis ses débuts, de s'être entretenue il y a quelques jours avec le Daily Mail au sujet de la série. L'agent immobilière n'avait alors pipé mot, à l'exception de quelques remarques énigmatiques au sujet de «changements».
«Les producteurs savent. Je n'en sais rien. Je n'ai mon mot à dire sur rien – enfin, si, peut-être un peu, mais je n'en sais rien», a glissé la star de Selling Sunset.
«Je ne peux tout simplement pas en dire plus», a-t-elle finalement lâché avec un sourire mystérieux. Avant de laisser peut-être entendre par inadvertance qu'elle avait été licenciée, car l'agent a précisé qu'elle n'était «pas tout à fait sûre» de la date de début du tournage de la saison 10.
Une petite consolation
Ceci dit, que les fans de Selling Sunset se consolent! D'autres visages connus referont leur apparition dans cette dixième saison, parmi lesquels ceux de Bre Tiesi, Amanza Smith et Heather Rae El Moussa. Sans oublier n'oublier l'inoubliable Christine Quinn, qui a régné dans les cinq premières saisons telle une Cruella hollywoodienne.
La blonde impitoyable de Selling Sunset s'est imposée comme la révélation de l'émission, la «méchante» que les fans n'ont pu s'empêcher de trouver captivante. Elle a quitté l'émission dans un climat acrimonieux en 2022, sur fond de conflit intense avec ses collègues, notamment Mary Bonnet, Emma Hernan, Heather El Moussa et Chrishell Stause - un autre personnage emblématique, disparu en novembre 2025, après neuf saisons.
Le retour de Christine est d'autant plus surprenant qu'une source affirmait le mois dernier au Daily Mail qu'elle «ne souhaitait pas revenir dans Selling Sunset» et n'avait «pas contacté» les producteurs du show. Cependant, l'initié insistait sur le fait que ces derniers étaient déterminés à la faire revenir, car la blonde est celle qui apporte le «plus de drame».
L'intéressée, qui a depuis confirmé son retour sur son compte Instagram, a déclaré lors de l'évènement Tudum de Netflix comment elle appréhendait cette nouvelle phase: «Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une réintroduction.»
«Je suis toujours ambitieuse et directe, mais je pense que les gens verront une version de moi plus posée et encore plus sûre d'elle, a-t-elle ajouté. «Je ne reviens pas pour jouer une ancienne version de moi-même. Je reviens pour montrer où j'en suis aujourd'hui et permettre au public de constater que la progression peut toujours s'accompagner d'une certaine audace.»
Ça promet. On découvrira tout cela dans quelques mois, à la sortie de cette dixième saison de Selling Sunset sur petit écran. (mbr)