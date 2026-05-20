Plusieurs personnalités éminentes du show de télé-réalité immobilier ont été brutalement remerciées. image: netflix/watson

Avant son grand retour, cette télé-réalité vire la moitié du casting

A quelques semaines du lancement du tournage de la dixième saison de Selling Sunset, le show qui régale les amateurs d'immobilier de luxe, de Botox et de dramas futiles, l'équipe a subi un remaniement spectaculaire et viré quelques figures emblématiques.

Plus de «Divertissement»

C'est ce qu'on appelle un gros ménage de printemps. Alors que le tournage de la 10e saison de Selling Sunset, la télé-réalité décadente qui raconte depuis 2019 les aventures d'une équipe d'agents immobiliers au sein de la société de courtage Oppenheim Group, à Los Angeles, est sur le point de commencer ces jours-ci, l'on apprend avec stupeur que la plupart de ses stars de longue date ont été licenciées.

Comme le confirme le Daily Mail ce mercredi, Emma Hernan, Mary Bonnet, Chelsea Lazkani, Alanna Gold et Sandra Vergara – la sœur de Sofia Vergara – ont toutes été renvoyées de l'émission et ne seront pas de retour pour les nouveaux épisodes de l'une des franchises de téléréalité les plus populaires de Netflix.

Emma Hernan et Sandra Vergara. Image: Sunset_SM_911_081625_00457R

Chelsea Lazkani. Image: netflix

Alanna Gold encadrée des deux jumeaux Oppenheim, Jason et Brett, propriétaires de la société. Image: netflix

Selon des sources, ces figures éminentes de la série depuis plusieurs saisons ont été remerciées en avril dernier. Aucune d'entre elles ne s'est encore exprimée sur cette éviction brutale.

Une interview mystérieuse

Pas faute pour l'une des principales concernées, Mary Bonnet, présente dans la série depuis ses débuts, de s'être entretenue il y a quelques jours avec le Daily Mail au sujet de la série. L'agent immobilière n'avait alors pipé mot, à l'exception de quelques remarques énigmatiques au sujet de «changements».

Le renvoi de Mary Bonnet est d'autant plus surprenant qu'elle fait partie de la distribution originale depuis les débuts de l'émission en 2019. Image: netflix

«Les producteurs savent. Je n'en sais rien. Je n'ai mon mot à dire sur rien – enfin, si, peut-être un peu, mais je n'en sais rien», a glissé la star de Selling Sunset.

«Netflix voulait du changement, et il va y en avoir beaucoup. Je ne pense pas que quiconque sache vraiment quelles seront les conséquences» Mary Bonnet au Daily Mail, le 7 mai dernier

«Je ne peux tout simplement pas en dire plus», a-t-elle finalement lâché avec un sourire mystérieux. Avant de laisser peut-être entendre par inadvertance qu'elle avait été licenciée, car l'agent a précisé qu'elle n'était «pas tout à fait sûre» de la date de début du tournage de la saison 10.

Une petite consolation

Ceci dit, que les fans de Selling Sunset se consolent! D'autres visages connus referont leur apparition dans cette dixième saison, parmi lesquels ceux de Bre Tiesi, Amanza Smith et Heather Rae El Moussa. Sans oublier n'oublier l'inoubliable Christine Quinn, qui a régné dans les cinq premières saisons telle une Cruella hollywoodienne.

La terrible Christine, qui a semé la pagaille et la terreur, est de retour. image: netflix

La blonde impitoyable de Selling Sunset s'est imposée comme la révélation de l'émission, la «méchante» que les fans n'ont pu s'empêcher de trouver captivante. Elle a quitté l'émission dans un climat acrimonieux en 2022, sur fond de conflit intense avec ses collègues, notamment Mary Bonnet, Emma Hernan, Heather El Moussa et Chrishell Stause - un autre personnage emblématique, disparu en novembre 2025, après neuf saisons.

Le retour de Christine est d'autant plus surprenant qu'une source affirmait le mois dernier au Daily Mail qu'elle «ne souhaitait pas revenir dans Selling Sunset» et n'avait «pas contacté» les producteurs du show. Cependant, l'initié insistait sur le fait que ces derniers étaient déterminés à la faire revenir, car la blonde est celle qui apporte le «plus de drame».

«C'est ce dont ils ont besoin en ce moment pour cette nouvelle saison: plus de drame» Un initié, au Daily Mail

L'intéressée, qui a depuis confirmé son retour sur son compte Instagram, a déclaré lors de l'évènement Tudum de Netflix comment elle appréhendait cette nouvelle phase: «Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une réintroduction.»

«Je suis toujours ambitieuse et directe, mais je pense que les gens verront une version de moi plus posée et encore plus sûre d'elle, a-t-elle ajouté. «Je ne reviens pas pour jouer une ancienne version de moi-même. Je reviens pour montrer où j'en suis aujourd'hui et permettre au public de constater que la progression peut toujours s'accompagner d'une certaine audace.»



Ça promet. On découvrira tout cela dans quelques mois, à la sortie de cette dixième saison de Selling Sunset sur petit écran. (mbr)

Harry Styles réinvente les tournées mondiales Vidéo: watson