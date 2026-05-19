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Fortnite gagne une bataille contre Apple

Epic Games estime que sa bataille contre Apple pourrait encore transformer durablement les règles économiques des boutiques d’applications.
Fortnite revient sur l’App Store après cinq ans d’absence.Image: Shutterstock

Fortnite gagne une bataille contre Apple

Fortnite est de nouveau disponible sur l’App Store d’Apple après plusieurs années d’un conflit judiciaire historique entre les deux entreprises.
19.05.2026, 15:3419.05.2026, 15:34

Le jeu de tir en ligne à succès Fornite est de nouveau disponible dans le magasin d'applications d'Apple, l'App Store, a annoncé mardi le studio Epic Games, se disant confiant dans l'issue du procès qui l'oppose au géant américain.

Depuis plusieurs années, l'éditeur de jeux reproche aux géants américains Apple et Google d'obliger les joueurs à passer par leurs boutiques d'applications, qui prélèvent, au passage, un pourcentage significatif du chiffre d'affaires.

C'était quoi le problème?

«Fortnite est désormais de retour sur l'App Store dans le monde entier», a indiqué sur son site internet l'entreprise américaine derrière le jeu sorti en 2017, «car nous sommes convaincus qu'une fois qu'Apple sera contraint de dévoiler ses coûts, les gouvernements du monde entier ne tolèreront plus les frais abusifs» de la marque à la pomme.

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Le jeu avait été retiré des plateformes d'Apple et Google en 2020, quand Epic Games avait tenté de contourner leur système de paiement. Après cinq ans d'absence, il avait fait son retour sur la boutique d'Apple aux États-Unis en mai 2025, à la faveur d'une première décision favorable à Epic.

Et sur Google?

Egalement retiré du magasin d'application de Google, il y a fait son retour en mars, à la faveur d'un accord entre les deux entreprises à l'issue d'un long combat judiciaire. «Nous entrons dans la phase finale de la bataille juridique qui oppose Epic à Apple», a réagi mardi sur X Tim Sweeney, le patron d'Epic.

L'éditeur précise toutefois que le jeu n'est toujours pas disponible sur l'App store en Australie, malgré sa victoire devant les tribunaux australiens l'été dernier dans le procès l'opposant aux géants Apple et Google pour avoir abusé de leur position sur le marché.

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En mars, Epic avait annoncé le licenciement de plus de 1000 personnes au sein du groupe, évoquant une baisse de popularité de son titre-phare mais aussi les conséquences de ces contentieux juridiques. (jah/afp)

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