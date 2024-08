Doja Cat a enfin mis le grappin sur son crush

George Clooney et Brad Pitt se confient et règlent leurs comptes

Doja Cat et Joseph Quinn se sont enfin rencontrés (en vrai) pour la première fois en juillet 2024 , lors d'un concert dans lequel elle se produisait à Londres. L'acteur était dans le public. The rest is history!

Tout part d'une photo partagée sur un compte people d'Instagram et supprimée depuis, où l'on voit la rappeuse américaine de 28 ans et le comédien britannique de 30 ans s'enlacer au Dingwalls Dancehall, à Camden, durant un concert du groupe de rock Osees.

La rappeuse Doja Cat, dont le morceau Paint The Town Red passe dans toutes les radios, a été aperçue très complice avec l'acteur Joseph Quinn, une étoile montante d'Hollywood. Celui-ci doit sa notoriété à son rôle iconique d'Eddie Munson dans la saison 4 de Stranger Things, et sera bientôt à l'affiche de Gladiator II et du prochain Marvel Les 4 Fantastiques.

Ce film n'est pas encore sorti qu'il est déjà devenu un mème

We Live In Time, ou l'Amour au présent, est une comédie romantique prévue pour janvier 2025. Or, le film fait déjà parler de lui pour une image promo devenue virale.

Avec son histoire d'amour où s'entremêlent passé, présent et futur, We Live in Time (L'Amour au présent en français) s'annonce comme un excellent film à voir. Portée par Andrew Garfield et Florence Pugh, cette comédie romantique est produite par le prestigieux studio A24, connu pour être un aimant à Oscars. Le film est prévu le 5 janvier dans nos contrées.