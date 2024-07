Vidéo: watson

Force et honneur, «Gladiator 2» sera épique

La bande-annonce de cette suite tant attendue est sortie cette semaine. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film le plus attendu de l'année.

La première bande-annonce sur fond de rap de Gladiator 2 a été dévoilée cette semaine avec une apparition très remarquée de Denzel Washington. C’est l’occasion de décortiquer cette bande-annonce et de faire le point sur la suite du légendaire film de Ridley Scott, sorti en 2000.

C'est vraiment la suite?

Oui, on suit Lucius adulte (apparu enfant dans le premier film et que l’on voit en flashback dans la bande-annonce). Il vit une vie familiale paisible en Numidie (actuelle Afrique du Nord). Avant qu’une invasion par l’armée du général Marcus Acacius le capture et décide de le conduire à Rome pour le réduire en esclavage.

Le destin de Lucius ressemble pour l’instant beaucoup à celui de Maximus dans le premier film, allant jusqu’à embrasser une carrière de gladiateur avec comme objectif ultime de défier non pas un, mais deux empereurs, Caracalla et Geta.

Fidèle au premier film jusque-là, la bande-annonce nous montre quasi exclusivement des scènes d’arène et de combats avec notamment des rhinocéros (bye bye les tigres du premier film) et une reconstitution de bataille navale en plein Colisée (oui, ces reconstitutions ont bien eu lieu durant l’Empire romain et sont appelées «Naumachie»).

Le glow up entre Lucius enfant dans Gladiator puis adulte dans Gladiator 2.

Il sort quand?

Notre patience sera mise à l’épreuve, car le film est pour l’instant programmé dans les salles obscures à partir du 13 novembre en Suisse romande. Mais avant la sortie tant attendue de cette suite, on ne peut que vous conseiller de revoir sans modération le cultissime Gladiator, disponible en streaming sur Netflix.

«Je me souviens de ce jour. Je ne l’ai jamais oublié. Le jour où un esclave a pu se venger d’un empereur» Lucius à propos de Maximus dans le premier Gladiator

Et le casting?

On constate que Ridley Scott a su convaincre les noms les plus en vogue du moment de le suivre dans son projet. Le rôle principal de Lucius revient donc à Paul Mescal, très connu du public cinéphile indé grâce à Sans Jamais Nous Connaître, mais surtout à Aftersun, qui lui a valu une nomination aux Oscars.

On y retrouve également le «daddy» préféré des internets, Pedro Pascal, grâce à ses rôles dans The Last of Us, Game of Thrones et The Mandalorian. Il incarnera le général Marcus Acacius.

D'ailleurs, anecdote à savoir si vous voulez briller auprès de vos amis avant la séance ciné: le rôle de Marcus Acacius, interprété par Pedro Pascal, est lié à Maximus (Russell Crowe) du premier film, car il a été formé comme officier sous ses ordres. Alors bien qu'on ne l’ait pas vu dans le premier volet, on imagine que leur relation pourrait bien avoir influencé le caractère d'Acacius.

Dans le nouveau film, Acacius entretiendrait une relation amoureuse avec Lucilla, l'ancienne amante de Maximus et mère de Lucius Verus (joué par Paul Mescal), voilà de quoi rendre l’intrigue et les dîners de famille aussi tumultueux que Les Feux de l’amour.

Le reste du casting est tout aussi prometteur, avec Joseph Quinn de Stranger Things et Fred Hechinger de la première saison de White Lotus, qui incarnent respectivement les empereurs Geta et Caracalla. Ainsi que Connie Nielsen et Derek Jacobi qui reprendront leurs rôles d’il y a 24 ans, Lucilla et Gracchus.

On ne se lasse pas des affiches cinéma de Gladiator 2 avec les deux empereurs

Mais celui qui capte toute la lumière dans cette première bande-annonce, c’est bien Denzel Washington dans un rôle extrêmement proche de Proximo (Oliver Reed) du premier film. Il y incarne Macrinus, décrit comme un homme d'affaires aux grandes ambitions politiques.

Denzel qui fait du Denzel dans le rôle de Macrinus. bande-annonce Gladiator 2

Le réalisateur Ridley Scott a décrit le rôle dans une interview à Vanity Fair:

«Denzel joue un marchand d'armes qui fournit de la nourriture aux armées en Europe, du vin et de l'huile, fabrique de l'acier, des lances, des armes, des canons et des catapultes. C'est donc un homme très riche. Au lieu d'avoir une écurie de chevaux de course, il a une écurie de gladiateurs. Il est beau. Il pourrait conduire une Ferrari dorée. Je lui ai donc donné un char en or»

Voilà un rôle absolument taillé pour Denzel Washington avec de quoi faire monter la pression et rendre la séance de Gladiator 2 au cinéma inévitable.