L'ex de Taylor Swift sort enfin du silence

Joe Alwyn s'est exprimé pour la première fois sur sa rupture avec la star qui foulera le sol suisse dans trois semaines pour son concert à Zurich.

Un an et un album après leur rupture, Joe Alwyn, acteur britannique et ex de Taylor Swift, s'est enfin laissé aller à quelques confidences sur sa relation de près de sept ans avec la star. Connu pour garder profil bas – comparé à l'omniprésence de la chanteuse dans l'industrie du divertissement – Joe n'a pas dérogé à sa règle d'or, lors d'une interview accordée cette semaine au Times.

En effet, l'acteur a esquivé la question fatidique: que pense-t-il du dernier album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, largement inspiré de sa relation avec l'acteur?

«J'espère que tout le monde peut comprendre et empathiser avec les difficultés qui accompagnent la fin d'une relation longue, aimante et pleinement engagée de plus de six ans et demi. C'est une épreuve difficile à surmonter» Joe Alwyn

Une réponse floue et sans réel lien avec la question certes, mais à l'image de sa réputation. Ce dernier a également laissé entendre que la véritable souffrance résidait dans le fait de voir sa relation de six ans et demi disséquée sous les yeux du public.

«Ce qui est inhabituel et anormal dans cette situation, c'est que soudainement, c'est de notoriété publique et le monde extérieur peut donner son avis»

En plus du tumulte général causé par la rupture parmi les fans et les tabloïds, Joe Alwyn avait également fait l'objet d'une attention accrue lorsque Taylor Swift avait annoncé son onzième album en février lors des Grammy Awards. Le nom de l'album ferait, en effet, référence à un groupe de discussion que l'acteur partage avec Andrew Scott et Paul Mescal, appelé «The Tortured Man Club», en français «Le club des poètes torturés».

De plus, plusieurs chansons de l'album, comme So Long London, contiennent des allusions évidentes au Britannique. Ajoutez à tout ça la frénésie autour de la nouvelle relation de Swift avec le joueur des Kansas City Chiefs, Travis Kelce, et vous obtenez un Joe Alwyn rapidement agacé par toute cette agitation.

Et il l'a fait savoir. Joe ne s'est pas gêné de rappeler que cette rupture, bien que récente pour nous, date d'il y a «un an maintenant» et qu'il serait temps de passer à autre chose. Mais qu'on se rassure, Joe Alwyn va «vraiment bien» et vit sa meilleure vie. Pour rappel, l'acteur s'est rendu à Cannes pour la promotion du film Kinds of Kindness.