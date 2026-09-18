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Le mugshot du sosie de Jennifer Lopez affole le web

Arrêtée pour un vol dans le Minnesota, Cyrena Anne Quast devient virale à cause de son étonnante ressemblance avec Jennifer Lopez.
Non, Jennifer Lopez n’a pas été arrêtée. Cette photo judiciaire montre Cyrena Anne Quast, une Américaine de 35 ans dont la ressemblance avec J.Lo affole les réseaux sociaux.Wright County Sheriff's Office

Ce n'est pas qui vous croyez

La photo d'identité d'une femme arrêtée dans le Minnesota pour un banal vol de batteries a fait le tour du web. Pas tant pour son crime que pour sa ressemblance frappante avec une autre célèbre Américaine.
18.09.2026, 21:0418.09.2026, 21:04

Au premier regard, on pourrait que Jennifer Lopez a passé une très, très mauvaise journée. Même regard, mêmes pommettes, mêmes longs cheveux bruns et, surtout, un air de famille suffisamment troublant pour faire tourner les têtes sur les réseaux sociaux.

Pourtant, la femme photographiée par le bureau du shérif du comté de Wright, dans le Minnesota, n’est pas la chanteuse de 57 ans.

Jennifer Lopez at the 2024 Toronto International Film Festival &quot;Unstoppable&quot; Premiere held at Roy Thomson Hall on September 06, 2024 in Toronto, Canada. (Photo by Michael Buckner/Variety via ...
La vraie JLo, sur le tapis rouge du Festival du film International de Toronto.Image: Variety

Elle s’appelle Cyrena Anne Quast, a 35 ans et vit à Saint Cloud. Et si son visage se retrouve désormais un peu partout sur Internet et dans les médias, c’est parce qu’elle a été arrêtée le 30 août dernier à Monticello, dans des circonstances un poil moins glamour qu’une séance photo sur tapis rouge.

Une histoire de batteries à 580 dollars

Selon une plainte pénale citée par plusieurs médias américains, dont le New York Post, la trentenaire est accusée d’avoir dérobé deux lots de batteries destinées à des outils électriques dans un magasin. Valeur du butin présumé: environ 580 dollars, soit quelque 460 francs.

Arrêtée pour un vol dans le Minnesota, Cyrena Anne Quast devient virale à cause de son étonnante ressemblance avec Jennifer Lopez.
Cyrena Anne Quast, lors de son arrestation le mois dernier.Wright County Sheriff's Office

Un employé l’aurait reconnue après un autre vol présumé survenu dans le même commerce deux jours plus tôt et aurait prévenu la police. Lors de ce premier incident, une femme serait repartie à bord d’une Subaru blanche, dont le personnel avait pu transmettre la description et la plaque d’immatriculation aux autorités.

Interpellée le 30 août, Cyrena Anne Quast aurait reconnu avoir emporté les batteries. Elle a été placée en détention pour vol, qualifié de «gross misdemeanor» dans le Minnesota, avant d’être remise en liberté le lendemain sous certaines conditions.

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J.Lo?

Bref, une affaire qui aurait probablement sombré dans l’anonymat le plus total sans la publication de sa photo d’identité judiciaire. Car son mugshot a rapidement fait son petit effet. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont immédiatement relevé sa ressemblance avec Jennifer Lopez.

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Et forcément, les références à Jenny from the Block, le tube de J.Lo sorti en 2002, n’ont pas tardé. «En prison, elle est connue sous le nom de Jenny from D-Block», a notamment plaisanté un internaute. Un autre a cru déceler «un bug dans la matrice». D’autres sont allés jusqu’à réclamer, sur le ton de la plaisanterie, un test ADN entre les deux femmes.

Jennifer Lopez during Arrivals for the Miramax premiere of &quot;Shall We Dance&quot; at The Paris Theater in New York, New York, United States. (Photo by Sylvain Gaboury/FilmMagic)
La ressemblance est encore plus frappante au même âge: ici Jenny à 35 ans, en 2004.Image: FilmMagic

Tenons tout de même bon de préciser qu’absolument rien ne permet d’établir le moindre lien de parenté entre Cyrena Anne Quast et Jennifer Lopez. Leur ressemblance physique est le seul élément à l’origine de ces spéculations. (mbr)

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