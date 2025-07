La chanteuse s'est livrée à des confidences osées sur sa vie sexuelle lors de son concert au Festival d'été de Lucques, en Italie, lundi. getty/watson

Déchaînée et «coquine», JLo se lâche contre Ben Affleck

En pleine tournée européenne, Jennifer Lopez joue la carte de la provoc' et semble y prendre beaucoup de plaisir.

Ames sensibles, s'abstenir. JLo est en feu et ses dernières performances sont un condensé de corps enchevêtrés et transpirants. La preuve pas plus tard que le week-end dernier, lors de sa performance torride au Cook Music Festival de Tenerife: disons que l'imagination du public n'a pas eu besoin d'être très stimulée - tout était déjà sous leurs yeux.

Pendant que les commentateurs se déchiraient sur les réseaux pour juger de la qualité esthétique et/ou morale de cette chorégraphie, JLo, elle, a continué de s'amuser. Ce lundi, au Festival d'été de Lucques en Italie, la chanteuse a par exemple confié à son public être «naughty» («coquine», en français).

«Je dois être honnête avec vous, il m'arrive d'être d'humeur changeante le soir. Je ne sais pas pour vous, mais moi oui, et parfois, j'aime quand c'est hard» Jennifer Lopez, à Lucques, selon une vidéo relayée par le Sun US

«D'autres jours, je suis d'humeur un peu romantique», a-t-elle ajouté. «Je mets des bougies et de la musique douce. Ces jours-là, j'aime la douceur.»

Pendant que le public poussait des braillées enthousiastes, Jennifer Lopez s'est mise à rire, avant de lâcher une autre confession. «Mais il y a d'autres jours... peut-être parce que c'est une nouvelle période pour moi... Peut-être parce que c'est l'été et qu'il fait chaud dehors...»

«Je me sens un peu plus coquine. Vous avez déjà eu cette sensation? L'envie d'être coquine? Ces jours-là, j'aime faire ça très vite» Décidément, quelle coquine, cette JLo

Une «nouvelle période», c'est peu de le dire, dans le cas de la chanteuse qui fêtera ses 56 ans ce jeudi. Selon des sources proches du dossier au Sun, JLo serait sur le point de libérer son «énergie de femme méprisée» avec un nouvel album inspiré de sa séparation amère avec Ben Affleck.



Lequel en a sérieusement pris pour son grade ces derniers jours, pendant que son ex-femme se déhanchait sur scène.

Pluie de messages à Ben

JLo a en effet profité de cette tournée pour dévoiler plusieurs morceaux issus de son nouvel album. Et tous ne semblent destinés qu'à une seule et même personne.

«Jennifer a écrit et enregistré suffisamment de morceaux pour un tout nouvel album. Le contenu s'inspire de ce qu'elle a vécu pendant sa relation avec Ben» Voilà qui promet,

selon une source dans l'US Sun

A commencer par Wreckage Of You, révélé sur scène à Pontevedra, en Espagne. Une allusion directe à ses problèmes avec Ben Affleck lors de leur bref mariage de deux ans. Puis, elle a enchaîné, ce lundi, avec un autre coup brutal, Up All Night.



«Wreckage Of You évoque spécifiquement Ben, et Up All Night illustre bien l'état actuel de la vie de Jennifer. C'est une nouvelle ère pour Jennifer et elle ne compte pas se retenir», indique encore la source au tabloïd.

Jennifer Lopez a dévoilé plusieurs titres inédits et, pour l'instant, tous semblent envoyer des pics à son ex-mari. Image: Redferns

Histoire de vous rafraîchir la mémoire et les neurones au milieu de cet été plus tellement caniculaire, les «Bennifer», ainsi surnommés, se sont retrouvés en 2021 après une séparation de vingt ans et se sont mariés l'année suivante, à la surprise générale. Une première fois en juillet 2022, à Las Vegas, avant une somptueuse cérémonie en Géorgie (Etats-Unis), en août.

Autant dire que la lune de miel n'a pas joué les prolongations, puisqu'en février 2023, le couple affichait déjà les premiers signes de crispation. Vous n'avez peut-être pas oublié ce moment extraordinairement gênant lors des Grammys, lorsque les caméras capturent une Jennifer, furieuse, intimant à un Ben au visage impassible: «Aie l’air plus amical, aie l’air motivé!»

Au terme de plusieurs mois de rumeurs, Jennifer Lopez a fini par demander le divorce en août dernier - pile poil pour leur deuxième anniversaire de mariage. La procédure a été finalisée en janvier, reléguant définitivement «Bennifer» au rang des souvenirs émouvants de la pop culture.

Même leur extravagante maison conjugale estimée à 68 millions de dollars, à Los Angeles, a fini par être retirée du marché, après avoir peiné à se vendre.

Le mariage des Bennifer (ici en mars 2024, l'une de leurs dernières apparitions) a tourné au vinaigre en l'espace de quelques semaines. GC Images

Un souvenir du passé... mais la rancune est visiblement tenace. Alors que l'anniversaire de Monsieur tombe ironiquement dans quelques semaines, il est assez peu probable qu'il reçoive la moindre carte de vœux de la part de son ex-femme.

En revanche, elle a déjà tout prévu: à l'occasion de ses 56 ans, ce 24 juillet, JLo devrait dévoiler un autre morceau judicieusement intitulé Birthday, qui semble encore narguer Ben Affleck «sur ce qu'il a perdu», dixit le Sun.

Une chose est sûre. Alors qu'il lui reste encore une dizaine de concerts à assurer dans le cadre de cette tournée très caliente, Jennifer a insisté sur le fait qu'elle ne jouerait pas ses chansons d'amour sur la route.

En clin d'œil aux changements en cours dans sa vie, elle a affirmé, encore et toujours sur scène, qu'elle se contenterait de ses chansons «anti-amour».

«Je veux faire des chansons qui disent: "Sors d'ici! Je te déteste!"» Jennifer Lopez, sur scène,

Pas de doute, pour certains, l'été sera brûlant. (mbr)

