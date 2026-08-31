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Tom Cruise ressuscite un film culte

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Tom Cruise ressuscite un film culte

Près de 40 ans après le film culte de Tony Scott, Tom Cruise reprend le volant de Cole Trickle pour «Jours de tonnerre 2». Attendu à l'été 2028, ce nouveau volet réunira la star américaine et Anne Hathaway.
31.08.2026, 15:1831.08.2026, 15:18

C'est officiel: Tom Cruise a relayé un court teasing officialisant la mise en chantier de la suite de Jours de tonnerre. Dans une vidéo tournée sur le célèbre circuit de Daytona, l'acteur confirme son retour dans la peau du pilote de NASCAR Cole Trickle. Ce nouveau long-métrage, très attendu par les fans du premier film sorti en 1990, devrait débarquer sur les grands écrans à l'été 2028, précisément le 2 juin aux Etats-Unis.

Ce retour rappelle immanquablement le succès phénoménal de Top Gun: Maverick, qui avait ressuscité une autre franchise iconique de Tom Cruise plusieurs décennies après l'original.

Pourquoi cette autre enfant-star renie son père: «Il n'existe pas»
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Derrière la caméra, c'est Jonathan Levine (réalisateur de Séduis-moi si tu peux et Warm Bodies) qui prendra les commandes d'un tournage entièrement pensé pour une exploitation en IMAX, Dolby Cinema et 4DX.

Le scénario est quant à lui signé Will Staples, tandis que la production est assurée par Jerry Bruckheimer, Tommy Harper et Tom Cruise lui-même.

Anne Hathaway en tête d'affiche

C'est l'autre grand événement de ce projet: Anne Hathaway rejoint officiellement le casting dans le rôle principal féminin. L'actrice oscarisée, qui s'apprête à donner naissance à son troisième enfant, incarnera une ingénieure automobile et propriétaire d'écurie. Elle donnera ainsi la réplique à Tom Cruise pour la toute première fois de sa carrière.

Vous n'avez jamais vu Anne Hathaway comme ça
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Petite anecdote délicieuse, c'est sur le tournage du premier film en 1990 - réalisé par Tony Scott - que Tom Cruise avait rencontré Nicole Kidman, qui tenait le premier rôle féminin et avec qui il a ensuite partagé sa vie pendant plus de dix ans.

Une vague de nostalgie automobile au cinéma

Bien que le projet soit dans les tuyaux depuis 2024 et n'en soit qu'à ses débuts, l'engouement est déjà palpable et les passionnés de sport automobile rêvent d'un crossover avec l'univers de F1. Le réalisateur Joseph Kosinski avait d'ailleurs imaginé dès 2025 un scénario idéal réunissant Cole Trickle et Sonny Hayes, le personnage de Brad Pitt.

Avec ce nouveau volet, Hollywood confirme son appétit féroce pour les grandes sagas mécaniques, après les succès récents de Gran Turismo et F1. Près de quatre décennies après, la NASCAR s'apprête à faire vibrer à nouveau le public.

(jod)

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