Les images de Sydney Sweeney n'ont même pas encore été officiellement diffusées dans la saison 3 d'Euphoria. Image: FilmMagic

Sydney Sweeney choque dans ce passage d'«Euphoria»

Cette scène de la saison 3 d'Euphoria n'a même pas encore été diffusée mais elle déchaîne déjà les passions: on y voit Sydney Sweeney arborant une énième tenue très aguicheuse... et pour le moins particulièrement osée.

Plus de «Divertissement»

Avis aux détracteurs d'Euphoria: si vous en avez déjà marre d'entendre parler de la série adolescente à succès qui affole les foules depuis 2019, vous risquez d'en entendre parler encore un moment. Car la saison 3, dont seul le premier épisode a été diffusé pour le moment, regorge de scènes plus osées les unes que les autres.

Notre avis sur le premier épisode... «Euphoria» s'enfonce dans le vulgaire

L'une d'elle n'est même pas encore passée officiellement à l'écran qu'elle suscite déjà moult polémiques et discussions: dans un bref extrait de la bande-annonce diffusée il y a deux semaines par HBO, on distingue le personnage de Cassie (incarnée par Sydney Sweeney), déguisée en bébé pour créer du contenu pour son compte OnlyFans.

L'extrait a provoqué un flot de commentaires. image: hbo

Tout y est: des couettes blondes et bouclées à la tétine rose plantée dans la bouche, en passant par la couche-culotte blanche et le haut rose transparent, qui laisse deviner la poitrine de l'actrice.

Autant dire que cet aperçu n'a pas manqué de faire jaser les fans du show, qui se sont interrogés sur les réseaux sociaux. «Pourquoi cette fille a-t-elle accepté ce rôle?» s'interroge un internaute, sur X. «Franchement, tu vaux tellement mieux que ça! Pourquoi te laisser instrumentaliser par des gens comme ça? Pourquoi t’humilier autant pour une émission?»

«Dégoûtant, qui pourrait regarder ça?» a abondé un autre. «Comment puis-je bloquer une image?» s'insurge un troisième utilisateur sur X. «Je déteste ça au plus haut point.»

D'autres fans se sont rapidement montés au créneau pour prendre la défense de l'actrice, en faisant valoir qu'Euphoria comporte des scènes salaces depuis la première saison et que celles-ci sont du ressort des scénaristes, pas des acteurs.



Une chose est sûre: d'ici à la diffusion de l'extrait controversé dans la saison 3, Euphoria ne manquera pas de continuer à alimenter les conversations. Prochain épisode et nouvelle salve de scandale dimanche prochain. (mbr)

Ledit trailer de la série... Vidéo: watson