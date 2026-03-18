Katy Perry, à l'affiche du Paléo Festival cet été, et Justin Trudeau (ici ensemble au WEF de Davos) filent le parfait amour depuis plusieurs mois, malgré leurs agendas. Image: AP The Canadian Press

Justin Trudeau avec Katy Perry en Suisse? Ils veulent «que ça marche»

Après l'annonce mardi de la venue de la star de la pop américaine au Paléo Festival de Nyon, l'excitation est totale. Son compagnon, l'ancien premier ministre canadien Justin Trudeau, sera-t-il de la partie? En tout cas, selon des sources dans People, malgré des emplois du temps chargés, les tourtereaux filent le parfait amour.

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Leur mise en ménage restera parmi les actualités people les plus improbables de l'an 2025. Mais, aussi étrange puisse-t-elle paraître, la relation entre Katy Perry et Justin Trudeau coule de source et suit son cours. Selon des initiés dans People, malgré des agendas respectifs bien remplis, le couple fait en sorte que tout fonctionne le plus sereinement du monde.

Katy et Justin veulent «vraiment voir où les choses pourraient mener et sont déterminés à faire en sorte que ça marche», précise l'informateur anonyme.

Le couple ne tarit pas de selfies sur Instagram où ils affichent leur complicité. instagram: @katyperry

«Ils voyagent dès qu'ils le peuvent pour passer du temps ensemble. La distance n'a jamais été une surprise pour eux», poursuit l'initié. Après tout, la chanteuse et l'ancien chef d'Etat savaient pertinemment, «dès le départ, que leur vie était compliquée et que leur relation ne serait pas des plus simples sur le plan logistique».

Outre des carrières et après carrières très prenantes, chacun doit gérer sa petite famille. Katy Perry est maman d'une fille de 5 ans, Daisy Rose, née de sa relation avec l'acteur Orlando Bloom, quand Justin Trudeau partage trois ados (Xavier, Hadrien et Ella-Grace), toutes et tous âgés entre 18 et 12 ans, avec son ancienne épouse, Sophie Grégoire Trudeau.

«Leur priorité à tous les deux, c'est la stabilité pour les enfants. Katy et Justin ont dû faire preuve de souplesse pour que leur relation fonctionne» Une source proche de Katy Perry, dans People

En tout cas, Katy a eu moins reçu la bénédiction d'un de ses beaux-fils: il y a quelques semaines, l'aîné de Justin Trudeau, Xavier, a révélé sur Instagram ce qu'il pensait de la célèbre nouvelle copine de son paternel.

«Elle est cool, elle est sympa», a confirmé le jeune homme de 18 ans, sans manquer d'ajouter: «On a parlé pendant des heures, on a parlé de ma musique. Elle m'a donné des conseils et des pistes pour la suite, etc.» Bingo, Katy.

Justin Trudeau à Paléo?

Alors que la chanteuse vient d'être annoncée ce mardi à l'affiche du Paléo Festival de Nyon, au mois de juillet, toute la question est de savoir si l'ancien premier ministre canadien fera le déplacement jusqu'à la Plaine de l'Asse pour la soutenir.

Après tout, Justin Trudeau s'est révélé être un fervent supporter de sa «blonde» ces derniers mois: tout au long de la tournée mondiale de Katy Perry, Lifetimes, qui s'est achevée en décembre dernier, son compagnon a été aperçu à plusieurs reprises dans le public. Des efforts qui n'auraient d'ailleurs pas laissé l'artiste insensible.

«Elle est tombée sous son charme très tôt, car il a vraiment montré son intérêt. Ils ont déjà dû régler de nombreux problèmes logistiques. Le fait qu'ils aient été prêts à le faire en dit long sur le sérieux de leur relation» La source proche de Katy, dans People

De son côté, Katy Perry n'a pas hésité à suivre son chéri jusqu'en Suisse: sa venue impromptue lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos, en janvier, quelques semaines après que le couple ait officialisé, n'est pas passée inaperçue.

Katy et Justin partagent en tout cas un intérêt pour les sports hivernaux. instagram: @katyperry

Alors, qui sait? Peut-être aurons-nous l'occasion d'apercevoir les amants savourer une glace sur les bords du Léman, une fondue du côté de Gruyère ou en pleine vadrouille shopping à Genève. Avec eux, nous ne sommes plus à une surprise près. (mbr)

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