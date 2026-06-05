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Madonna enflamme Times Square

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Madonna enflamme Times Square

Madonna a pris d’assaut le cœur de New York jeudi soir pour une performance spectaculaire et audacieuse de 15 minutes, célébrant à la fois le lancement de son nouvel album «Confessions II» et le début du Mois des fiertés.
05.06.2026, 10:1105.06.2026, 10:30

Madonna sait définitivement comment capter l’attention du monde entier. Les New-Yorkais présents à Times Square jeudi soir ont eu la surprise de leur vie en voyant l’icône de la pop investir une scène tournante improvisée, entourée de ses danseurs et d’un DJ.

Pour cette apparition choc, la star de 67 ans a arboré un look ultra-audacieux: un corset rose moulant superposé à un body à volants, un soutien-gorge bleu, des gants et des bas assortis, le tout accessoirisé de lunettes bleutées, d’un imposant collier de diamants et de bottes argentées montantes jusqu'aux genoux.

Cette prestation de 15 minutes a instantanément attiré une foule immense et embrasé les réseaux sociaux. Madonna a profité de cette tribune pour interpréter ses classiques emblématiques Hung Up et I Love New York, deux morceaux initialement parus en 2005 sur l’album culte Confessions on a Dance Floor.

Mois des fiertés

Ce mini-concert marque le coup d’envoi des festivités entourant la sortie de son nouvel opus intitulé Confessions II. Présenté par l’artiste comme une véritable lettre d’amour à la musique dance et à ses communautés, ce projet s’accompagne également d’un hommage vibrant au Mois des fiertés, entamé plus tôt cette semaine.

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Très active ces derniers mois, la chanteuse multiplie les apparitions événementielles. En avril, elle partageait notamment la scène du festival Coachella aux côtés de Sabrina Carpenter, vingt ans après y avoir performé en tête d'affiche.

(jod)

Madonna choque en corset affriolant

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Britney va-t-elle bientôt changer de vie?
En tout cas, la pop-star a changé de coupe de cheveux - et c'est radical.
Vous connaissez l'adage: «Une femme qui change de coupe de cheveux est une femme qui va bientôt changer de vie.» Un mois après avoir conclu un accord de plaidoyer pour éviter la prison, suite à des accusations de «conduite imprudente sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues», ce n'est pas Britney Spears qui dira le contraire.

Alors que la princesse de la pop, dans la foulée de son arrestation le 4 mars dernier, sort d'une nouvelle cure de désintoxication de 21 jours (au lieu des 30 prévus) et se retrouve désormais contrainte de consulter un psychologue une fois par semaine, ainsi qu'un psychiatre deux fois par mois, elle a procédé à une transformation surprenante.
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