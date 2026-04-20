«Que quelqu'un vienne récupérer sa mamie»: Madonna se fait lyncher
Madonna sait comment concocter un come-back qui ne laisse personne indifférent. Quitte à faire grincer des dents.
Ce 15 avril, la reine de la pop a en effet annoncé la sortie d'un nouvel album studio, prévu le 3 juillet – le premier depuis 2019, un véritable événement pour ses fans de longue date. Pour ce quinzième opus, la chanteuse, âgée de 67 ans, a à nouveau collaboré avec le producteur Stuart Price, pour ce qui sera le deuxième chapitre de Confessions on a Dance Floor.
Pour marquer le coup, et bien entendu, pour lancer le coup d'envoi promotionnel, la star s'est invitée vendredi à Coachella. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Madonne n'est pas passée inaperçue – de quoi, visiblement, réjouir les mauvaises langues du web.
Un duo Madonna/Sabrina Carpenter fatal
Pour commencer, Madonna s'est invitée sur scène aux côtés de la princesse de la provoc', Sabrina Carpenter. Ensemble, elles ont entonné Vogue, Like a Prayer et un nouveau titre, I Feel So Free.
Madonna avait enfilé un corset couleur lavande et des bas de la même couleur, «le même corset, les mêmes bottes et la même veste Gucci» que lors de sa dernière prestation à Coachella, il y a 20 ans, comme elle l'a déclaré sur scène. «La grande force de la musique, c'est qu'elle rassemble les gens, n'est-ce pas?», a encore lancé la star à la foule. Cette déclaration faite de bonne foi a eu en tout cas l'heur de rassembler les trolls du net, qui se sont fendus de quelques salves salaces.
Madonna et Sabrina Carpenter sur la scène de Coachella 👇
En cause, si l'on en croit le Daily Mail, le fait que la chanteuse semblait soutenue par une bande vocale au moment de son live. Certains commentaires l'ont ainsi traitée d'«impostrice» qui dissimulerait bien maladroitement son lip-sync (réd: du playback). «Madonna a été “aidée” par une bande-son vocale très forte», a ainsi commenté un internaute sur X. On peut encore lire:
🔥🚨DEVELOPING: Pop icon Madonna fans are calling for the singer to retire after appearing on stage at Coachella with Sabrina Carpenter appearing to struggle to sing. The 67-year-old legend ‘has reached her limits’ according to many fans that have watched her over the years. pic.twitter.com/zhSyhcFeqP— Dom Lucre | Stealer of Narratives (@dom_lucre) April 19, 2026
Voilà qui n'est certainement pas près d'impressionner la star de 67 ans, qui a non seulement l'habitude des critiques, mais qui a également toujours su les faire fructifier à son avantage tout au long de sa carrière.
Madonna et ses moves dérangent
La preuve que l'opinion des autres ne l'atteint pas, Madonna a par la suite été aperçue dans la foule, durant le set endiablé d'Anyma. La star, vêtue d'une espèce de fourrure oversize, de bottes noires et de lunettes de soleil, a lâché les chevaux. Elle a commencé à gesticuler sur la musique, faisant fi de tous les regards.
Madonna se lâche sur le set d'Anyma 👇
Là encore, la police des bonnes mœurs festivalières n'a pas été tendre. Un message devenu viral et relayé par le média The Blast assène notamment:
Mais ce n'est pas tout:
Legends gonna... legend? Or desperately chase the youth? You decide. 🔥 (But we all know the answer.) pic.twitter.com/EvQLP7uFwp— Tunde (@callmetunde_) April 18, 2026
Ceci dit, comme l'ont souligné plusieurs internautes un peu moins aigris, il faut bien avouer que, toute sexagénraire qu'elle est, Madonna est celle qui a le plus d'énergie sur la pelouse. Et que, si l'on en croit notre expérience des festivals romands, certains ont des moves bien plus cringe sur le dancefloor – et c'est tant mieux, on n'est pas à une battle, mais dans un lieu où chacun peut s'extérioriser en bougeant comme il le souhaite.
De plus, vous voulez faire quoi sur un set d'Anyma, tricoter? (J'ai déjà vu des gens tricoter en festival, cela dit, alors cœur sur vous, les gens qui enfilent des mailles en pleine Rave).
On conclut sur ce commentaire X qui nous met du baume au cœur (et qui rassure tous les boomers sur le chemin du Jet Lag): «Je ne porte pas spécialement Madonna dans mon cœur, mais elle a bien le droit de se lâcher; l'âge n'a RIEN à voir avec le fait de s'amuser. Une partie de la magie de la musique réside dans sa capacité à nourrir l'âme. Elle ressent le moment et elle en profite. Tant mieux pour elle.»
Allez,
bon débarras bon vent, Coachella, à l'année prochaine!