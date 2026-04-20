Tout le monde n'a pas goûté aux déhanchés provocateurs de Madonna.

«Que quelqu'un vienne récupérer sa mamie»: Madonna se fait lyncher

Vingt ans après sa performance historique sous la tente dédiée à la danse, Madonna a fait un retour fracassant à Coachella ce week-end. Mais entre une apparition surprise aux côtés de Sabrina Carpenter et une danse déchaînée lors du set d'Anyma, la Reine de la Pop de 67 ans s'est attirée les foudres des internautes.

Plus de «Divertissement»

Madonna sait comment concocter un come-back qui ne laisse personne indifférent. Quitte à faire grincer des dents.

Ce 15 avril, la reine de la pop a en effet annoncé la sortie d'un nouvel album studio, prévu le 3 juillet – le premier depuis 2019, un véritable événement pour ses fans de longue date. Pour ce quinzième opus, la chanteuse, âgée de 67 ans, a à nouveau collaboré avec le producteur Stuart Price, pour ce qui sera le deuxième chapitre de Confessions on a Dance Floor.

Pour marquer le coup, et bien entendu, pour lancer le coup d'envoi promotionnel, la star s'est invitée vendredi à Coachella. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Madonne n'est pas passée inaperçue – de quoi, visiblement, réjouir les mauvaises langues du web.

Un duo Madonna/Sabrina Carpenter fatal

Pour commencer, Madonna s'est invitée sur scène aux côtés de la princesse de la provoc', Sabrina Carpenter. Ensemble, elles ont entonné Vogue, Like a Prayer et un nouveau titre, I Feel So Free.

Madonna avait enfilé un corset couleur lavande et des bas de la même couleur, «le même corset, les mêmes bottes et la même veste Gucci» que lors de sa dernière prestation à Coachella, il y a 20 ans, comme elle l'a déclaré sur scène. «La grande force de la musique, c'est qu'elle rassemble les gens, n'est-ce pas?», a encore lancé la star à la foule. Cette déclaration faite de bonne foi a eu en tout cas l'heur de rassembler les trolls du net, qui se sont fendus de quelques salves salaces.

Madonna et Sabrina Carpenter sur la scène de Coachella 👇 Vidéo: extern / rest

En cause, si l'on en croit le Daily Mail, le fait que la chanteuse semblait soutenue par une bande vocale au moment de son live. Certains commentaires l'ont ainsi traitée d'«impostrice» qui dissimulerait bien maladroitement son lip-sync (réd: du playback). «Madonna a été “aidée” par une bande-son vocale très forte», a ainsi commenté un internaute sur X. On peut encore lire:

«Une vieille dame peut encore rêver… Mais ce qui me dérange le plus, c’est que Madonna aurait pu faire un meilleur travail de playback» vu sur x, relayé par le dailymail

«Madonna fait du playback et Sabrina chante par-dessus la bande-son. Sabrina chante super bien» vu sur x, relayé par le dailymail

«Si elle n’avait pas eu recours à des costumes et à un comportement outranciers, nous n’aurions jamais entendu parler d’elle»

«Madonna fait du playback pendant que Sabrina chante en direct. Chanson horrible. Ça ne marchera jamais»

Voilà qui n'est certainement pas près d'impressionner la star de 67 ans, qui a non seulement l'habitude des critiques, mais qui a également toujours su les faire fructifier à son avantage tout au long de sa carrière.

On en reparlera quand vous aurez 60 berges et que vous pourrez descendre aussi bas sans vous éjecter une rotule. capture d'écran

Madonna et ses moves dérangent

La preuve que l'opinion des autres ne l'atteint pas, Madonna a par la suite été aperçue dans la foule, durant le set endiablé d'Anyma. La star, vêtue d'une espèce de fourrure oversize, de bottes noires et de lunettes de soleil, a lâché les chevaux. Elle a commencé à gesticuler sur la musique, faisant fi de tous les regards.

Madonna se lâche sur le set d'Anyma 👇 Vidéo: extern / rest

Là encore, la police des bonnes mœurs festivalières n'a pas été tendre. Un message devenu viral et relayé par le média The Blast assène notamment:

«Pourquoi Madonna, 67 ans, se comporte-t-elle comme une adolescente de 17 ans?»

Mais ce n'est pas tout:

«Faut que quelqu'un vienne récupérer sa mamie» vu sur x

«Elle a toujours besoin d'être au centre de l'attention» vu sur x

«Vous imaginez la quantité de Geritol nécessaire pour rendre une chose pareille possible?» vu sur x

«C'est absolument ridicule, et à en juger par son visage, elle n'a même pas l'air de s'amuser» vu sur x

Ceci dit, comme l'ont souligné plusieurs internautes un peu moins aigris, il faut bien avouer que, toute sexagénraire qu'elle est, Madonna est celle qui a le plus d'énergie sur la pelouse. Et que, si l'on en croit notre expérience des festivals romands, certains ont des moves bien plus cringe sur le dancefloor – et c'est tant mieux, on n'est pas à une battle, mais dans un lieu où chacun peut s'extérioriser en bougeant comme il le souhaite.

De plus, vous voulez faire quoi sur un set d'Anyma, tricoter? (J'ai déjà vu des gens tricoter en festival, cela dit, alors cœur sur vous, les gens qui enfilent des mailles en pleine Rave).

On conclut sur ce commentaire X qui nous met du baume au cœur (et qui rassure tous les boomers sur le chemin du Jet Lag): «Je ne porte pas spécialement Madonna dans mon cœur, mais elle a bien le droit de se lâcher; l'âge n'a RIEN à voir avec le fait de s'amuser. Une partie de la magie de la musique réside dans sa capacité à nourrir l'âme. Elle ressent le moment et elle en profite. Tant mieux pour elle.»

Allez, bon débarras bon vent, Coachella, à l'année prochaine!