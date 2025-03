Justin et Hailey Bieber pourraient déménager en France, en Espagne ou encore en Grèce.

Voici les villas en Europe où les Bieber pourraient se réfugier

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs planent sur le couple. On raconte que Justin et Hailey Bieber pourraient quitter les Etats-Unis pour «fuir la folie» qui les entoure.

Il y a d'abord eu des rumeurs de divorce. Désormais, ce sont des rumeurs de déménagement. Et pas pour passer de Bel-Air à Calabasas. Le couple Bieber pourrait bien s'installer en Europe pour «fuir la folie» des Etats-Unis, selon The US Sun, trois mots repris dans tous les médias, même dans Nice-Matin.

Car c'est dans le sud de la France que le couple de stars et leur fils Jack Blues âgé de quelques mois, pourraient bien poser leurs valises. Un agent immobilier (de la Famille Kretz?) aurait vendu la mèche au journal américain affirmant que Justin et Hailey Bieber seraient intéressés par une propriété sur la Côte d'Azur dans «un beau style architectural en position dominante surplombant la baie de Villefranche-sur-Mer et le Cap Ferrat». Autrement dit, le couple veut «profiter d'une vie plus simple» dans une baraque à 17 millions de francs. Cette bâtisse sur trois étages possède, entre autres, un ascenseur et une aile réservée au personnel.

Peu de médias se sont aventurés à montrer des photos des propriétés en question. Le compte Instagram Houses, connu pour faire visiter à leurs 2,9 millions de fans les villas des stars, ont partagé des clichés des maisons que les Bieber seraient susceptibles d'acheter.

Sur la liste de Justin et Hailey, il y aurait aussi une maison de 580 m² à Majorque proposée à 6 millions de francs et «comprenant deux niveaux, un hall d'entrée majestueux avec des sols en marbre et des boiseries exquises.»

Il y aurait également dans leur viseur une résidence à Ibiza à 5,5 millions de francs «située dans la paisible vallée de Benimussa, loin du chaos de la scène festive mondialement connue de l'île». Bref, loin de David Guetta.

La dernière option du couple se trouve à Mykonos. Dotée de huit chambres et de huit salles de bains, la Villa Calypso, «ultra-luxueuse», est décrite comme un «véritable palais mykonien.»

Ce nouveau départ, s'il se concrétise, est en partie dû au fait que Justin Bieber est particulièrement sous les feux des projecteurs, que ce soit avec l'affaire Diddy ou avec la naissance de son fils. La séquence ci-dessous, particulièrement choquante et filmée à New York récemment, montre à quel point les Bieber font l'objet d'une surveillance intense des paparazzis.

Justin Bieber a également fait face à des problèmes de santé. Début 2023, il a annoncé annuler sa tournée et révélait être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, une maladie très rare caractérisée par un zona auriculaire associé à une paralysie du nerf facial.

Le chanteur de 30 ans ne rassure en aucun cas ses fans, partageant sur Instagram des vidéos étranges, la dernière le montrant torse nu dans un jet privé en train de bouffer des pop-corn et en rappant: «flying high like a bad guy» ou encore en postant des photos de lui en train de fumer un bang.

