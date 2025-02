Plusieurs apparitions du chanteur de 30 ans ces dernières semaines ont ravivé les doutes sur sa santé et sa consommation de drogues. getty/watson

Justin Bieber a-t-il replongé? «C'est pitoyable»

Plusieurs apparitions du chanteur canadien de 30 ans ces dernières semaines ont soulevé interrogations et inquiétudes dans la presse américaine. Justin Bieber aurait-il renoué avec ses démons et ses addictions passées?

C'est un TikTok d'à peine 13 secondes. Mais vous connaissez Internet, il lui en faut très peu pour monter sur ses grands chevaux. Bonnet blanc vissé sur le crâne et lunettes de soleil sur le nez qui (oui, admettons-le) lui donnent l'air assez niais, Justin Bieber sourit, erratique, dans un étrange ballet d'avant en arrière. C'était jeudi dernier, lors d'un événement dans un pop-up de Rhode Skin, la marque de cosmétiques de sa femme Hailey, à Los Angeles.

Depuis, les réseaux sociaux sont en feu.

«Que quelqu'un l'aide!» Les supplications d'un fan, sous la vidéo

Il était alors en train de bavarder avec Sara Tan, la directrice beauté du média girly Refinery29. capture d'écran: tiktok

Ce ne serait de loin pas la première fois que le Canadien essuie des remarques angoissées pour ses looks échevelés, ses traits décharnés et ses cernes de six pieds de long.

Ajoutez à cela qu'il a été spotté en train de visiter pas moins de trois spas différents à travers les Etats-Unis au cours du mois dernier, ainsi que les témoignages de plusieurs «sources» angoissées de Page Six et de TMZ, qui affirment que sa femme est «vraiment inquiète» et «ne sait pas comment gérer les choses à ce stade».

«Justin traverse une période difficile et Hailey fait de son mieux pour être là pour lui, mais elle ne peut pas faire grand-chose» Une source dans Page Six

Il n'en fallait pas davantage pour que tourbillonnent de nouvelles rumeurs en ligne. Cette fois-ci, ça y'est: Justin Bieber aurait replongé dans ses vieux problèmes de toxicomanie, comme au début des années 2010. Des addictions aux drogues dures qu'il avait abordées par la suite à plusieurs reprises dans les médias.

«J'avais le sentiment d'avoir toujours envie de plus», a-t-il notamment confié au magazine GQ en 2021. «C'était comme si j'avais eu tout ce succès et que j'étais toujours triste et que j'avais toujours mal. Et j'ai toujours ces problèmes non résolus...»

«Les drogues étaient un agent anesthésiant qui m'aidait à continuer» Justin Bieber dans GQ, en 2021

A l'exception de l'alcool, la pop star n'aurait plus touché à aucune substance depuis 2014 même si ses dernières publications Instagram le montrent en train de fumer un bang, l'herbe étant légal dans certains états aux Etats-Unis. Il aurait également cessé de prendre des pilules sur ordonnance.

Cette photo de Justin Bieber a été postée en janvier sur son compte Instagram. Image: instagram

Des «conneries»

C'est pour cette raison, peut-être, que le chanteur s'est fendu d'un communiqué furibond transmis dimanche à TMZ et Rolling Stone. Un représentant du couple Bieber balaie d'un revers les rumeurs persistantes sur sa santé physique et mentale. En un mot? Des «conneries».

«Ce récit est épuisant et pitoyable et prouve que, malgré la vérité évidente, les gens s'engagent à maintenir en vie des récits négatifs, salaces et nuisibles» Un représentant du couple, auprès de TMZ et Rolling Stone

Tout au contraire, assure le représentant, Justin Bieber traverserait «l'une des meilleures périodes de sa vie», en s'occupant activement de son fils nouveau-né, Jack, avec son épouse et en travaillant sur de nouvelles musiques. L'année écoulée a été «très transformatrice pour lui, car il a mis fin à plusieurs amitiés proches et relations d'affaires qui ne lui servaient plus».

Quant aux photos de l'artiste début février à New York, où il avait l'air tout particulièrement au bout du stick, l'explication est simple, selon une source de TMZ.

«JB n'avait pas dormi, car il avait passé la nuit à enregistrer, ce qui explique qu'il paraissait un peu fatigué lorsqu'il est sorti prendre l'air. Il avait également passé une partie de la soirée à s'occuper de son fils qui avait également du mal à s'endormir» Une source de TMZ

Cette apparition avait été très, très commentée. GC Images

«Les priorités de Justin ne consistent pas à trouver une solution rapide, mais plutôt à soutenir Hailey et leur fils, à prendre soin de sa santé et à créer un art qui le passionne», assure enfin la déclaration.

Et pour mieux tordre le cou aux spéculations, quelques heures après ce communiqué, Justin Bieber se joignait à d'autres célébrités dans la CryptoArena de Los Angeles pour un match de hockey caritatif - où il a brillé, selon le média spécialisé The Athletic.

Le match avait pou but de collecter des fonds pour les victimes et les efforts de reconstruction, après les incendies qui ont dévasté la Californie plus tôt cette année.



Bieber, un passionné de hockey depuis sa prime enfance, est un fier fan des Maple Leafs de Toronto. Image: NHLI

C'était aussi et surtout l'occasion pour le chanteur et grand amateur de hockey de glisser un rare commentaire sur son fils, Jack, né au mois d'août. Lorsqu'une journaliste s'enquiert auprès du hockeyeur aguerri dans combien de temps il compte «mettre [Jack] sur des patins», ce dernier a répliqué avec un sourire:

«Le plus tôt possible» Justin Bieber, dimanche

«Ce n'est jamais trop tôt», ajoute le chanteur, qui fêtera ses 31 ans cette semaine et qui semblait de bonne humeur lors de l'événement. Quant à Hailey Bieber, si on ignore si elle se trouvait dans les gradins pour acclamer son compagnon, elle n'a pas manqué de republier la vidéo de la pop star évoquant leur fils de six mois sur Instagram. Un moyen efficace d'appuyer que, quels que soient les rumeurs, pour les Bieber, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.