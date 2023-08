People

Voici où les stars sont parties en vacances

Les people ont profité de la période estivale pour exhiber leurs plus beaux bikinis. Les avez-vous croisés?

Les stars sont comme nous: ce sont des humains qui rient, pleurent, respirent. A un petit détail près: elles peuvent booker des vacances sur des superyachts au fin fond de la planète.

Mais bon, la plupart du temps, elles se lovent presque toutes au sud de l'Europe, dans un petit coin de paradis niché entre la Grèce et l'Espagne. Les juilletistes ne se sont donc pas gênés pour vivre leur meilleure vie, sous l'oeil des paparazzis. Les avez-vous croisés?

Heidi Klum: Capri, Italie

L'animatrice de America's Got Talent, 50 ans, a opté pour la dolce vita en Italie.

Kanye et Bianca: Florence, Italie

C'est «sapés comme jamais» pour Kanye, 46 ans, et Bianca Censori, 28 ans, qu'on ne présente plus, ni eux, ni leurs excentricités. Les tourtereaux avaient été repérés dans les rues de Florence la semaine passée, avec des humeurs pour les moins contrastées. Ce dimanche, ils ne sont à nouveau pas passés inaperçus.

En même temps, ils ne font rien pour passer inaperçus👇 People Kanye West vit sa meilleure vie en Italie, sa meuf moins

Bianca a choisi une stratégie bien à elle pour combattre la chaleur: pas d'habits épais, ou du moins le moins d'habits possible, et de la transparence à gogo. L'Australienne a tout de même préféré se couvrir le chef, en arrangeant un bas marron sur ses cheveux façon durag.

Zac Efron: quelque part vers Saint-Tropez

C'est sea, sable and sun pour la star de High School Musical, qui reste très discrète sur son lieu d'agrément.

Ava Max: Cannes

L'interprète de Not your Barbie Girl (décidément, Barbie est partout) a eu le temps de tomber amoureuse de Cannes, où elle a profité de se prélasser. Elle ne pouvait pas manquer d'immortaliser ce pur moment de slow life. De quoi nous rappeler que certains d'entre nous sont coincés à Lutry Beach depuis trois mois (même si c'est très joli, Lutry Beach). Elle s'est en outre rendue en Italie. «Je comprends enfin le mode de vie italien maintenant, a écrit la chanteuse sur Instagram. Je pense que je vais déménager ici».

M. Pokora et Christina Milian: direction le sud

Le chanteur et sa femme Christina Milian prennent du bon temps dans les stations balnéaires les plus hype cet été. Saint-Tropez, Sardaigne, Sicile, you name it.

Dua Lipa: Grèce

Alors que la chanteuse a été très occupée par la promotion du film «Barbie», elle s’est accordée un séjour épique sur l’île grecque Sifnos. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Barbie Sirène (son rôle dans le film de Greta Gerwig) a l'air tout à fait dans son élément.

Hemsworth est passé par là

Thor a passé ses vacances «ença» en Valais👇 Vidéo: watson

Jeff Bezos: Capri, Italie

Jeff Bezos a choisi l'intimité de son de son yacht de 127 mètres pour roucouler avec sa fiancée, Lauren Sánchez.

Sous d'autres latitudes: Gisele Bündchen au Brésil

«Rechargée et inspirée», c'est ainsi que Gisele Bündchen a décrit son état après son séjour au Brésil.

Gisele auprès du feu, Gisele caresse un cheval, Gisele sur la balançoire: le mannequin a enquillé les poncifs du break parfait en mode «rééquilibrage des chakras». Une pause bien méritée, alors que son ex Tom Brady a été photographié deux semaines auparavant avec le top d'origine russe Irina Shayk.

