Les gens sont écœurés par ce détail physique de Johnny Depp

Johnny Depp au festival de Cannes 2023. Keystone

L'acteur a été accueilli en véritable star au Festival de Cannes. Mais il aurait peut-être mieux fait de ne pas sourire.

Si le Festival de Cannes a marqué le grand retour de Johnny Depp à Hollywood, ce n'est pas le film Jeanne du Barry, dans lequel il tient le rôle de Louis XV, qui a fait parler. Sur le tapis rouge, c'est un tout autre détail qui a retenu l'attention des internautes: ses dents.

L'acteur a d'abord tenté de cacher ce vilain défaut devant les photographes avec des méthodes plutôt simplistes...

«Oups! Mes lunettes sont tombées, quel dommage!» Image: German Select

«C'est sexy la main devant la bouche non?» Image: German Select

Et là, c'est le drame. WireImage

D'un peu plus près peut-être? Charmant. Image: WireImage

En effet, l'acteur aurait mieux fait de continuer à sourire la bouche fermée. Sans surprise, les photos de son apparition sur le tapis rouge sont rapidement devenues virales sur Twitter, où les internautes ne se sont pas gênés pour pointer du doigt l'état de sa cavité buccale.

«Le nouveau film de Johnny Depp, #JeanneDuBarry, débute avec un score metacritic de 51, soit une note de F. Le score est actuellement aussi jaune que ses dents. Félicitations ! 💛»

«Pourquoi dois-je voir des photos en gros plan des dents de Johnny Depp contre mon gré?»

«Si vous postez une photo de Johnny Depp, je vous bloquerai, car cet homme est tellement laid que j'en ai des frissons rien qu'en pensant à son visage.»

«Les dents de Johnny Depp sont littéralement EN TRAIN DE POURRIR.»

Des dents pourries? Pas pour le dentiste des stars

Selon les déclarations exclusives du dentiste des stars, Dr. Apa, à Page Six, les dents de Depp ne sont pas en train de pourrir, mais sont plutôt victimes d'usure «agressive». Un simple nettoyage en profondeur aiderait à faire disparaître ses vilaines taches et à donner plus fière allure à sa dentition, explique-t-il. Ouf! Merci docteur Apa.

Visiblement, l'hygiène dentaire douteuse de l'acteur n'a pas rebuté le public du festival puisqu'après la projection du film, Johnny Depp a reçu une standing ovation de près de 7 minutes, ce qui l'a ému aux larmes, relève le média Variety. (sia)

