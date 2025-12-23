Timothée Chalamet a fait un truc fou pour promouvoir son film

Ce petit point noir au sommet de la Sphère de Las Vegas? C'est Timothée Chalamet. Image: A24

Personne n'a jamais fait ça

L’acteur Timothée Chalamet est apparu au sommet de la Sphère de Las Vegas, transformant cet édifice en une balle de ping-pong géante pour son film Marty Supreme. Une campagne marketing rondement menée, qui dépasse largement les frontières de la raison.

Plus de «Divertissement»

Pour sa sortie en salles le 25 décembre outre-Atlantique, le long-métrage Marty Supreme bénéficie d'une campagne marketing en tout point audacieuse et totalement à contre courant. Dernier exploit en date: une vidéo promotionnelle dans laquelle on peut voir Timothée Chalamet, l'interprète principal du film, juchée sur la Sphère de Las Vegas, un dôme de 112 mètres de haut recouvert d'écrans.

L’acteur de 29 ans est la première personne à s’afficher au sommet de cet auditorium d’un genre nouveau. Filmée par un drone en gros plan, la caméra s’éloigne ensuite pour révéler l’impressionnant édifice, qui, pour l’occasion, s’est transformé en balle de ping-pong géante.

La séquence sur la Sphère de Las Vegas: Vidéo: extern / rest

Une campagne marketing entre fiction et réalité

Cette prouesse s’ajoute à un ensemble d’événements produits par la campagne de marketing de guérilla du long-métrage, où les habitants de Los Angeles ont notamment pu apercevoir un dirigeable dans le ciel à l’effigie du film, ou encore des figurants accompagnant Timothée Chalamet, coiffés de casques en forme de balles de ping-pong, lors d’une première à New York.

Thimotée Chalamet incarnant une autre version de lui-même et en pleine promo urbaine pour son prochain film. Image: Instagram @tchalamet

Le film Marty Supreme de Josh Safdie met en scène Timothée Chalamet dans le rôle de Marty Mauser, champion de ping-pong devenu une icône de l’histoire du sport. Il ne doit pas sa célébrité à son palmarès, bien qu'il ait été plusieurs fois médaillé, mais à son comportement outrancier et obsessionnel. En effet, il était prêt à tout pour devenir le meilleur et réaliser son rêve de gloire.

Pour en savoir plus sur le film: Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar

A l'image de ce personnage, cette campagne va jusqu'à ne plus mettre le film au centre de l'attention, mais son interprète lui-même.

Ainsi, on a pu voir Timothée Chalamet multiplier les frasques, que ce soit en portant du streetwear à l’effigie du film ou des tenues orange, couleur des balles de ping-pong, lors d’événements mondains.

Des vêtements à l’effigie du film qu’il a d’ailleurs fait porter à son entourage, à la manière d’une marque de vêtements qu’il aurait promue. Ainsi, cette veste sportive aux inspirations 90’s a habillé Kendall Jenner, Hailey Bieber, le rappeur Kid Cudi, le scientifique Bill Nye, ainsi que des athlètes tels que Michael Phelps, Tom Brady, Misty Copeland et Lamine Yamal.

La fameuse veste que tout le monde veut s'arracher: Kendall Jenner, «la belle-soeur» de Thimothée, fait de la promo sur sa propre page Instagram. Image: Instagram @kendalljenner

L’artiste a également publié des vidéos cryptiques sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il se met en scène avec ses mystérieux personnages à tête de balle. Il joue également son rôle de personnage égocentrique lors d’interviews, n’hésitant pas à irriter les spectateurs les plus crédules.

Cela révèle une connexion profonde avec la méthode de jeu de l’Actors Studio, où l’acteur cherche à vivre pleinement son personnage, quitte à l’être dans la vraie vie.

Autre coup marketing de génie, l’acteur a profité d’une tendance TikTok qui supposait que le mystérieux rappeur britannique et masqué EsDeeKid était en réalité incarné par Timothée Chalamet. La réalité a dépassé la fiction, puisque EsDeeKid a partagé un clip dans lequel on voit l’acteur rapper sur un couplet faisant référence à sa compagne Kylie Jenner, ainsi qu’au film Marty Supreme.

Pour sa promo, l'acteur vient de faire un feat. avec le rappeur du moment 👇

En trois jours seulement, le clip a déjà cumulé plus de 152 millions de vues sur les réseaux sociaux. Si personne n'a encore vu Marty Supreme, une chose est sûre, c'est que tout le monde en parle et que Timothée Chalamet est prêt à tout pour atteindre ses rêves de grandeur.