Timothée Chalamet a fait un truc fou pour promouvoir son film

Personne n'a jamais fait ça
Pour sa sortie en salles le 25 décembre outre-Atlantique, le long-métrage Marty Supreme bénéficie d'une campagne marketing en tout point audacieuse et totalement à contre courant. Dernier exploit en date: une vidéo promotionnelle dans laquelle on peut voir Timothée Chalamet, l'interprète principal du film, juchée sur la Sphère de Las Vegas, un dôme de 112 mètres de haut recouvert d'écrans.
L’acteur de 29 ans est la première personne à s’afficher au sommet de cet auditorium d’un genre nouveau. Filmée par un drone en gros plan, la caméra s’éloigne ensuite pour révéler l’impressionnant édifice, qui, pour l’occasion, s’est transformé en balle de ping-pong géante.
La séquence sur la Sphère de Las Vegas:
Une campagne marketing entre fiction et réalité
Cette prouesse s’ajoute à un ensemble d’événements produits par la campagne de marketing de guérilla du long-métrage, où les habitants de Los Angeles ont notamment pu apercevoir un dirigeable dans le ciel à l’effigie du film, ou encore des figurants accompagnant Timothée Chalamet, coiffés de casques en forme de balles de ping-pong, lors d’une première à New York.
Le film Marty Supreme de Josh Safdie met en scène Timothée Chalamet dans le rôle de Marty Mauser, champion de ping-pong devenu une icône de l’histoire du sport. Il ne doit pas sa célébrité à son palmarès, bien qu'il ait été plusieurs fois médaillé, mais à son comportement outrancier et obsessionnel. En effet, il était prêt à tout pour devenir le meilleur et réaliser son rêve de gloire.
A l'image de ce personnage, cette campagne va jusqu'à ne plus mettre le film au centre de l'attention, mais son interprète lui-même.
Ainsi, on a pu voir Timothée Chalamet multiplier les frasques, que ce soit en portant du streetwear à l’effigie du film ou des tenues orange, couleur des balles de ping-pong, lors d’événements mondains.
Des vêtements à l’effigie du film qu’il a d’ailleurs fait porter à son entourage, à la manière d’une marque de vêtements qu’il aurait promue. Ainsi, cette veste sportive aux inspirations 90’s a habillé Kendall Jenner, Hailey Bieber, le rappeur Kid Cudi, le scientifique Bill Nye, ainsi que des athlètes tels que Michael Phelps, Tom Brady, Misty Copeland et Lamine Yamal.
La fameuse veste que tout le monde veut s'arracher:
L’artiste a également publié des vidéos cryptiques sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il se met en scène avec ses mystérieux personnages à tête de balle. Il joue également son rôle de personnage égocentrique lors d’interviews, n’hésitant pas à irriter les spectateurs les plus crédules.
Cela révèle une connexion profonde avec la méthode de jeu de l’Actors Studio, où l’acteur cherche à vivre pleinement son personnage, quitte à l’être dans la vraie vie.
Autre coup marketing de génie, l’acteur a profité d’une tendance TikTok qui supposait que le mystérieux rappeur britannique et masqué EsDeeKid était en réalité incarné par Timothée Chalamet. La réalité a dépassé la fiction, puisque EsDeeKid a partagé un clip dans lequel on voit l’acteur rapper sur un couplet faisant référence à sa compagne Kylie Jenner, ainsi qu’au film Marty Supreme.
Pour sa promo, l'acteur vient de faire un feat. avec le rappeur du moment 👇
En trois jours seulement, le clip a déjà cumulé plus de 152 millions de vues sur les réseaux sociaux. Si personne n'a encore vu Marty Supreme, une chose est sûre, c'est que tout le monde en parle et que Timothée Chalamet est prêt à tout pour atteindre ses rêves de grandeur.