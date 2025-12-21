Gims reprendra sa tournée à l'été 2026. Image: gimstour.com

Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes

Ciel , Ninao , Parisienne : en 2025, impossible ou presque pour les auditeurs d'avoir échappé à l'un des tubes du chanteur congolais Gims, en tête des classements streaming en France grâce à une stratégie redoutable.

Il semble loin le temps où Maître Gims, l'alias de ses débuts, sortait de l'anonymat et de la précarité grâce au groupe de rap Sexion d'Assaut. Depuis J'me tire (2013), Gandhi Djuna - son nom civil - a révélé sa voix de stentor et s'est imposé en tant que pilier de la chanson francophone.

De vendredi à lundi, la star s'empare de Paris La Défense Arena, la plus grande salle indoor de France avec jusqu'à 45 000 places, pour clore une grande tournée avant d'entamer la saison des festivals français.

Omniprésent cette année grâce à cette ribambelle de titres mêlant sonorités RnB, afro pop ou caribéennes, il ne quitte plus le haut des classements français des plateformes d'écoute en ligne, selon les tops annuels de Spotify et Deezer parus en décembre.

Il classe trois de ses chansons dans le top 5 des singles les plus streamés. Son album Le nord se souvient: L'odyssée s'impose comme l'opus le plus écouté en France en 2025.

Un album évolutif

«Ce qui est aussi assez inédit, c'est de rendre son album évolutif, c'est-à-dire que la tracklist évolue au fil du temps: celle de Gims a changé plusieurs fois au cours de l'année», décrypte Ulysse Hennessy, le directeur général du média musical Billboard France. Avant lui, le rappeur américain Kanye West s'était servi de la dématérialisation de la musique pour façonner d'une manière similaire The Life of Pablo (2016), rappelle-t-il.

Gims pousse cette logique plus loin car son album de 18 titres est sorti dans les bacs fin novembre, plus d'un an après sa parution en numérique. Entre-temps, il a passé au tamis chacune de ses nouveautés, pour ne conserver que les pépites. Le disque comporte des duos gagnants comme Parisienne avec La Mano 1.9 et Air Force Blanche avec Jul, deux rappeurs français.

Mais Gims est aussi un adepte des collaborations avec d'autres stars, comme le Britannique Sting ou le chanteur colombien de reggaeton Maluma. Personnalité courtisée, l'artiste est aussi proche de certains dirigeants africains tels le roi du Maroc Mohammed VI.

Comptines contemporaines

A l'opposé des usages qui consistent à envoyer un ou deux singles en éclaireurs pour amorcer la promotion d'un nouveau disque, Gims a choisi de miser sur chaque single comme un produit à part, en distillant des extraits sur des réseaux sociaux comme TikTok.

La plupart de ses titres récents reposent pourtant sur une rythmique similaire.

«Mais ce qui est fort avec Gims, c'est qu'à chaque fois c'est la mélodie qui prime. Les couplets sont simples, les refrains sont ultra forts. C'est un style qui ne lui est pas propre: cette vague afro pop, aujourd'hui, est très populaire en France» Alexandre Pipieri, éditorialiste pop chez Deezer

Désormais plus chanteur que rappeur, l'artiste s'invite dans les playlists rap, pop voire variété française de Deezer. Il tire profit du nouveau mode de consommation de la musique, quand les auditeurs picorent dans différents styles musicaux.

Sacré meilleur artiste masculin aux Victoires de la musique 2025, la grand-messe de la chanson française, Gims élargit aussi sa popularité avec des choix originaux: inspiré d'un chant traditionnel géorgien, Ninao est devenu viral. Accompagné de danses folkloriques, le clip totalise près de 190 millions de vues sur YouTube.

« Il plaît à tout le monde, de 7 jusqu'à 77 ans. J'interprète ses titres comme des comptines contemporaines: il y a des gimmicks faciles à retenir. Les enfants adorent danser et chanter dessus » Alexandre Pipieri, éditorialiste pop chez Deezer

«Désolé à tous les parents que je harcèle, que je saoule dans les voitures, sur le trajet de l'école», a récemment lancé Gims sur Konbini.

Sbo avec l'AFP