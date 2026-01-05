Après avoir participé à plusieurs groupes, Joe Keery s’est lancé dans la musique en solo en 2019 sous le nom de Djo. Image: watson

Cet acteur de «Stranger Things» a détrôné Taylor Swift

Joe Keery, l’interprète de Steve Harrington dans la série Stranger Things, est aussi musicien sous le nom de Djo. Grâce au succès de la série, celui-ci détrône désormais Taylor Swift au sommet des charts Spotify avec son titre End of Beginning.

Série culte pour plusieurs générations de spectateurs, Stranger Things s’est conclue ce 1er janvier dans un final touchant, marquant la fin d’une décennie d’aventures.



La série et la musique ont toujours été étroitement liées, Stranger Things ayant notamment remis Kate Bush et son titre Running Up That Hill au goût du jour, devenu un véritable hymne de la série sur les réseaux sociaux. Le dernier épisode a, quant à lui, offert un regain de popularité à un autre artiste phare des années 80: Prince, en intégrant deux de ses titres à l’intrigue. Ainsi, le final a fait exploser les streams de When Doves Cry (+89 %) et de Purple Rain (+128 %).

À l’écran comme dans la vraie vie, Stranger Things se vit aussi en musique. À commencer par certains de ses interprètes, comme Finn Wolfhard, qui incarne Mike Wheeler et qui a sorti son premier album Happy Birthday en juin dernier, ou encore Maya Hawke, alias «Rockin’ Robin», qui a publié son troisième disque en 2024.

Mais c’est véritablement Joe Keery, l’interprète de Steve Harrington — personnage chouchou des fans — qui a connu une véritable envolée musicale sous le pseudonyme Djo. Après avoir participé à plusieurs groupes, dont Post Animal, Joe Keery s’est lancé dans la musique en solo en parallèle de sa carrière d’acteur et a sorti en 2024 un titre tubesque, End of Beginning, qui a rencontré un succès viral sur les réseaux sociaux.

Il bat Taylor Swift

A l'occasion de la sortie de la cinquième et dernière saison de Stranger Things, la chanson écrite et interprétée par Joe Jerry atteint la première place du classement des titres les plus écoutés sur Spotify aux États-Unis, détrônant ainsi The Fate of Ophelia de Taylor Swift. Le tube de Djo occupe aussi la première place à l'échelle mondiale.

Djo est premier du top mondial de Spotify au 5 janvier 2026.

L’année 2025 s'est avérée charnière pour Joe Keery, qui a dû faire ses adieux au personnage l'ayant révélé au monde. En parallèle, l’artiste a sorti son troisième album studio, intitulé The Crux, paru en septembre dernier. Un disque globalement salué par la critique, et même nominé aux Grammy Awards pour la meilleure pochette.

Si cette remontée au sommet des charts prouve indéniablement l’impact considérable du hit de Netflix sur la culture populaire, elle révèle surtout un artiste capable de briller au-delà des plateaux de cinéma. Joe Keery s’impose ainsi comme l’un des nouveaux espoirs de la scène rock actuelle. Et comme toute révélation qui se respecte, il se pourrait bien que Djo fasse une apparition au Montreux Jazz Festival l’été prochain, du moins, on croise les doigts.