Le mannequin et coach sportif de 32 ans, d'origine iranienne, était l'invité de Piers Morgan pour commenter la situation dans son pays natal. capture d'écran: youtube

L'ex-mari de Britney la compare aux Iraniennes: «Elle est opprimée»

Convié sur l'émission du célèbre journaliste britannique Piers Morgan, «Uncensored», pour parler du régime iranien et de la guerre, l'ancien compagnon de Britney Spears Sam Asghari s'est exprimé sur la situation délicate de son ex-épouse. Et il a utilisé une métaphore plutôt... osée.

Plus de «Divertissement»

C'est ce qui s'appelle ne pas y aller avec le dos de la cuiller. Invité à commenter la situation explosive dans son pays natal, Sam Asghari, 32 ans, principalement connu pour avoir été le mari de Britney Spears pendant 14 mois entre 2022 et 2023, a eu des mots très forts sur l'émission «Uncensored», animée par Piers Morgan.

Sam Asghari est apparu dans l'émission de Piers Morgan. capture d'écran

Après avoir évoqué son enfance au sein du régime iranien avant qu'il n'émigre vers les Etats-Unis à l'âge de 13 ans, le coach et modèle désormais installé à Hollywood a été questionné sur les difficultés que rencontre actuellement son ex-épouse, arrêtée la semaine dernier pour conduite en état d'ivresse.

Au moment de parler de Britney, dont il est séparé depuis août 2023, autant dire Sam Asghari a eu des mots très forts. «Etant originaire d'Iran et ayant vu des femmes opprimées...», commence-t-il.



«Sans vouloir comparer les situations, Britney aussi a été opprimée par de nombreuses personnes qui ont profité d'elle et a en quelque sorte vécu la même chose que les femmes en Iran» La comparaison de Sam Asghari

«En tant que défenseur des droits des femmes, de la liberté d'expression et de la liberté pour tous, il était difficile à croire et à voir que quelqu'un en Amérique était opprimé», poursuit Sam Asghari.

«J'ai vu ce à quoi elle est confrontée. Même si nous n'avons été mariés qu'un an, nous avons été ensemble pendant sept ans, donc mon respect pour elle restera toujours intact» Sam Asghari, sur «Uncensored»

«Je suis convaincu qu'elle a besoin de sa vie privée, et tout le monde fait des erreurs», affirme encore l'ancien compagnon de la chanteuse. «Si elle a commis une erreur, je pense vraiment que c'est une femme forte et qu'elle pourrait s'en remettre.»

Le couple, qui s'est rencontré en 2016 sur le tournage d'un clip de Britney, Slumber Party, a passé plus de sept ans ensemble. Getty Images North America

Interrogé sur ses relations actuelles avec Britney, Sam Asghari a préféré esquivé. Sans donner de réponse claire, il affirme: «Je célèbre toujours le passé. C'est quelque chose que j'aime célébrer. Et quand les choses sont terminées, je les apprécierai toujours pour le restant de ma vie, et je lui souhaite le meilleur.»

Lorsque Piers Morgan insiste pour savoir s'il l'a contactée, le jeune homme botte en touche, arguant qu'il a été plus occupé par l'offensive en Iran. «Je préfère rester concentré sur la situation car elle est plus importante que tout le reste en ce moment… Et il est de ma pleine responsabilité de rester concentré là-dessus.»

Pour ce qui est de son ex-femme: «Quant à mon passé… je ne peux pas l’ignorer, je le célèbre… et je pense que tout le monde fait des erreurs et que chacun mérite le respect de sa vie privée.» C'est ce qui s'appelle s'en sortir par une élégante pirouette.

Que devient Sam Asghari?

Après avoir conclu un accord de divorce en mai 2024 et finalisé la procédure en décembre de la même année, Sam Asghari a poursuivi sa carrière de mannequin et d'acteur de télé-réalité. Tout en faisant preuve de beaucoup de délicatesse envers Britney Spears dans les médias, il sort désormais avec une agent immobilier de Los Angeles, Brooke Irvine, ancienne pom-pom girl de compétition.

L'acteur a finalement tourné la page et a officialisé sa relation post-divorce avec Brooke Irvine un an après la fin de son mariage. instagram: @samasghari

Le couple a été aperçu pour la première fois en novembre 2024 lors d'un gala caritatif à Las Vegas. Interrogé sur son adaptation à la vie après son divorce, l'ex-Monsieur Britney Spears avait affirmé à People: «On est responsable de ses actes, il faut apprendre à les assumer, c'est la vie.»

Ils ont officialisé en janvier 2025, sur Instagram, au terme de quelques mois de spéculations. (mbr)

Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent 1 / 17 Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.