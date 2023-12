Le youtubeur no 1 de France se dévoile dans un documentaire.

Squeezie a tenu sa promesse

Le créateur de contenu français aux 18 millions d'abonnés sur YouTube a publié dimanche la bande-annonce d'un documentaire qui est consacré à sa folle ascension sur la Toile. Sortie prévue le 19 janvier 2024.

Vous connaissez Squeezie? Normalement, nos lecteurs boomers devraient avoir pour réaction le regard se perdant dans le vague, suivi d'un haussement d'épaules. Tandis que nos lecteurs issus de la Gen Z et des millenials devraient s'approcher au plus près de leur écran de smartphone (nos prédictions sont-elles correctes?)

Squeezie, le youtubeur numéro un de France, qu'on pourrait aussi nommer le daddy du Youtubegame français, a posté sur son compte Instagram dimanche une vidéo qui a affolé ses abonnés. Il s'agit de la bande-annonce d'un documentaire consacré à son ascension, qui sortira sur Prime Video le 19 janvier 2024. Le projet avait été annoncé par tweet en août. Promesse tenue, donc!

Sobrement baptisé Merci Internet, le docu' se love dans l'œil de son fidèle ami Théodore Bonnet, qui réalise ses vidéos et l'accompagne avec son objectif depuis dix ans.

«Ça fait 10 ans que mon meilleur pote @theodorebonnet réalise mes vidéos YouTube et me filme en off. Il a décidé de vous raconter tout ce que j’ai vécu dans une série documentaire, «Merci Internet», le 19 janvier sur Prime Video» Squeezie sur son compte Instagram, en légende de la bande-annonce.

Une consécration de plus pour celui qui est suivi par 18 millions d'âmes sur la plateforme au logo rouge, 8 millions de followers sur Instagram et 4,9 millions sur TikTok. Sans oublier les fans (entre 20 000 et 45 000) qui suivent avec enthousiasme son live du jeudi sur la plateforme Twitch.

«Merci Internet», le docu de Squeezie: bande-annonce👇 Vidéo: watson

Un empire sur la Toile

En dix années, le créateur de contenu de 27 ans – Lucas Hauchard de son vrai nom – aura su se construire un véritable empire autour de sa personnalité aussi créatrice que fédératrice. Millionnaire à seulement 19 ans, le créateur a su capitaliser sur son succès. Ses vidéos amateurs maladroitement filmées dans l'intimité de sa chambre semblent bien loin. Dorénavant, toute sa communauté attend des événements d'ampleur, campant entre divertissement et grand spectacle, tel que le GP Explorer, une course de Formule 4 rassemblant au bas mot une vingtaine des streamers et youtubeurs les plus en vogue de la francophonie.

Le créateur n'hésite pas à poser du bifton sur la table pour sortir des concepts rassemblant des stars bien connues – telles que Camille Cottin ou Marion Cotillard, lesquelles ont par exemple participé à son jeu «Qui est l'imposteur?».

Si les compteurs de viewers s'affolent dès que Squeezie montre le bout de son nez, celui-ci a toujours fait en sorte de ne pas dépendre uniquement de la monétisation de son contenu sur YouTube. Celui qui possède sa propre statue au Musée Grévin depuis l'année passée – le premier influenceur à avoir son double de cire – est désormais à la tête d'une maison de production ayant généré quelque 14 millions en chiffre d'affaires en 2021, selon Le Figaro. Il enchaîne en outre «des contrats mirifiques avec de grandes marques». Courts métrages, label, bandes dessinées, sans compter une dizaine de singles signés chez Balai steak: tout ce que Squeezie touche se transforme en or.

La cour des grands

Avec ce documentaire, Squeezie prouve qu'il nage confortablement dans la cour des grands. Personnalités du sport, célébrités, figures politiques: toutes plébiscitent le format du documentaire qui fonctionne terriblement bien auprès du public, puisqu'il promet à la fois intimité, confidences chuchotées au creux de l'oreille du caméraman, ou encore histoires racontées par la star et ses proches. En somme, le documentaire est la forme moderne de création de superhéros auxquels l'on peut d'autant plus s'identifier qu'on a les a côtoyés pendant des années par écrans interposés.

Dans Merci Internet, vous pourrez également retrouver des figures bien connues de la webosphère, tels que Mister V, Mcfly et Carlito, HugoDécrypte, Orelsan, ou encore Léna Situations. En attendant, on vous laisse avec les réactions de ses abonnés:

«Est-ce que c’est normal qu’une petite larmichette ait coulé?»

«L’évolution de fou»

«Depuis le temps, hâte de voir ça» Joyca sur Instagram

«Je vais regarder ça en dolby atmos 7.1» Amixem sur Instagram

«Merci Internet» sortira le 19 Janvier 2024 sur Prime Video.

