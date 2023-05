Squeezie nous régale d'un GP Explorer 2. instagram@gpexplorer

Les stars du web vont s'affronter au volant

Le Youtubeur français Squeezie a annoncé mercredi qu'une nouvelle course GP Explorer se tiendra le 9 septembre. Une vingtaine de célébrités du web seront à nouveau au rendez-vous pour s'affronter dans cette course folle.

Et de deux! Squeezie remet l'ouvrage sur le métier, et organise pour la seconde année une course automobile de Formule 4. Le GP Explorer 2 aura lieu le 9 septembre, et sera à nouveau retransmis en direct sur Twitch. Le vidéaste a annoncé la nouvelle mercredi, dans son live hebdomadaire.

Comme l’année dernière, le concept reste le même, note BFMTV. Il s’agit de placer des célébrités du web dans des Formule 4 lors d’une course sur le circuit Bugatti du Mans.

La Formule 4 est une catégorie de compétition automobile monoplace, plus légère et moins puissante que la prestigieuse Formule 1.

L'année dernière, 22 célébrités du streaming français réparties en 11 écuries s'affrontaient de 8 heures à 19 heures. L'on y avait retrouvé les têtes les plus connues du web francophone, notamment Seb La Frite ou Amixem.

Cette année, ce seront 60 000 - et non plus 40 000 places - qui seront mises en vente à moins de 50 euros. La billetterie ouvrira ses portes dès le 24 mai, date à laquelle les noms des écuries et des sponsors seront révélés. Les pilotes seront au nombre de 24, puisqu'une nouvelle écurie fera son entrée sur le line-up.

La moitié des pilotes ont déjà participé à la première édition, notamment:

Gotaga

Kaatsup

LeBouseuh

Etienne Moustache

Amixem

Delpielo

Manon Lanza

Sylvain Levy

Pierre Chabrier

Seb La Frite

Pour leur baptême du feu, l'événement accueillera:

Djilsi

Theodort

Ana on Air

Maxime Biaggi

Baghera Jones

Maghla

Horty Underscore

Mister V

Theo Juice

Billy

Petit teasing des familles: une dernière équipe-surprise restera secrète jusqu’au milieu du mois de juillet.

L'affiche du GP Explorer 2 instagram@gpexplorer

La date du 9 septembre n'a pas été choisie par hasard, puisqu'elle ne chevauche aucune compétition automobile officielle. De quoi faire miroiter, peut-être, des invités de prestige issus du monde de la F1.

«Il n’y aura pas autre chose à regarder» Squeezie relayé bfmtv

Une chose est certaine, d'après l'annonce de Squeezie, la course ne manquera pas de rebondissements. L'année passée, le GP Explorer avait créé l'engouement, puisque pas moins de 2,8M de viewers s'étaient donné rendez-vous sur Twitch pour le suivre. Il s'agissait du premier événement où des créateurs de contenu s'affrontaient dans une course automobile. L'édition avait été remportée par Sylvain Levy du duo Vilebrequin.

Avec plus de 18 millions d'abonnés, Squeezie est le YouTubeur le plus suivi de France. Le vidéaste français, qui a récemment décidé de transférer ses lives de Youtube à la plateforme Twitch, crée régulièrement le buzz autour de concepts novateurs. Ce mois, il a notamment dévoilé - conjointement avec Gotaga et Brawks - l'ouverture d'une nouvelle structure d'Esport, Gentle Mates.

