Vidéo: watson

On a trouvé le pire coach de vie d'Internet

Oubliez la pensée positive. Le créateur de contenu français Théo Audace fait un carton sur les réseaux sociaux en distribuant des conseils d'une honnêteté brutale et totalement décourageante.

Plus de «Divertissement»

Vous êtes fans des coachs de vie et autres gourous du développement personnel? Vous avez besoin de votre dose de petites phrases de pensée positive, comme: «On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend», ou encore «Ne dis pas que tu as échoué, dis simplement que le succès a pris des chemins alternatifs non goudronnés»?

Alors le créateur de contenu Theo Audace (@theoaudace sur les réseaux) risque de vous bousculer. Et pour cause: ce Français culotté mise sur un style d'humour bien spécifique, et toujours plus en vogue: le malaise. Il avait par exemple piégé Cyril Hanouna en plein direct - canular qui n'avait pas plu au ténor du plateau.

Ces derniers temps, l'influenceur qui compte plus d'un million de fidèles sur TikTok fait à nouveau le buzz, grâce à un concept assez perché: devenir le pire coach de vie.

Le jeune homme part ainsi à l'assaut des transports publics, et distribue des petites phrases démotivantes à ses victimes. «La seule chose que tu fais bien, c'est de rater ta vie», lit-il sur un post-it, qu'il lègue à son apprenti du jour choisi au hasard. Ou encore: «écoute les critiques, tu es nul». Voilà une drôle de façon de remonter le moral des gens! Et pourtant, ça marche: sensibles à son humour noir et son implacable ironie, les gens acceptent leur petite sentence posée sur un post-it avec un petit sourire contrit. Tout le monde attend sagement son petit message de découragement. Et nous, on en redemande.

Ils reçoivent des messages de découragement: Vidéo: watson

(jod)