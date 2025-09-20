La Toile est obsédée par l'histoire d'amour du nouveau Dracula, incarné par Caleb Landry Jones.

Le nouveau «Dracula» a fait naître un phénomène étrange

Le film Dracula porté par Luc Besson est loin d'avoir séduit les critiques. Par contre, il obsède les réseaux, pour une raison bien particulière.

Sacré Dracula. Il ne manque jamais une occasion de revenir sur le devant de la scène, à travers des formes et des évocations toujours aussi prégnantes dans l'imaginaire collectif. Depuis que le cinéma a planté ses crocs dans ce mythe au goût de folklore et de sang, les fans des créatures de la nuit se régalent.

Ces dernières années, de nombreuses réinterprétations de l'oeuvre façonnée par les limbes imaginaires de Bram Stoker en 1897 ont gagné les salles obscures. Tout le monde pense bien entendu au Dracula de Francis Ford Coppola, dans lequel Gary Oldman a livré une performance à la fois romantique, tragique et terrifiante du monstre dentu.

Plus récemment, nombreux sont ceux qui ont eu du mal à digérer la réinterprétation glauque du Nosferatu de Robert Eggers. A raison: il n'y avait plus rien d'alléchant dans cette créature de la nuit apportant dans son sillage désastre et maladie. Sans compter que le film s'est rapidement transformé en slasher à haute intensité.

Bill Skarsgård dans le rôle du villain Comte Orlock (Nosferatu), avec sa belle moustache.

Alors, quand le Dracula: A Love Tale de Luc Besson est sorti comme le souffle d'un tombeau au creux de l'été 2025, nombreux furent les critiques à être désarçonnées. Quelle était donc cette oeuvre drapée d'une aura romantico-gothique ayant presque exorcisé tout ce que le «Compte Dracul» avait d'horrifique? Dans sa version, Besson table davantage sur une histoire d'amour qui traverse les siècles, celle du Prince Vladimir, interprété par le fascinant Caleb Landry Jones, et de la Princesse Elizabetha, campée par Zoë Bleu.

Prince Vladimir et la Princesse Elizabetha.

L'histoire? Elle se résume au Prince Vladimir qui préfère se damner que de pardonner à Dieu d'avoir laissé sa femme mourir, et qui attendra près de 400 ans avant de pouvoir la revoir enfin, sous la forme de la jeune Mina.

La réception du film a été plus que glaciale auprès des médias. Le Temps, par exemple, qualifiait de «ridicule» ce remâchage du mythe en une lovestory «d'une effarante platitude». Pour France Info, ce n'est qu'un empilage de «clichés qu'on pensait dépassés», qui, loin de moderniser l'oeuvre de Stoker, ne fait que de résumer une relation amoureuse à «un appétit sexuel quelque peu ridicule et un regard masculin (malegaze) omniprésent.»

L'engouement inattendu de TikTok

Pourtant, malgré ces vertes critiques, les réseaux sociaux suivent leur propre logique, et se positionnent à contre-courant de cette morose réception.

Sur TikTok, de nombreux internautes assurent avoir dévoré l'oeuvre non pas une seule fois, mais deux à trois fois en quelques jours, et se déclarent «obsédés». Alors que le film est sorti en juillet sous nos latitudes, il semble qu'il ait fallu un bon mois, et une météo automnal propice à une nostalgie qui confine à la limerence (un état psychologique caractérisé par des pensées et fantasmes obsessionnels et incontrôlables envers une personne), pour que l'engouement marine dans son jus digital et devienne viral.

A tel point que les séquences sont reprises en boucle au Pays de l'Oncle Sam sur les réseaux, alors que le film ne sort qu'au semestre 2026 en Amérique du Nord et au Canada.

On peut notamment lire sur TikTok:

«Je n'en ai jamais assez, je suis hypnotisé par la version de Besson de Dracula»

Au coeur des louanges des internautes? Le magnétisme éthéré du Dracula incarné par Caleb Landry Jones, acteur américain de 35 ans déjà aperçu dans DogMan de Luc Besson, mais aussi dans X-Men. Il faut avouer que l'homme a de la prestance, lui qui a déjà reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2021 pour son rôle dans le film Nitram.

Caleb reste dans son personnage, même en interview.

Pas étonnant, en conséquence, que son Dracula burtonien à la vibe très Charlie et la Chocolaterie ait fait tourner bien des têtes.

Un Dracula très burtonien.

Evidemment, l'autre chose qui plaît aux internautes, c'est le scénario. Celui-ci mise sur un romantisme exacerbé, et un gentleman prêt à se transformer en monstre et à attendre 400 ans dans la solitude, dans l'espoir de revoir sa chère et tendre.

Sur TikTok, de nombreux édits fleurissent de toutes parts, rejouant l'instant où la jeune Mina revoit le comte pour la première fois après 400 ans - le climax, et la seule scène réellement prenante du film, si l'on est honnête. Ralentis épiques, gros zoom sur les yeux larmoyants de l'amoureux éperdu, musiques languissantes en background; tout y est pour que le nouveau Dracula se transforme en trend parfait pour les fans de Wattpad et de dark romance:

Les commentaires languissants sont légion sous les édits:

«Le pire c'est que j'ai déjà vu ce regard dans les yeux de quelqu'un»

«La façon dont il la regarde et la façon dont ses yeux se remplissent de larmes...»

«Il ne la quitte jamais des yeux...»

«Je ne scrolle jamais sur des édits de Dracula»

Pour accompagner leurs édits, les internautes ont surtout choisi la chanson Caribbean Blue de la chanteuse irlandaise Enya. La chanson Golden Brown de The Stranglers, pourtant sortie en 1981 au Royaume-Uni, a également retrouvé ses lettres de noblesse, en accompagnant les images à travers des remix au topo flegmatique, parfois combinés à la chanson Love Story de Indila.

Le remix en question 👇 Vidéo: YouTube/PcklMonckey

Pour pousser le bouchon encore plus loin, des fans n'hésitent pas à employer l'intelligence artificielle pour s'immiscer dans un ténébreux tableau, au bras du sombre Caleb Landry Jones.

En ce qui nous concerne, c'est tout ce dont nous avions besoin au début du mois de septembre. Des décors d'époque et des châteaux effrayants au milieu de paysages aussi glacés que des linceuls, des remix envoûtants qu'on écoute même dans le train en direction du travail... et une love story désespérée, qui a attendu 400 ans avant de pouvoir renaître de ses cendres... avant de se faner à jamais.

