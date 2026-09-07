Voici 20 restaurants parfaits pour vos déjeuners d’affaires en Suisse romande
Trouver un restaurant pour un déjeuner professionnel relève parfois de l’équation à plusieurs inconnues. Il faut une cuisine suffisamment bonne pour marquer quelques points auprès de son interlocuteur, un service efficace pour ne pas sacrifier son après-midi, une ambiance permettant de s’entendre parler et, idéalement, une addition qui ne déclenche pas une réunion de crise avec la comptabilité.
Pour vous épargner quelques recherches, TheFork a établi une sélection de 20 restaurants à Lausanne et Genève particulièrement adaptés aux repas professionnels, sur la base de critères tels que «Repas d’affaires», «Afterwork», «Spécial Groupe» et «Evénements d’entreprise».
La plateforme dispose d’un joli poste d’observation: active dans 14 pays, elle compte plus de 55 000 restaurants partenaires en Europe, dont environ 1300 en Suisse. Ses experts analysent notamment les tendances de réservation, les notes moyennes, les préférences culinaires selon les villes et les profils d’utilisateurs ou encore les taux de satisfaction.
Résultat? Dix adresses lausannoises et dix genevoises, de la pizzeria décontractée à la table plus raffinée. Sortez les agendas.
Du côté de Lausanne...
Sushizen, Flon
Pour ceux qui préfèrent négocier un contrat autour d’un nigiri plutôt que d’une entrecôte. Sushizen propose une expérience japonaise soignée avec un maître sushi travaillant devant les clients. Produits haut de gamme, service efficace et cadre élégant: une option plutôt haut de gamme pour impressionner sans trop en faire.
Prix moyen: 50-70 francs
Luncheonette Cafe, centre-ville
Comme son nom l’indique, l’adresse est taillée pour le déjeuner. Cuisine contemporaine, service rapide et excellent rapport qualité-prix, avec plusieurs options sans gluten et végétariennes. Un choix pratique pour un rendez-vous en plein centre-ville.
Prix moyen: 25-35 francs
Taolé – Table libanaise, Georgette
Une table libanaise récompensée pour son service et sa cuisine, avec notamment un menu dégustation généreux. TheFork la recommande pour un rendez-vous avec des partenaires étrangers, dans une atmosphère chaleureuse mais professionnelle.
Prix moyen: 35-50 francs
La Casa, Prilly
Une pizzeria napolitaine à l’ambiance décontractée, dotée d’une terrasse et d’un menu de midi à prix raisonnables. De quoi parler chiffres autour d’une pizza sans transformer le déjeuner en conseil d’administration.
Prix moyen: 25-35 francs
Istanbleu, Renens
Cette table turque et orientale mise sur un cadre romantique et accueillant, une cuisine généreuse et un service attentif. Une option plus dépaysante pour recevoir partenaires ou clients.
Prix moyen: 35 francs
Ulivo, Tunnel
Une adresse italienne cachée derrière l’Hôtel de Police, avec pâtes fraîches, sauces mijotées et belle sélection de vins, notamment du Piémont. Le cadre est soigné et suffisamment calme pour discuter tranquillement.
Prix moyen: 35-50 francs
A la Bossette, Riponne
Changement d’ambiance avec cette adresse traditionnelle vaudoise: fondue, rösti et autres spécialités locales. Un choix tout indiqué pour recevoir des visiteurs étrangers ou privilégier une atmosphère suisse romande et conviviale.
Prix moyen: 30-45 francs
New Red Sea, Chauderon
Direction l’Erythrée avec des plats généreux à partager autour de l’injera. Service rapide, accueil chaleureux, terrasse et options végétariennes: une alternative originale au sempiternel italien du coin.
Prix moyen: 30-45 francs
Per Bacco!, Bessières
Nichée dans une ruelle piétonne, cette adresse italienne propose un cadre intime, une carte authentique et des plats bien présentés. Mieux vaut toutefois prévoir suffisamment de temps pour en profiter.
Prix moyen: 25-30 francs
Jazz Corner, Flon
Restaurant, bar et univers musical à la fois, le Jazz Corner propose trois menus du jour préparés avec des produits de saison. Une bonne option pour conjuguer efficacité et cadre moins formel.
Prix moyen: 35-40 francs
Et à Genève...
Saveurs et Couleurs, Grottes
Une atmosphère vivante mais sans prétention, avec une cuisine variée et des produits frais. TheFork la conseille pour des échanges professionnels informels, voire pour prolonger la discussion autour d’un verre.
Prix moyen: 35-40 francs
La Sixième Heure, Plainpalais
Cuisine française moderne, produits de saison et terrasse accueillante: l’adresse joue la carte du déjeuner entre collègues ou du rendez-vous client qui nécessite un cadre élégant sans devenir guindé.
Prix moyen: 40-50 francs
Le 33
Cette adresse propose une cuisine asiatique aux influences chinoises et vietnamiennes dans une ambiance intime et élégante. Parmi les spécialités à partager: un canard laqué en trois services.
Prix moyen: 35-45 francs
Bistrot Collette, Chêne-Bourg
On monte en gamme avec une cuisine française créative et raffinée, un cadre élégant et une carte évoluant au gré des saisons. Une adresse particulièrement indiquée lorsque l’objectif est d’impressionner un client ou un partenaire important.
Prix moyen: 60-70 francs
Khora, Eaux-Vives
A quelques pas de Rive, cette adresse propose des spécialités grecques dans un cadre soigné et chaleureux. La terrasse et l’ambiance accueillante en font une option élégante sans être excessivement formelle.
Prix moyen: 50-60 francs
Octopus
Cap sur l’Italie et les produits de la mer. Avec son cadre calme et son ambiance soignée, Octopus est adapté à un déjeuner professionnel nécessitant un environnement propice aux discussions.
Prix moyen: 50-60 francs
Coffee & Maté, Pâquis
Cuisine argentine, cafés, boissons autour du maté et ambiance plus décontractée: l’adresse est particulièrement pratique pour un déjeuner rapide ou une pause professionnelle sans protocole.
Prix moyen: 20-25 francs
Anar, Pâquis
Cette adresse propose une généreuse cuisine persane, plusieurs options végétariennes et sans gluten ainsi qu’une terrasse. Un choix original et convivial pour sortir des classiques du déjeuner d’affaires.
Prix moyen: 30-35 francs
Mani Restaurant, Carouge
Cuisine italienne, produits frais, cadre convivial et service professionnel: une valeur sûre pour un déjeuner d’affaires à Carouge, notamment grâce à une carte volontairement courte.
Prix moyen: 40-50 francs
Nomades, Grottes
Avec sa belle terrasse et sa salle colorée, Nomades promet un petit voyage au Maroc. Tajines, couscous, falafels, baklava et autres classiques libanais et marocains composent une carte généreuse. L’adresse dispose aussi d’une formule dédiée aux repas d’affaires, à 52 francs par personne.
Prix moyen: 35-40 francs