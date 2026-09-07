Du sushi à la fondue en passant par la cuisine persane: TheFork a sélectionné 20 tables genevoises et lausannoises adaptées aux rendez-vous professionnels.

Voici 20 restaurants parfaits pour vos déjeuners d’affaires en Suisse romande

Un client à convaincre, un contrat à négocier ou simplement des collègues à impressionner? TheFork dévoile en exclusivité pour watson 20 restaurants à Lausanne et Genève particulièrement adaptés aux déjeuners d’affaires.

Plus de «Divertissement»

Trouver un restaurant pour un déjeuner professionnel relève parfois de l’équation à plusieurs inconnues. Il faut une cuisine suffisamment bonne pour marquer quelques points auprès de son interlocuteur, un service efficace pour ne pas sacrifier son après-midi, une ambiance permettant de s’entendre parler et, idéalement, une addition qui ne déclenche pas une réunion de crise avec la comptabilité.

Pour vous épargner quelques recherches, TheFork a établi une sélection de 20 restaurants à Lausanne et Genève particulièrement adaptés aux repas professionnels, sur la base de critères tels que «Repas d’affaires», «Afterwork», «Spécial Groupe» et «Evénements d’entreprise».

La plateforme dispose d’un joli poste d’observation: active dans 14 pays, elle compte plus de 55 000 restaurants partenaires en Europe, dont environ 1300 en Suisse. Ses experts analysent notamment les tendances de réservation, les notes moyennes, les préférences culinaires selon les villes et les profils d’utilisateurs ou encore les taux de satisfaction.

Résultat? Dix adresses lausannoises et dix genevoises, de la pizzeria décontractée à la table plus raffinée. Sortez les agendas.

Du côté de Lausanne...

Sushizen, Flon

Pour ceux qui préfèrent négocier un contrat autour d’un nigiri plutôt que d’une entrecôte. Sushizen propose une expérience japonaise soignée avec un maître sushi travaillant devant les clients. Produits haut de gamme, service efficace et cadre élégant: une option plutôt haut de gamme pour impressionner sans trop en faire.

Des sushis préparés sous vos yeux: pratique pour meubler les blancs dans la conversation. image: thefork

Prix moyen: 50-70 francs

Luncheonette Cafe, centre-ville

Une adresse centrale, efficace et sans chichis pour déjeuner entre deux réunions. image: thefork

Comme son nom l’indique, l’adresse est taillée pour le déjeuner. Cuisine contemporaine, service rapide et excellent rapport qualité-prix, avec plusieurs options sans gluten et végétariennes. Un choix pratique pour un rendez-vous en plein centre-ville.

Prix moyen: 25-35 francs

Taolé – Table libanaise, Georgette

Des assiettes libanaises à partager, à condition que personne ne monopolise le houmous. image: thefork

Une table libanaise récompensée pour son service et sa cuisine, avec notamment un menu dégustation généreux. TheFork la recommande pour un rendez-vous avec des partenaires étrangers, dans une atmosphère chaleureuse mais professionnelle.

Prix moyen: 35-50 francs

La Casa, Prilly

Une pizza napolitaine pour parler boulot dans un cadre nettement moins corporate. image: thefork

Une pizzeria napolitaine à l’ambiance décontractée, dotée d’une terrasse et d’un menu de midi à prix raisonnables. De quoi parler chiffres autour d’une pizza sans transformer le déjeuner en conseil d’administration.

Prix moyen: 25-35 francs

Istanbleu, Renens

Une cuisine turque généreuse pour changer du sempiternel plat du jour. image: thefork

Cette table turque et orientale mise sur un cadre romantique et accueillant, une cuisine généreuse et un service attentif. Une option plus dépaysante pour recevoir partenaires ou clients.

Prix moyen: 35 francs

Ulivo, Tunnel

Pâtes fraîches et vins italiens: de quoi faire durer légèrement la pause de midi. image: thefork

Une adresse italienne cachée derrière l’Hôtel de Police, avec pâtes fraîches, sauces mijotées et belle sélection de vins, notamment du Piémont. Le cadre est soigné et suffisamment calme pour discuter tranquillement.

Prix moyen: 35-50 francs

A la Bossette, Riponne

Fondue et rösti: difficile de faire plus vaudois pour impressionner un collègue étranger... ou suisse, natürlich. image: thefork

Changement d’ambiance avec cette adresse traditionnelle vaudoise: fondue, rösti et autres spécialités locales. Un choix tout indiqué pour recevoir des visiteurs étrangers ou privilégier une atmosphère suisse romande et conviviale.

Prix moyen: 30-45 francs

New Red Sea, Chauderon

Une cuisine érythréenne généreuse qui se partage volontiers autour d’une injera. image: thefork

Direction l’Erythrée avec des plats généreux à partager autour de l’injera. Service rapide, accueil chaleureux, terrasse et options végétariennes: une alternative originale au sempiternel italien du coin.

Prix moyen: 30-45 francs

Per Bacco!, Bessières

Une petite table italienne au calme, histoire de réellement entendre son interlocuteur. image: thefork

Nichée dans une ruelle piétonne, cette adresse italienne propose un cadre intime, une carte authentique et des plats bien présentés. Mieux vaut toutefois prévoir suffisamment de temps pour en profiter.

Prix moyen: 25-30 francs

Jazz Corner, Flon

Trois menus du jour et une ambiance musicale pour parler boulot sans trop en avoir l’impression. image: thefork

Restaurant, bar et univers musical à la fois, le Jazz Corner propose trois menus du jour préparés avec des produits de saison. Une bonne option pour conjuguer efficacité et cadre moins formel.

Prix moyen: 35-40 francs

Et à Genève...

Saveurs et Couleurs, Grottes

Une atmosphère vivante mais sans prétention, avec une cuisine variée et des produits frais. TheFork la conseille pour des échanges professionnels informels, voire pour prolonger la discussion autour d’un verre.

Vous vous laisserez bien tenter par un dessert? image: thefork

Prix moyen: 35-40 francs

La Sixième Heure, Plainpalais

Cuisine française moderne et terrasse: sérieux, mais pas trop. image: thefork

Cuisine française moderne, produits de saison et terrasse accueillante: l’adresse joue la carte du déjeuner entre collègues ou du rendez-vous client qui nécessite un cadre élégant sans devenir guindé.

Prix moyen: 40-50 francs

Le 33

Le canard laqué en trois services devrait au moins éviter les réunions expédiées en vingt minutes. image: thefork

Cette adresse propose une cuisine asiatique aux influences chinoises et vietnamiennes dans une ambiance intime et élégante. Parmi les spécialités à partager: un canard laqué en trois services.

Prix moyen: 35-45 francs

Bistrot Collette, Chêne-Bourg

La table la plus chic de la sélection, pour les clients qu’on veut vraiment chouchouter. image: thefork

On monte en gamme avec une cuisine française créative et raffinée, un cadre élégant et une carte évoluant au gré des saisons. Une adresse particulièrement indiquée lorsque l’objectif est d’impressionner un client ou un partenaire important.

Prix moyen: 60-70 francs

Khora, Eaux-Vives

Des spécialités grecques dans un cadre soigné, sans devoir réserver un vol pour Athènes. image: thefork

A quelques pas de Rive, cette adresse propose des spécialités grecques dans un cadre soigné et chaleureux. La terrasse et l’ambiance accueillante en font une option élégante sans être excessivement formelle.

Prix moyen: 50-60 francs

Octopus

Poissons, fruits de mer et cadre calme: plutôt pratique quand il faut vraiment parler boulot. image: thefork

Cap sur l’Italie et les produits de la mer. Avec son cadre calme et son ambiance soignée, Octopus est adapté à un déjeuner professionnel nécessitant un environnement propice aux discussions.

Prix moyen: 50-60 francs

Coffee & Maté, Pâquis

Une adresse argentine parfaite pour ceux qui ont un rendez-vous pro mais seulement une heure devant eux. image: thefork

Cuisine argentine, cafés, boissons autour du maté et ambiance plus décontractée: l’adresse est particulièrement pratique pour un déjeuner rapide ou une pause professionnelle sans protocole.

Prix moyen: 20-25 francs

Anar, Pâquis

Cuisine persane et options végétariennes: de quoi satisfaire une tablée aux goûts parfois diplomatiquement compliqués. image: thefork

Cette adresse propose une généreuse cuisine persane, plusieurs options végétariennes et sans gluten ainsi qu’une terrasse. Un choix original et convivial pour sortir des classiques du déjeuner d’affaires.

Prix moyen: 30-35 francs

Mani Restaurant, Carouge

Une carte italienne volontairement courte: moins de temps à choisir, davantage pour parler affaires. image: thefork

Cuisine italienne, produits frais, cadre convivial et service professionnel: une valeur sûre pour un déjeuner d’affaires à Carouge, notamment grâce à une carte volontairement courte.

Prix moyen: 40-50 francs

Nomades, Grottes

Tajines, couscous et formule business: le déjeuner d’affaires prend ici des airs marocains. image: thefork

Avec sa belle terrasse et sa salle colorée, Nomades promet un petit voyage au Maroc. Tajines, couscous, falafels, baklava et autres classiques libanais et marocains composent une carte généreuse. L’adresse dispose aussi d’une formule dédiée aux repas d’affaires, à 52 francs par personne.

Prix moyen: 35-40 francs

Et vous, c'est quoi vos spots préférés pour un business lunch? Dites-nous tout en commentaire, pour une prochaine édition ailleurs en Suisse romande!

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